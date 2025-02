Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most csak a gázolaj lesz olcsóbb.","shortLead":"Most csak a gázolaj lesz olcsóbb.","id":"20250131_uzemanyag-benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-arcsokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe.jpg","index":0,"item":"28ec4d85-228e-4bfd-909d-3941197c59d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_uzemanyag-benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-arcsokkenes","timestamp":"2025. január. 31. 09:48","title":"Még jön egy kis árcsökkenés a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164116d6-37ab-4ff4-a6e0-8a264e5e2b2e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csábító a kötet gazdag képanyaga is.","shortLead":"Csábító a kötet gazdag képanyaga is.","id":"20250131_Kordos-Szabolcs-Egy-varos-legujabb-titkai-konyv-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/164116d6-37ab-4ff4-a6e0-8a264e5e2b2e.jpg","index":0,"item":"9659a0b8-419f-4f65-94cd-5f755909a209","keywords":null,"link":"/360/20250131_Kordos-Szabolcs-Egy-varos-legujabb-titkai-konyv-ajanlo","timestamp":"2025. január. 31. 17:00","title":"Hova jutott Hügel Hajnalka a Nefelejcs utcai szoba-konyhából? – 30 budapesti legenda Kordos Szabolcs új könyvében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint ötven művész emelte fel a szavát Zalán János kinevezése ellen.","shortLead":"Több mint ötven művész emelte fel a szavát Zalán János kinevezése ellen.","id":"20250131_Molnar-Piroska-Pogany-Judit-es-Udvaros-Dorottya-is-kiallt-a-Kolibri-Szinhaz-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515.jpg","index":0,"item":"48836bb2-914b-4572-a58d-543410f8a176","keywords":null,"link":"/kultura/20250131_Molnar-Piroska-Pogany-Judit-es-Udvaros-Dorottya-is-kiallt-a-Kolibri-Szinhaz-mellett","timestamp":"2025. január. 31. 11:04","title":"Molnár Piroska, Pogány Judit és Udvaros Dorottya is kiállt a Kolibri Színház mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne, az állatkert a mögötte lévő vasúti területen terjeszkedhetne.","shortLead":"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne...","id":"20250131_Bohockodas-a-Varosligetben-a-kormany-a-sineket-is-arrebb-rakatna-egy-kis-teruletert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa.jpg","index":0,"item":"aad57433-8057-40d7-8240-47b19fa37697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_Bohockodas-a-Varosligetben-a-kormany-a-sineket-is-arrebb-rakatna-egy-kis-teruletert","timestamp":"2025. január. 31. 07:44","title":"Bohóckodás a Városligetben: a kormány a síneket is arrébb rakatná egy kis területért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vezet be Kanadával és Mexikóval szemben, már csak az olaj kérdés. 