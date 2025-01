Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bfcea50b-269a-4ae7-8326-61c5d1095c0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mit adott a világnak a mesterséges intelligencia? A magyar mémeket angolul!","shortLead":"Mit adott a világnak a mesterséges intelligencia? A magyar mémeket angolul!","id":"20250122_magyar-memek-angolul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfcea50b-269a-4ae7-8326-61c5d1095c0c.jpg","index":0,"item":"ca60daea-e358-4435-90dc-c636d2fcac73","keywords":null,"link":"/elet/20250122_magyar-memek-angolul","timestamp":"2025. január. 22. 17:57","title":"Most már elindulhat világhódító útjára a Polgár Jenő hivatal és Gino majálisértelmezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztenek, ami több különböző adat együttes elemzése alapján jelez, ha valakinél szív- és érrendszeri megbetegedés lehet kialakulóban.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztenek, ami több különböző adat együttes elemzése alapján...","id":"20250123_mesterseges-intelligencia-sziv-es-errendszer-megbetegedesek-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7.jpg","index":0,"item":"f3a3be25-b75a-451c-b90f-d2c7ce05171f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_mesterseges-intelligencia-sziv-es-errendszer-megbetegedesek-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 23. 20:03","title":"Milliók életét mentheti meg évente egy új orvosi mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b824d08a-2281-4894-9041-4e5e74a48565","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magyar külügy, valamint kikölcsönözhető kampányguruként Habony Árpád összeszokott unortodox csapatának Grúziától Argentínán át az afrikai államokig az a célja, hogy – magyar adófizetői pénzből – Orbánék ideológiai testvéreit erősítsék. A politikai machinációval azonban nem képes minden célját elérni a Fidesz.","shortLead":"A magyar külügy, valamint kikölcsönözhető kampányguruként Habony Árpád összeszokott unortodox csapatának Grúziától...","id":"20250123_hvg-kolcsonguru-visszajar-habony-szijjarto-gruzia-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b824d08a-2281-4894-9041-4e5e74a48565.jpg","index":0,"item":"ed69f52f-35f5-48dc-a42a-f3ff472b2c5f","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-kolcsonguru-visszajar-habony-szijjarto-gruzia-kampany","timestamp":"2025. január. 23. 06:30","title":"A Habony-művek machinációi Grúziától Amerikáig: felforgatás, befolyás és anyagi haszonszerzés a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbd0afa-64bb-493d-9c08-e91429fe1cd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 40 éves nő volt az első, akinek a koponyája felnyitása nélkül távolították el az agydaganatát – ehhez csak egy apró bemetszésre, valamint egy endoszkópra volt szükség.","shortLead":"Egy 40 éves nő volt az első, akinek a koponyája felnyitása nélkül távolították el az agydaganatát – ehhez csak egy apró...","id":"20250122_agydaganat-eltavolitas-szemen-keresztul-endoszkop-operacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cbd0afa-64bb-493d-9c08-e91429fe1cd5.jpg","index":0,"item":"a09576b4-b656-4d81-8df3-87357c3dd976","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_agydaganat-eltavolitas-szemen-keresztul-endoszkop-operacio","timestamp":"2025. január. 22. 18:03","title":"Történelmi beavatkozás: a szemén keresztül távolították el egy nő agydaganatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A magyar nyelv nehéz, és csak a hiszékeny embereket könnyű átverni – erről, és még sok másról is beszélt az a csaló, aki a Facebook Marketplace felületén folytatja cseppet sem áldásos tevékenységét. Mutatjuk, mire figyeljen.","shortLead":"A magyar nyelv nehéz, és csak a hiszékeny embereket könnyű átverni – erről, és még sok másról is beszélt az a csaló...","id":"20250123_facebook-marketplace-csalas-atveres-banki-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"ae433661-185d-4bac-8016-ca70515ce717","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_facebook-marketplace-csalas-atveres-banki-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. január. 23. 08:03","title":"Sikerült tetten érni egy csalót, aki meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogyan veri át az embereket a Facebook Marketplace-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8908cb-8712-4f97-8fd9-b0a90bd3616a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250122_Marabu-Feknyuz-integritasi-hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d8908cb-8712-4f97-8fd9-b0a90bd3616a.jpg","index":0,"item":"cc0f0aa3-74e5-47f0-8c1a-581ce79357f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Marabu-Feknyuz-integritasi-hatosag","timestamp":"2025. január. 22. 15:49","title":"Marabu Féknyúz: Nocsak, nocsak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d63c4da-f739-4c02-83bc-e9fd32da0903","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Soros György fia nem ért egyet azzal, hogy fordulóponthoz érkeztünk a történelemben, és hogy elkerülhetetlen a demokrácia visszaszorulása. Bár az igaz, hogy Trump megtestesít mindent, amiben a Soros család nem hisz – mondta a Financial Timesnak.","shortLead":"Soros György fia nem ért egyet azzal, hogy fordulóponthoz érkeztünk a történelemben, és hogy elkerülhetetlen...","id":"20250122_alex-soros-financial-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d63c4da-f739-4c02-83bc-e9fd32da0903.jpg","index":0,"item":"c0ea7d7e-f020-43be-a90c-91bd760785de","keywords":null,"link":"/360/20250122_alex-soros-financial-times","timestamp":"2025. január. 22. 16:33","title":"Alex Soros: Trump csapata terrorizál, védekezni kell ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344ae981-109d-4e57-b6ad-14efb0e63f64","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Győzött tavaly a praktikum és a megfizethetőség. ","shortLead":"Győzött tavaly a praktikum és a megfizethetőség. ","id":"20250122_Europa-legnepszerubb-autoja-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/344ae981-109d-4e57-b6ad-14efb0e63f64.jpg","index":0,"item":"b3b2feeb-9678-4166-b883-f064c6fecab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_Europa-legnepszerubb-autoja-2024","timestamp":"2025. január. 22. 15:45","title":"Meglepetésre ez autó volt Európa kedvence 2024-ben, és még csak nem is SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]