[{"available":true,"c_guid":"26d347bb-b95b-413b-9f78-837c8d3047f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Már a Hajduk Split – Dinamo Zagreb meccs előtt kitört a balhé, amikor előre lebeszélt verekedésbe kezdtek az ultrák. A mérkőzés után már a rendőrökre is rátámadtak.","shortLead":"Már a Hajduk Split – Dinamo Zagreb meccs előtt kitört a balhé, amikor előre lebeszélt verekedésbe kezdtek az ultrák...","id":"20250504_futballhuligan-rendorseg-horvatorszag-hajduk-split-dinamo-zagreb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26d347bb-b95b-413b-9f78-837c8d3047f8.jpg","index":0,"item":"f80fa3b7-83d6-47ea-be3e-339168824acb","keywords":null,"link":"/elet/20250504_futballhuligan-rendorseg-horvatorszag-hajduk-split-dinamo-zagreb","timestamp":"2025. május. 04. 10:41","title":"Közel kétszáz futballhuligánt vett őrizetbe a rendőrség Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","shortLead":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","id":"20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"d0b954c9-0318-42fa-b342-63839bb82399","keywords":null,"link":"/sport/20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","timestamp":"2025. május. 03. 18:06","title":"Távozott az Újpest vezetőedzője, miután a csapat otthon kapott ki a Győrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c720656d-5504-44f4-bd3c-69df83f5df88","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Özgür Özel nemrég azzal vádolta Erdogant, hogy erőszakot alkalmaznak az ellenzékiekkel szemben.","shortLead":"Özgür Özel nemrég azzal vádolta Erdogant, hogy erőszakot alkalmaznak az ellenzékiekkel szemben.","id":"20250504_gyilkossag-elitelt-tamadas-torok-ellenzek-vezeto-utes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c720656d-5504-44f4-bd3c-69df83f5df88.jpg","index":0,"item":"264ff1bd-5445-4adb-9244-821679fd8841","keywords":null,"link":"/elet/20250504_gyilkossag-elitelt-tamadas-torok-ellenzek-vezeto-utes","timestamp":"2025. május. 04. 15:01","title":"Egy gyilkosság miatt elítélt férfi megtámadta a török ellenzék vezetőjét és megütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6688d0ff-9ae1-429f-8f04-df8990a62e1d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lehulló dróndarabok okoztak több helyen is tüzet, összesen 165 drónt indított az orosz hadsereg Ukrajna ellen az elmúlt éjjel.","shortLead":"Lehulló dróndarabok okoztak több helyen is tüzet, összesen 165 drónt indított az orosz hadsereg Ukrajna ellen az elmúlt...","id":"20250504_orosz-drontamadas-kijevet-lakohaz-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6688d0ff-9ae1-429f-8f04-df8990a62e1d.jpg","index":0,"item":"c9f04913-9304-453e-998a-9278816238ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_orosz-drontamadas-kijevet-lakohaz-tuz","timestamp":"2025. május. 04. 10:15","title":"Orosz dróntámadás érte Kijevet, több lakóház lángba borult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök a jelenséget nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és százszázalékos vámmal fenyegetőzik, miközben Magyarország is szépen profitált az elmúlt években az itt forgatott amerikai produkciókból.","shortLead":"Az elnök a jelenséget nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és százszázalékos vámmal fenyegetőzik, miközben...","id":"20250505_trump-vamok-filmipar-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2.jpg","index":0,"item":"7d3f3d0f-596c-44e1-810e-6e4c406284af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_trump-vamok-filmipar-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 05. 06:12","title":"Trump most a külföldön forgatott filmeknek üzent hadat, ez Magyarországot is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja az anyagcserét, a növekedést és a normális sejtműködést. De vajon mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége? Távolról sem! Lássuk, milyen tényezőktől függ, mennyit kell bevinnünk belőle.","shortLead":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja...","id":"20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e.jpg","index":0,"item":"beab4618-d3d2-44ae-9c20-b31b791efcbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","timestamp":"2025. május. 05. 07:30","title":"Elég vasat eszünk meg naponta? A válasz nem egyértelmű!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5db99907-95d1-4e22-85bb-22c62887be2d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A fosztogatók segélyszervezetek raktáraiba, pékségekbe, boltokba törnek be élelemért.","shortLead":"A fosztogatók segélyszervezetek raktáraiba, pékségekbe, boltokba törnek be élelemért.","id":"20250503_Gazai-ovezet-fosztogatas-ehinseg-izraeli-blokad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5db99907-95d1-4e22-85bb-22c62887be2d.jpg","index":0,"item":"6a59c07f-5f00-4ead-bdcd-7830b06ebfb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Gazai-ovezet-fosztogatas-ehinseg-izraeli-blokad","timestamp":"2025. május. 03. 20:45","title":"Megsokszorozódtak a fosztogatások a Gázai övezetben, mert az izraeli blokád miatt nem jutnak be a segélyszállítmányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1961e0-26ba-4cbf-ba4d-a48d2c8236e5","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Magyar Tudományos Akadémia 165. közgyűlésén a jelek szerint nem emlékeznek meg a Duna-parti épületben fél évszázada történtekről, arról, hogy a tudomány és a tudósok intézményesített függetlenségét 1949 őszén szinte ellenállás nélkül számolhatta fel a kommunista hatalom. Mivel a szerteágazó hadművelet dokumentumai szinte hiánytalanul fennmaradtak, az elmúlt években több kutatónak alkalma volt feldolgozni az Akadémia behódoltatásának fordulatos és tragikomikus elemeket sem nélkülöző történetét. Cikkünk először a HVG 1999. december 4-i számában jelent meg, az MTA körüli mostani események fényében ma is tanulságos, ezért is közöljük újra.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia 165. közgyűlésén a jelek szerint nem emlékeznek meg a Duna-parti épületben fél évszázada...","id":"20250504_Az-Akademia-egypartositasa-1949-ben-hvg-1999-december-4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1961e0-26ba-4cbf-ba4d-a48d2c8236e5.jpg","index":0,"item":"e58a9e5c-216d-414c-b483-fed4ec19204b","keywords":null,"link":"/360/20250504_Az-Akademia-egypartositasa-1949-ben-hvg-1999-december-4","timestamp":"2025. május. 04. 18:45","title":"Rákosiék 1949-ben megmutatták, hogyan gyűrheti uralma alá egy párt az Akadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]