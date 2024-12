Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország 2024. december 31. 15:00 és 2025. január 2. 7:00 között technikai átállást végez. Most állítja át rendszereit a jövő év elején One névre váltó szolgáltató. A vállalat tájékoztatása szerint az átállás ideje alatt az ügyfélkiszolgálás minden ügyfél számára minden csatornán szünetel, sok funkció és szolgáltatás nem – vagy nem az eddig megszokott módon – lesz elérhető.","shortLead":"A Vodafone Magyarország 2024. december 31. 15:00 és 2025. január 2. 7:00 között technikai átállást végez. Most állítja...","id":"20241223_vodafone-magyarorszag-leallas-technikai-atallas-one-hu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d.jpg","index":0,"item":"ff09ac7b-f3bb-4c35-85ec-85e9ca0133e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_vodafone-magyarorszag-leallas-technikai-atallas-one-hu-ebx","timestamp":"2024. december. 23. 09:54","title":"40 órás nagy leállás jön a Vodafone-nál, készüljön fel most, mert rengeteg szolgáltatás nem lesz elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közútkezelő azt kéri, hogy csak az induljon útnak, akinek halaszthatatlan dolga van.","shortLead":"A közútkezelő azt kéri, hogy csak az induljon útnak, akinek halaszthatatlan dolga van.","id":"20241223_idojaras-veszelyjelzes-havazas-hofuvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da.jpg","index":0,"item":"965369bb-2a1a-4f46-bd5d-bae6a8aaab9d","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_idojaras-veszelyjelzes-havazas-hofuvas","timestamp":"2024. december. 23. 09:54","title":"Havazás és hófúvás miatt veszélyjelzést adtak ki két megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy embert kellett kórházba vinni, az elkövetőt lelőtték a rendőrök.","shortLead":"Négy embert kellett kórházba vinni, az elkövetőt lelőtték a rendőrök.","id":"20241223_Kisteherauto-hajtott-egy-bevasarlokozpontba-Texas-allamban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63.jpg","index":0,"item":"f688485a-430f-4a20-be19-7591bafc6c72","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_Kisteherauto-hajtott-egy-bevasarlokozpontba-Texas-allamban","timestamp":"2024. december. 23. 09:29","title":"Kisteherautó hajtott egy bevásárlóközpontba Texas államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef63bb89-8765-416a-ba02-0b49f2e151e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A gyors elektromos átállás öncsonkításra kényszerítette az európai autóipart, ráadásul a kínai gyártóknak kedvez, akik kézben tartják az akkumulátoripari technológiát és a nyersanyagokat is – mondja Várkonyi Gábor autópiaci szakember. Interjú.","shortLead":"A gyors elektromos átállás öncsonkításra kényszerítette az európai autóipart, ráadásul a kínai gyártóknak kedvez, akik...","id":"20240824_varkonyi-gabor-interju-elektromos-auto-europai-autoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef63bb89-8765-416a-ba02-0b49f2e151e0.jpg","index":0,"item":"ce228dec-b252-4fba-a206-bf23c5c97268","keywords":null,"link":"/360/20240824_varkonyi-gabor-interju-elektromos-auto-europai-autoipar","timestamp":"2024. december. 23. 12:15","title":"Hogyan teszi tönkre az elektromos autó az európai ipart?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81aeac1c-d6c6-4f7b-a3d5-f881641a2923","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Demján Sándor új városrészt teremtett volna a Westend folytatásaként. A projekttel eddig kiváró örökösei most válaszút elé érkeztek, miután Lázár János 99 évre magánfejlesztőkre bízná a szomszédos állami ingatlanokat.","shortLead":"Demján Sándor új városrészt teremtett volna a Westend folytatásaként. A projekttel eddig kiváró örökösei most válaszút...","id":"20241223_hvg-demjan-sandor-orokosok-lazar-janos-westend-mini-dubai-central-park-granit-polus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81aeac1c-d6c6-4f7b-a3d5-f881641a2923.jpg","index":0,"item":"fd9448c0-deab-4f58-906c-5c42d9173977","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-demjan-sandor-orokosok-lazar-janos-westend-mini-dubai-central-park-granit-polus","timestamp":"2024. december. 23. 06:30","title":"Demján Sándor álmodott egy várost a Westend mellé, most örököseinek kell dönteniük arról, megvalósul-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság olyasmit találni, ami nem szétválasztja, hanem összeköti a magyarokat, Bud Spencer és Terence Hill filmjeinek szeretete azonban biztosan ilyen, nem véletlen, hogy az RTL ismét a régi klasszikusokhoz nyúl majd szilveszterkor (is). Kettő közülük ráadásul kerek jubileumhoz érkezett idén, a Különben dühbe jövünk 1974-ben indult világhódító útjára, a Kincs, ami nincs magyarországi bemutatójának pedig 1984-ben örvendhettek a nézők (három évvel az olasz, amerikai és német premier után). Kvízünkben most a legelszántabb rajongók is tesztelhetik, mennyire figyeltek a részletekre elmúlt évtizedek számolatlan újranézése közben.","shortLead":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság...","id":"20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20.jpg","index":0,"item":"f405778d-9536-469c-8af1-05029440a8bc","keywords":null,"link":"/kultura/20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","timestamp":"2024. december. 23. 13:56","title":"50 éves a sör-virsli verseny, 40 éve sajnáljuk Anulu fakardocskáját – Bud Spencer-Terence Hill-kvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bbdce3-71c1-4cb7-919e-9b08240093cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A volt amerikai elnök belázasodott.","shortLead":"A volt amerikai elnök belázasodott.","id":"20241224_Karacsonykor-kerult-korhazba-Clinton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bbdce3-71c1-4cb7-919e-9b08240093cc.jpg","index":0,"item":"00563990-1ec9-4a91-8266-4a15db657db4","keywords":null,"link":"/elet/20241224_Karacsonykor-kerult-korhazba-Clinton","timestamp":"2024. december. 24. 14:47","title":"Karácsonykor került kórházba Clinton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afebaf70-f7be-47a2-88b4-779a9729d0c9","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241223_hvg-ivanyi-blanka-orszagot-lanyomnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afebaf70-f7be-47a2-88b4-779a9729d0c9.jpg","index":0,"item":"c020c901-dcb8-4d48-b3fc-ff739a67afe3","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-ivanyi-blanka-orszagot-lanyomnak","timestamp":"2024. december. 23. 08:00","title":"Iványi Blanka: Országot lányomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]