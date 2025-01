Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e9781b2-1554-4c85-bc7d-665031ba1465","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 24 éves Lenny Joseph támadóként is bevethető.","shortLead":"A 24 éves Lenny Joseph támadóként is bevethető.","id":"20250120_labdarugas-ferencvaros-atigazolas-lenny-joseph","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e9781b2-1554-4c85-bc7d-665031ba1465.jpg","index":0,"item":"acb47f14-6e00-4cfd-b626-368866f73bd8","keywords":null,"link":"/sport/20250120_labdarugas-ferencvaros-atigazolas-lenny-joseph","timestamp":"2025. január. 20. 17:56","title":"A francia másodosztályból igazolt szélsőt a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát csapta le.","shortLead":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát...","id":"20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"f3150094-b88a-4977-99f4-276a870a8bf7","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","timestamp":"2025. január. 19. 17:26","title":"Magyar Péter óvatosan rárepült a Majka-klipre és megmutatta, hogy Orbán számára már nincs jó választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a történetnek nincs itt vége.","shortLead":"A főpolgármester szerint a történetnek nincs itt vége.","id":"20250120_Netto-hazaarulas-Karacsony-Gergely-kiakadt-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b.jpg","index":0,"item":"b17e2d79-c5f2-4458-8851-72bb1c0bb62c","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Netto-hazaarulas-Karacsony-Gergely-kiakadt-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. január. 20. 11:16","title":"„Nettó hazaárulás” – Karácsony kiakadt a Mini-Dubaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe9e133-e469-4053-b913-fa348fb073fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert.","shortLead":"Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert.","id":"20250119_Tiszakecsken-ugy-tunik-vesztett-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe9e133-e469-4053-b913-fa348fb073fe.jpg","index":0,"item":"17c56c74-c8a3-4b1d-a918-1ea76a652738","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Tiszakecsken-ugy-tunik-vesztett-a-Fidesz","timestamp":"2025. január. 19. 22:03","title":"Tiszakécskén, úgy tűnik, vesztett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akar politikai oldalhoz sorolni, komoly kritikával kezeli a teljes politikai elitet, és kikéri magának, ha valaki megkérdőjelezi a magyarságát az egyetnemértés miatt – erről posztolt a Csurran, cseppen zajos visszhangja után. ","shortLead":"Nem akar politikai oldalhoz sorolni, komoly kritikával kezeli a teljes politikai elitet, és kikéri magának, ha valaki...","id":"20250120_Majka-Csurran-cseppen-reakcio-Facebook-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3.jpg","index":0,"item":"e52855d5-8b24-4d70-96ec-462ce6e9e236","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Majka-Csurran-cseppen-reakcio-Facebook-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 15:35","title":"Majka az új daláról: Nem kívánok politikai oldalakhoz sorolni, elsősorban a szórakoztatásra született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999f4ef-eae9-4015-98c3-5934e532642e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kémkedés egy egészen új módszerére hívták fel a figyelmet uruguayi kutatók: a HDMI kábel vezeték nélküli lehallgatásával és MI bevetésével rekonstruálható, mi van az áldozat kijelzőjén.","shortLead":"A kémkedés egy egészen új módszerére hívták fel a figyelmet uruguayi kutatók: a HDMI kábel vezeték nélküli...","id":"20250121_hdmi-kabel-elektromagneses-sugarzasanak-felfogasa-kepernyon-latott-kep-visszaallitasa-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f999f4ef-eae9-4015-98c3-5934e532642e.jpg","index":0,"item":"7795bc36-143d-4ab3-8d29-8d0fd100223e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_hdmi-kabel-elektromagneses-sugarzasanak-felfogasa-kepernyon-latott-kep-visszaallitasa-kemkedes","timestamp":"2025. január. 21. 08:03","title":"Egészen elképesztő módon lehet lelesni távolról, hogy mi van valaki képernyőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5c97c8-fc5f-497c-8cce-243f350798c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sanjay Roy azt állítja, hogy ártatlan, és hamisan vádolták meg.","shortLead":"Sanjay Roy azt állítja, hogy ártatlan, és hamisan vádolták meg.","id":"20250120_india-eroszak-gyilkossag-onkentes-rendor-doktorno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d5c97c8-fc5f-497c-8cce-243f350798c7.jpg","index":0,"item":"4dea8e3e-a46b-47b3-9de5-6d681bafcc08","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_india-eroszak-gyilkossag-onkentes-rendor-doktorno","timestamp":"2025. január. 20. 12:59","title":"Önkéntes rendőr erőszakolt és ölt meg egy doktornőt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színésznőt eredetlieg csak az ünnepekre engedték haza, de mégsem kell újra kórházba vonulnia.","shortLead":"A színésznőt eredetlieg csak az ünnepekre engedték haza, de mégsem kell újra kórházba vonulnia.","id":"20250119_sallai-nora-autobaleset-korhaz-felepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"ec415dfc-621f-4db8-869a-4b9e54cb40fb","keywords":null,"link":"/elet/20250119_sallai-nora-autobaleset-korhaz-felepules","timestamp":"2025. január. 19. 16:29","title":"Otthonában gyógyulhat tovább az autóbalesetben megsérült Sallai Nóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]