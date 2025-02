Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90d12e0e-dd54-49b8-997b-93cf28b83c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csütörtök délelőtt kiürítették az épületet, és a mentőautókat Fonyódra költöztették.","shortLead":"Már csütörtök délelőtt kiürítették az épületet, és a mentőautókat Fonyódra költöztették.","id":"20250131_Beomlott-a-Balatonlellei-Mentoallomas-fala-nem-serult-meg-senki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90d12e0e-dd54-49b8-997b-93cf28b83c8a.jpg","index":0,"item":"d13997ae-db28-4856-94a7-9030dabc369a","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Beomlott-a-Balatonlellei-Mentoallomas-fala-nem-serult-meg-senki","timestamp":"2025. január. 31. 21:40","title":"Beomlott a Balatonlellei Mentőállomás fala, nem sérült meg senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd4176b-0e76-4318-b1f2-b5f916b870f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szombathelyi születésű Schäfer jelenleg a berlini Union középpályása.","shortLead":"A szombathelyi születésű Schäfer jelenleg a berlini Union középpályása.","id":"20250130_Schafer-Andras-valogatott-kozeppalyas-bevasarolta-magat-a-Szombathelyi-Haladasba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd4176b-0e76-4318-b1f2-b5f916b870f7.jpg","index":0,"item":"63eec2e4-c88d-4543-8a57-37ec769d53aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Schafer-Andras-valogatott-kozeppalyas-bevasarolta-magat-a-Szombathelyi-Haladasba","timestamp":"2025. január. 30. 18:08","title":"Schäfer András válogatott középpályás bevásárolta magát a Szombathelyi Haladásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ügyben vizsgálat indult, egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Az ügyben vizsgálat indult, egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20250201_francia-idosotthon-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"448d7881-ade1-4479-b64e-d76f99db17de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250201_francia-idosotthon-tuz","timestamp":"2025. február. 01. 14:45","title":"Hárman meghaltak egy francia idősotthonban keletkezett tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fab0cf-8094-4bd0-bbde-eb2dda3df0cd","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár a Kreml most is azt üzeni, csak akkor lesz vége az ukrajnai háborúnak, ha Kijev Oroszország minden követelését teljesíti, az ország erőforrásai kimerülőben vannak. Putyin elnök pedig csak egy dologban lehet biztos, hogy a régi-új amerikai elnök, Donald Trump esetében semmi sem biztos.","shortLead":"Bár a Kreml most is azt üzeni, csak akkor lesz vége az ukrajnai háborúnak, ha Kijev Oroszország minden követelését...","id":"20250131_hvg-trump-putyin-oroszorszag-ukrajna-usa-haboru-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51fab0cf-8094-4bd0-bbde-eb2dda3df0cd.jpg","index":0,"item":"e51110df-1fa3-457c-b6d1-622e081e2d3b","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-trump-putyin-oroszorszag-ukrajna-usa-haboru-beke","timestamp":"2025. január. 31. 10:00","title":"Véget érhet a háború, ha Ukrajna katonai, vagy ha Oroszország gazdasági vereséget szenved – Trump lehet az igazságosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Muhammad Szalah az-Zabir keresett dzsihadista terrorista volt.","shortLead":"Muhammad Szalah az-Zabir keresett dzsihadista terrorista volt.","id":"20250131_sziria-al-kaida-parancsnok-amerikai-legicsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca.jpg","index":0,"item":"3469d70d-e78f-4d78-936d-b2b1b6b67575","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_sziria-al-kaida-parancsnok-amerikai-legicsapas","timestamp":"2025. január. 31. 07:07","title":"Amerikai légicsapás végzett az al-Kaida szíriai csoportjának parancsnokával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Lázár János Rákosrendezőt akarja kitakaríttatni a fővárossal, Karácsony Gergely szerint ez állami feladat.","shortLead":"Lázár János Rákosrendezőt akarja kitakaríttatni a fővárossal, Karácsony Gergely szerint ez állami feladat.","id":"20250131_karacsony-gergely-lazar-janos-rakosrendezo-mini-dubaj-szemet-takaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4.jpg","index":0,"item":"baa5d306-d22c-4b1d-955d-252fba802d8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_karacsony-gergely-lazar-janos-rakosrendezo-mini-dubaj-szemet-takaritas","timestamp":"2025. január. 31. 16:34","title":"Karácsony üzent Lázárnak: Ennyi erővel megkérhetne arra is, hogy takarítsam ki a kastélyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt és hatan megsérültek egy balesetben az M5-ös autópályán, Ócsánál.","shortLead":"Egy ember meghalt és hatan megsérültek egy balesetben az M5-ös autópályán, Ócsánál.","id":"20250201_Baleset-az-M5-oson-egy-ember-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"9e7913dd-cc88-460e-8803-8476b348ad1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_Baleset-az-M5-oson-egy-ember-meghalt","timestamp":"2025. február. 01. 09:16","title":"Halálos baleset történt az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45151c15-3bf4-419f-a3a0-ac9a11e50e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köztéri kamerák rögzítették, ahogy egy villamosmegállóban és az utcán járkálva uszító mondatokat ír a vádlott. Az nem derült ki, hogy pontosan ki(k) ellen.","shortLead":"Köztéri kamerák rögzítették, ahogy egy villamosmegállóban és az utcán járkálva uszító mondatokat ír a vádlott. Az nem...","id":"20250131_idos-ferfi-firkalas-vademeles-gyulolkodo-szoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45151c15-3bf4-419f-a3a0-ac9a11e50e4b.jpg","index":0,"item":"652542ab-1897-4dab-b002-7e4eb2b7abc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_idos-ferfi-firkalas-vademeles-gyulolkodo-szoveg","timestamp":"2025. január. 31. 15:19","title":"Gyűlölködő feliratokat firkált Ferencvárosban, vádat emeltek egy idős férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]