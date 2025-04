Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b19d43b-bb3a-489a-8bfe-80d1a3248e95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy ember van csak közöttük.","shortLead":"Egy ember van csak közöttük.","id":"20250426_Majdnem-egymas-melle-ultettek-Zelenszkijt-es-Sulyok-Tamast-Ferenc-papa-temetesen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b19d43b-bb3a-489a-8bfe-80d1a3248e95.jpg","index":0,"item":"bdf1fcde-734a-4a05-a1f0-499b38c3cb65","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Majdnem-egymas-melle-ultettek-Zelenszkijt-es-Sulyok-Tamast-Ferenc-papa-temetesen-ebx","timestamp":"2025. április. 26. 11:08","title":"Majdnem egymás mellé ültették Zelenszkijt és Sulyok Tamást Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde347a2-ccfd-4872-831c-172fc40117c1","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A cég történetében először a Boeing nyerte az amerikai légierő újgenerációs vadászgépprogramját, miután az előző adminisztráció a drágasága miatt már majdnem elkaszálta az egészet. Mit lehet tudni a hatodik generációs gépeket fejlesztő, hányattatott sorsú amerikai programról és miért alakult így a sorsa? A futurisztikus gép még sokáig Trump emlékét fogja őrizni, de a pilóta nélküli robotrepülők már a küszöbön vannak.","shortLead":"A cég történetében először a Boeing nyerte az amerikai légierő újgenerációs vadászgépprogramját, miután az előző...","id":"20250426_hvg-nev-kotelez-f-47-vadaszgep-hatodik-generacio-legi-dominancia-Trump-legiero-NGAD-J-36-Boeing-Lockheed_Martin-FCAS-CCA-robotrepulok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bde347a2-ccfd-4872-831c-172fc40117c1.jpg","index":0,"item":"fae569cb-0a6c-4c59-aacf-e6519ad4eb13","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-nev-kotelez-f-47-vadaszgep-hatodik-generacio-legi-dominancia-Trump-legiero-NGAD-J-36-Boeing-Lockheed_Martin-FCAS-CCA-robotrepulok","timestamp":"2025. április. 26. 14:30","title":"Trumpról elnevezett futurisztikus vadászgéppel biztosítaná légi dominanciáját Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd","c_author":"Lyreco Central Europe","category":"brandcontent","description":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának fejlesztésén túl a tanácsadói hálózat finomhangolásával igyekszik megőrizni vezető szerepét. Mikulas Herskovic-csal, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk fenntarthatóságról, a munkahelyi jóllét biztosításáról, a stabil ügyfélkapcsolatok kialakításáról, valamint arról, mi lesz a vállalat fókuszában a következő években Magyarországon.","shortLead":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának...","id":"20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd.jpg","index":0,"item":"70ab956e-fecf-4c6f-97e0-14909f12bdee","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","timestamp":"2025. április. 27. 19:30","title":"Az irodaszereken túl – fenntartható megoldásokkal a munkahelyi jóllétért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy évvel ezelőtt perelte be Károly öccsét szexuális zaklatás miatt. Virginia Giuffre 41 éves volt.","shortLead":"Négy évvel ezelőtt perelte be Károly öccsét szexuális zaklatás miatt. Virginia Giuffre 41 éves volt.","id":"20250426_Ongyilkos-lett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320.jpg","index":0,"item":"cdd8d8dc-9005-4b89-bd41-f034d2b21010","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Ongyilkos-lett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","timestamp":"2025. április. 26. 09:00","title":"Öngyilkos lett Virginia Giuffre, aki korábban szexuális zaklatással vádolta András herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ae1d94-9270-43d6-9c17-e3dbc9fe345a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő a Pride betiltásáról és Vidnyánszky Attiláról is elmondta a véleményét. ","shortLead":"A színésznő a Pride betiltásáról és Vidnyánszky Attiláról is elmondta a véleményét. ","id":"20250426_Udvaros-Dorottya-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ae1d94-9270-43d6-9c17-e3dbc9fe345a.jpg","index":0,"item":"f307ee8d-bd22-463a-adb0-f0fa3421a787","keywords":null,"link":"/kultura/20250426_Udvaros-Dorottya-interju","timestamp":"2025. április. 26. 11:36","title":"Udvaros Dorottya nem lépett volna fel sem a Fidesz, sem a Tisza március 15-i rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c973f9-738d-4cb4-a6fd-31b02ca28486","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a 3,3 literes sorhatossal szerelt ritkaság alaposan kimaxolja a sportos elegancia fogalmát.","shortLead":"Ez a 3,3 literes sorhatossal szerelt ritkaság alaposan kimaxolja a sportos elegancia fogalmát.","id":"20250427_25-eves-3-as-bmw-megsem-fog-a-kor-ezen-a-gyonyoru-alpina-b3-kupen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1c973f9-738d-4cb4-a6fd-31b02ca28486.jpg","index":0,"item":"23138b5a-8786-4492-a6bd-e9a7719c5927","keywords":null,"link":"/cegauto/20250427_25-eves-3-as-bmw-megsem-fog-a-kor-ezen-a-gyonyoru-alpina-b3-kupen","timestamp":"2025. április. 27. 07:21","title":"25 éves 3-as BMW, mégsem fog a kor ezen a gyönyörű Alpina B3 kupén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Taffy Brodesser-Akner új regénye is egy lelépés története. ","shortLead":"Taffy Brodesser-Akner új regénye is egy lelépés története. ","id":"20250426_hvg-Taffy-Brodesser-Akner-A-Long-Island-i-kompromisszum-regeny-21-Szazad-Kiado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a.jpg","index":0,"item":"b03f4907-83d3-40b0-a33e-acf942decc16","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-Taffy-Brodesser-Akner-A-Long-Island-i-kompromisszum-regeny-21-Szazad-Kiado","timestamp":"2025. április. 26. 16:15","title":"A kikötözős szex és a drogok után sikerül leszámolni a dibukkal? A Long Island-i kompromisszumból kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af78f90-6f54-4ffb-97f7-535bbdafcb0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápáról azt mondta, bátorítója, fölbujtója és biztatója volt minden békekezdeményezésben.","shortLead":"Ferenc pápáról azt mondta, bátorítója, fölbujtója és biztatója volt minden békekezdeményezésben.","id":"20250426_Orban-Viktor-Legyetek-batrak-ez-volt-a-mai-nap-uzenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4af78f90-6f54-4ffb-97f7-535bbdafcb0f.jpg","index":0,"item":"5b564753-0308-4a7c-a4dd-04520809f23c","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Orban-Viktor-Legyetek-batrak-ez-volt-a-mai-nap-uzenete","timestamp":"2025. április. 26. 20:44","title":"Orbán Viktor: Legyetek bátrak, ez volt a mai nap üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]