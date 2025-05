Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, a Windowst célzó, potenciálisan veszélyes eszközt fejlesztettek ki Defendnot néven – a megoldás egy hamis, és nem funkcionáló vírusirtóval veri át az operációs rendszert.","shortLead":"Új, a Windowst célzó, potenciálisan veszélyes eszközt fejlesztettek ki Defendnot néven – a megoldás egy hamis, és nem...","id":"20250519_microsoft-windows-defendnot-virusirto-kikapcsolasa-atveres-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba.jpg","index":0,"item":"9e9cd63c-1ddc-415a-bd58-1ca3109d406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_microsoft-windows-defendnot-virusirto-kikapcsolasa-atveres-vedelem","timestamp":"2025. május. 19. 15:03","title":"A zsenialitása miatt veszélyes – ez az eszköz átveri a Windowst, hogy kikapcsoljon minden védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1a53b3-a04f-4f2b-bc6e-185af231f0d0","c_author":"Lenthár Balázs","category":"itthon","description":"A nagyobb kormánypárt parlamenti képviselőcsoportja szerint tisztánlátáshoz és nem a kormánytól független szervezetek ellehetetlenüléséhez vezet majd a törvény elfogadása.","shortLead":"A nagyobb kormánypárt parlamenti képviselőcsoportja szerint tisztánlátáshoz és nem a kormánytól független szervezetek...","id":"20250520_fidesz-frakcio-ugynokmedia-szuverenitas-atlathatosagi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f1a53b3-a04f-4f2b-bc6e-185af231f0d0.jpg","index":0,"item":"2a821723-d6ad-4895-aeee-462c77084bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_fidesz-frakcio-ugynokmedia-szuverenitas-atlathatosagi","timestamp":"2025. május. 20. 14:17","title":"A Fidesz-frakció ügynökmédiázással igyekszik elütni az átláthatósági törvény kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63384a8-39d5-4b7e-acff-61d3e3814e1f","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Hogyan harcol a Harcosok Klubja, és milyen lesz a bukás? Nem is olyan nehéz elképzelni. És kinevetni – mert attól félnek legjobban.","shortLead":"Hogyan harcol a Harcosok Klubja, és milyen lesz a bukás? Nem is olyan nehéz elképzelni. És kinevetni – mert attól...","id":"20250519_Egy-vilagnezeti-klub","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e63384a8-39d5-4b7e-acff-61d3e3814e1f.jpg","index":0,"item":"983b73e2-e3f0-4bee-bc25-ee391071e8dc","keywords":null,"link":"/360/20250519_Egy-vilagnezeti-klub","timestamp":"2025. május. 19. 09:31","title":"Tóta W. Árpád: Egy világnézeti klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem hozta közelebb az ukrajnai tűzszünetet és békét Donald Trump amerikai elnök maratoni telefonbeszélgetése Vlagyimir Putyin orosz, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Viszont az kiderült, hogy a Fehér Ház ura azt fontolgatja, ha már egy, illetve száz nap alatt nem sikerült lezárnia a 2022 februárja óta tartó konfliktust, akkor kivonul a közvetítésből.","shortLead":"Nem hozta közelebb az ukrajnai tűzszünetet és békét Donald Trump amerikai elnök maratoni telefonbeszélgetése Vlagyimir...","id":"20250520_Trump-Putyin-Zelenszkij-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137.jpg","index":0,"item":"55bf5a6b-d94b-425f-8e58-980bac38b401","keywords":null,"link":"/360/20250520_Trump-Putyin-Zelenszkij-targyalasok","timestamp":"2025. május. 20. 18:00","title":"A béketárgyalások állnak, Trump pedig most már annak is az ellenkezőjét mondja, mint amit két napja állított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d376e4-6acb-46e6-a0e3-abc9c2e85e63","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jövő heti közgyűlésre készült előterjesztés szerint Karácsony Gergely főpolgármester túllépte a hatáskörét. A javaslat további eleme, hogy világítsák át a BKV vezérkarát és a társaság gazdálkodási, közbeszerzési tevékenységét, hosszabbítsák meg a vezérigazgatói pályázatot, a volt BKV-vezér pályázatát pedig érvénytelenítsék.","shortLead":"A jövő heti közgyűlésre készült előterjesztés szerint Karácsony Gergely főpolgármester túllépte a hatáskörét...","id":"20250520_vitezy-tisza-javaslat-bolla-tibor-bkv-kozbizalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72d376e4-6acb-46e6-a0e3-abc9c2e85e63.jpg","index":0,"item":"b02bbfb1-49c4-4c86-9e76-ca23e95bcb3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_vitezy-tisza-javaslat-bolla-tibor-bkv-kozbizalom","timestamp":"2025. május. 20. 15:43","title":"Vitézy a Tiszával összefogva öt pontban javasolja Bolla távozása után a BKV iránti közbizalom helyreállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","shortLead":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","id":"20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc.jpg","index":0,"item":"86886812-5f64-41d4-9051-d95fd6d53063","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","timestamp":"2025. május. 19. 17:03","title":"Kész az új kínai drón, 100 másik drónt képes kiengedni magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd2feae-8c1d-4c99-9fbd-1f2a9ededa57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő arról beszélt, hogy az elmúlt napokban komoly mélységeket járt meg. Férje, Horváth János Antal színész-rendező szerint a törvény a független sajtó mellett a független színházra is komoly veszélyt jelenthet.","shortLead":"A színésznő arról beszélt, hogy az elmúlt napokban komoly mélységeket járt meg. Férje, Horváth János Antal...","id":"20250519_Lovas-Rozi-Horvath-Janos-Antal-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-atlathatosagi-torveny-fuggetlen-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd2feae-8c1d-4c99-9fbd-1f2a9ededa57.jpg","index":0,"item":"26c9cfaa-e99f-49e1-957d-b3dd23154d18","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Lovas-Rozi-Horvath-Janos-Antal-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-atlathatosagi-torveny-fuggetlen-szinhaz","timestamp":"2025. május. 19. 13:37","title":"Lovas Rozi az üldözési törvényről: Egyre sötétebbnek látom ezt az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02395377-deb9-471e-881a-b3d99e113156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetés várhat a vádlottakra.","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetés várhat a vádlottakra.","id":"20250520_Kinzas-a-tiszaloki-bortonben-csilis-kesztyuvel-vizsgalt-aranyeret-az-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02395377-deb9-471e-881a-b3d99e113156.jpg","index":0,"item":"50ca46ab-e0db-4c2b-952a-ac79deb17480","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kinzas-a-tiszaloki-bortonben-csilis-kesztyuvel-vizsgalt-aranyeret-az-orvos","timestamp":"2025. május. 20. 09:21","title":"Kínzás a tiszalöki börtönben: csilis kesztyűvel vizsgált aranyeret az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]