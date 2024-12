Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c951aae9-827a-44d1-bafd-50a1520fd468","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Lang Ádám öt és fél év után távozhat Ciprusról, ahol az idei szezonban alig kapott lehetőséget, így az ősszel már Marco Rossi sem küldött neki válogatott meghívót.","shortLead":"Lang Ádám öt és fél év után távozhat Ciprusról, ahol az idei szezonban alig kapott lehetőséget, így az ősszel már Marco...","id":"20241222_lang-adam-omonia-nicosia-nb-i-magyar-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c951aae9-827a-44d1-bafd-50a1520fd468.jpg","index":0,"item":"1f48e48d-bc14-4d48-b8b1-c8276b978d1a","keywords":null,"link":"/sport/20241222_lang-adam-omonia-nicosia-nb-i-magyar-valogatott","timestamp":"2024. december. 22. 10:25","title":"Kiszorult ciprusi csapatából, hazaigazolhat a válogatott korábbi alapembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5512335f-9f66-4b31-b5c3-9c7e34a67057","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esemény tervezett fellépőiről a Magyar Kétfarkú Kutya Párt posztolt. ","shortLead":"Az esemény tervezett fellépőiről a Magyar Kétfarkú Kutya Párt posztolt. ","id":"20241221_karacsony-jotekonyagi-esemeny-ivanyi-gabor-mkkp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5512335f-9f66-4b31-b5c3-9c7e34a67057.jpg","index":0,"item":"71c88c13-0bff-4d4a-891e-c58a49c06d38","keywords":null,"link":"/elet/20241221_karacsony-jotekonyagi-esemeny-ivanyi-gabor-mkkp","timestamp":"2024. december. 21. 18:27","title":"Neves művészekkel tartanak jótékonysági rendezvényt vasárnap a Blaha Lujza téren Iványi Gáborék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320b20d0-7102-4513-ac52-ecad054ff4ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak téli gumival érdemes útnak indulni.","shortLead":"Csak téli gumival érdemes útnak indulni.","id":"20241222_Orszagszerte-havazas-varhato-a-kozutkezelo-folyamatosan-takaritja-az-utakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/320b20d0-7102-4513-ac52-ecad054ff4ab.jpg","index":0,"item":"55f35eb4-f471-4383-9068-e27348a5d492","keywords":null,"link":"/cegauto/20241222_Orszagszerte-havazas-varhato-a-kozutkezelo-folyamatosan-takaritja-az-utakat","timestamp":"2024. december. 22. 08:37","title":"Országszerte havazás várható, a közútkezelő folyamatosan takarítja az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5502656b-5142-427b-8b22-48c819d4ea85","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kórházban senki nem sérült meg, a helikopteren tartózkodó négy fő azonban nem élte túl a balesetet.","shortLead":"A kórházban senki nem sérült meg, a helikopteren tartózkodó négy fő azonban nem élte túl a balesetet.","id":"20241222_torokorszag-mentohelikopter-korhaz-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5502656b-5142-427b-8b22-48c819d4ea85.jpg","index":0,"item":"11c36ac4-4b0a-45b9-86be-3536c643c628","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_torokorszag-mentohelikopter-korhaz-baleset","timestamp":"2024. december. 22. 14:39","title":"Kórháznak ütközött a mentőhelikopter Törökországban, négyen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afebaf70-f7be-47a2-88b4-779a9729d0c9","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241223_hvg-ivanyi-blanka-orszagot-lanyomnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afebaf70-f7be-47a2-88b4-779a9729d0c9.jpg","index":0,"item":"c020c901-dcb8-4d48-b3fc-ff739a67afe3","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-ivanyi-blanka-orszagot-lanyomnak","timestamp":"2024. december. 23. 08:00","title":"Iványi Blanka: Országot lányomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ee9155-bd81-459a-a66c-12d4d9841101","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A neves Apple-szakértő értesülései szerint egy különleges, összehajtható iPaden dolgoznak a cupertinói cégnél. Ha sikerrel járnak, akkor egy valóban innovatív eszköz jelenhet meg a piacon.","shortLead":"A neves Apple-szakértő értesülései szerint egy különleges, összehajtható iPaden dolgoznak a cupertinói cégnél. Ha...","id":"20241222_apple-osszehajthato-nagy-ipad-mark-gurman-hirlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13ee9155-bd81-459a-a66c-12d4d9841101.jpg","index":0,"item":"01a7765e-8f7b-46d0-a6ff-26c43be53a96","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_apple-osszehajthato-nagy-ipad-mark-gurman-hirlevel","timestamp":"2024. december. 22. 16:03","title":"Felforgathatja a piacot, ha az Apple tényleg megcsinálja ezt az iPadet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a","c_author":"Kozek Lél","category":"360","description":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki <strong>ezen idővel túlteszi magá</strong>t, mint a politikai közössége által rehabilitált Szájer József. Mások, mint például Pajor András atya, a tagadásba menekülnek. A család, az ismerősök előtti megszégyenüléstől azonban nem csak az ismert emberek retteghetnek. A kettős életet élőknek sokszor a lelepleződés hozza el a megkönnyebbülést.","shortLead":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki...","id":"20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a.jpg","index":0,"item":"c8661a0f-7672-4767-92c0-c6d8911566b6","keywords":null,"link":"/360/20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","timestamp":"2024. december. 22. 08:30","title":"Miért lehet valaki homofób, aki maga is meleg? – merő rettegés a kettős életet élők élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6c1cd9-2002-4d0e-aadc-83a4769afe89","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Állandó sötétség, télen-nyáron meg lehet fagyni, kiváló az oktatás, és nem utolsósorban a legboldogabb ország a világon. Nagyjából ezek a jellemzők jutnak eszébe a magyaroknak Finnországról, ahova meglepően kevesen költöznek közülünk, annak ellenére, hogy rokonok vagyunk, más skandináv országok pedig kifejezetten népszerű kivándorlási célpontok. A finn kormány szinte kampányszerűen próbálja beszippantani a külföldieket – hogyan segítik a beilleszkedésüket, és milyen a háborús készültségben lévő Finnországban élni?","shortLead":"Állandó sötétség, télen-nyáron meg lehet fagyni, kiváló az oktatás, és nem utolsósorban a legboldogabb ország...","id":"20241223_Finnorszag-Helsinki-kulfoldon-elo-magyarok-Skandinavia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b6c1cd9-2002-4d0e-aadc-83a4769afe89.jpg","index":0,"item":"703bc822-d8ea-4899-92e8-17d94edfdcba","keywords":null,"link":"/360/20241223_Finnorszag-Helsinki-kulfoldon-elo-magyarok-Skandinavia","timestamp":"2024. december. 23. 10:54","title":"Lehet, hogy már nem a magyarok a finnek kedvencei, de azért még mindig nagyon várnak minket – mi igaz a finn sztereotípiákból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]