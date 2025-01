Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"360","description":"A leköszönő amerikai elnök vélhetően utoljára írta alá országa védelmi költségvetését tavaly decemberben. Ebben három olyan tétel is van, amely kecskeméti hadászati fejlesztésekre vonatkozik. Más kérdés, hogy ebből mikorra lehet valóban valami – várhatóan nem a közeljövőben, hiszen az Egyesült Államoknak van ennél fontosabb dolga is.","shortLead":"A leköszönő amerikai elnök vélhetően utoljára írta alá országa védelmi költségvetését tavaly decemberben. Ebben három...","id":"20250114_joe-biden-kecskemet-hadaszati-fejlesztes-ndaa-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3.jpg","index":0,"item":"d6f456df-08d4-4722-bf3d-d719d3f034d1","keywords":null,"link":"/360/20250114_joe-biden-kecskemet-hadaszati-fejlesztes-ndaa-felujitas","timestamp":"2025. január. 14. 06:30","title":"Joe Biden búcsúajándéka Kecskemétnek: amerikai pénzből jöhet hadászati fejlesztés, de atomtöltetet aligha hoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207e80ec-9f01-45f2-8b0b-b18c481304e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A múltidéző külsejű, de modern technikájú Twingo E-Tech electric ára 20 ezer euró alatt fog alakulni.","shortLead":"A múltidéző külsejű, de modern technikájú Twingo E-Tech electric ára 20 ezer euró alatt fog alakulni.","id":"20250113_tovabb-tombol-a-retro-itt-a-legujabb-meno-es-olcso-renault-twingo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/207e80ec-9f01-45f2-8b0b-b18c481304e4.jpg","index":0,"item":"2aec255a-df45-41ea-9385-6168f9f116be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_tovabb-tombol-a-retro-itt-a-legujabb-meno-es-olcso-renault-twingo","timestamp":"2025. január. 13. 07:59","title":"Tovább tombol a retró, itt a legújabb menő és olcsó Renault Twingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa857f57-df3f-4f62-b2a6-5b34bf638c9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hosszú, személyeskedéstől sem mentes közleményt adott ki Varga Zs. András, miután az OBT és az OBH is élesen kritizálta a bíráknak szánt, kiszivárgott újévi köszöntőjét. A Kúria elnöke felelőtlenségnek tartja, hogy az OBT érvényteleníteni akarja a kormánnyal megkötött négyoldalú megállapodást, Senyei Györgynek pedig azt üzeni: etikai elvekről és hivatali kultúráról nem tőle fog tanácsot kérni.","shortLead":"Hosszú, személyeskedéstől sem mentes közleményt adott ki Varga Zs. András, miután az OBT és az OBH is élesen kritizálta...","id":"20250113_Ne-tolem-feltsek-a-biroi-fuggetlenseget-Varga-Zs-Andras-indulatos-levelben-valaszolt-a-kritikakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa857f57-df3f-4f62-b2a6-5b34bf638c9d.jpg","index":0,"item":"b39f60af-f4f2-44fa-a61f-bfd0df4606c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Ne-tolem-feltsek-a-biroi-fuggetlenseget-Varga-Zs-Andras-indulatos-levelben-valaszolt-a-kritikakra","timestamp":"2025. január. 13. 12:53","title":"„Ne tőlem féltsék a bírói függetlenséget” – a Kúria elnöke indulatos levélben válaszolt a kritikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0a1c5d-f28a-4ac0-ac0d-aeac698800a3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 1-es és az 1A villamos közlekedése rövid fennakadás után negyed 9 körül állt helyre.","shortLead":"Az 1-es és az 1A villamos közlekedése rövid fennakadás után negyed 9 körül állt helyre.","id":"20250114_auto-villamos-karambol-xiii-kerulet-budapest-teve-utca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e0a1c5d-f28a-4ac0-ac0d-aeac698800a3.jpg","index":0,"item":"00df9c45-42cd-493e-849a-963a0962dbfc","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_auto-villamos-karambol-xiii-kerulet-budapest-teve-utca","timestamp":"2025. január. 14. 08:47","title":"Autó és villamos karambolozott a rendőrség székháza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4bc3fb-40b0-469d-abef-1343aa47018c","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Grönland olvadó jégtakarója nemcsak a klímát, hanem a világpolitikát is átformálja. A szituáció olyan, mintha új földrészt fedeztek volna fel. Bemutatjuk a jeges sziget ismeretlen oldalát, amiből kiderül, miben hasonlít Ózd és Grönland, és miért akarja akár fegyverrel is megszerezni a szigetet Donald Trump.","shortLead":"Grönland olvadó jégtakarója nemcsak a klímát, hanem a világpolitikát is átformálja. A szituáció olyan, mintha új...","id":"20250113_trump-gronland-tortenelem-klimavaltozas-asvanykincsek-hajozas-uj-gyarmati-korszak-inuitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad4bc3fb-40b0-469d-abef-1343aa47018c.jpg","index":0,"item":"162b6d79-4f85-4115-9fd7-572a4aa0b363","keywords":null,"link":"/360/20250113_trump-gronland-tortenelem-klimavaltozas-asvanykincsek-hajozas-uj-gyarmati-korszak-inuitok","timestamp":"2025. január. 13. 14:30","title":"Veszélyes játékot játszik Trump Grönlandon – nyakunkon az új gyarmati korszak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed23e69-6f88-4978-bcf2-080ef5298b2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfontosabb ellenzéki pártok bojkottálták és színjátéknak nevezték az egészet, és a korábbi elnökválasztáshoz hasonlították, amit az a Mahamat Déby nyert, akivel Orbán is jó kapcsolatot ápol.","shortLead":"A legfontosabb ellenzéki pártok bojkottálták és színjátéknak nevezték az egészet, és a korábbi elnökválasztáshoz...","id":"20250112_Csad-parlamenti-valasztas-kormanypart-tobbseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed23e69-6f88-4978-bcf2-080ef5298b2e.jpg","index":0,"item":"170ce5fd-eca6-4f7c-acff-27d0aa1172b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Csad-parlamenti-valasztas-kormanypart-tobbseg","timestamp":"2025. január. 12. 21:31","title":"A csádi kormánypárt szerezte meg a többséget a parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rablás, zsarolás és csalás bűntette miatt is vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben, aki előbb egy kisfiútól csalt ki pénzt, majd a gyermek édesanyját is megzsarolta. Több mint másfél millió forintot szedett ki belőlük, de elvette a gyerek értékes mobilját, pénzét és fülhallgatóját is.","shortLead":"Rablás, zsarolás és csalás bűntette miatt is vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben, aki előbb egy kisfiútól csalt ki...","id":"20250114_16-eves-tinedzser-zsarolt-ki-millios-osszeget-a-gyereket-felto-anyatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"29de75f2-4640-480b-a306-40d9d3303272","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_16-eves-tinedzser-zsarolt-ki-millios-osszeget-a-gyereket-felto-anyatol","timestamp":"2025. január. 14. 09:32","title":"16 éves tinédzser zsarolt ki milliós összeget a gyerekét féltő anyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Teljesen egyedi módon próbálnak új kollégát toborozni az önkéntes tűzoltók.","shortLead":"Teljesen egyedi módon próbálnak új kollégát toborozni az önkéntes tűzoltók.","id":"20250114_allashirdetes-zsambeki-onkentes-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd.jpg","index":0,"item":"013335ca-d678-4a8d-9d2c-cc585662fc5e","keywords":null,"link":"/elet/20250114_allashirdetes-zsambeki-onkentes-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 14. 13:57","title":"Stabil létrák és 6 ezer köbcentis céges autó – az év álláshirdetését adták fel a zsámbéki önkéntes tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]