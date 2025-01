Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53500710-9f68-4385-b27e-853edbb3f5b3","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Nyolcvan éve, 1945. január 27-én szabadították fel a szovjet csapatok az auschwitzi lágerkomplexum területét. Hogyan teltek a táborok utolsó hónapjai, miként próbálták eltüntetni a holokauszt bizonyítékait a nácik, és mihez kezdett a szovjet propaganda a felszabadított táborokkal?","shortLead":"Nyolcvan éve, 1945. január 27-én szabadították fel a szovjet csapatok az auschwitzi lágerkomplexum területét. Hogyan...","id":"20250127_auschwitz-80-felszabadulas-utolso-napok-koncentracios-tabor-ss-szovjetek-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53500710-9f68-4385-b27e-853edbb3f5b3.jpg","index":0,"item":"fb0b3b2b-bb57-43f4-ae8c-8365e3c6f6ea","keywords":null,"link":"/360/20250127_auschwitz-80-felszabadulas-utolso-napok-koncentracios-tabor-ss-szovjetek-propaganda","timestamp":"2025. január. 27. 17:30","title":"Szabadulás a pokolból – a holokauszt fővárosának végórái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbd1df2-047a-41d7-ab06-9da7d4250b08","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nemrégiben Európába érkezett Mazda 6e nemcsak szedán, hanem sportkombi verzióban is igen látványos megjelenésű.","shortLead":"A nemrégiben Európába érkezett Mazda 6e nemcsak szedán, hanem sportkombi verzióban is igen látványos megjelenésű.","id":"20250127_ime-a-magyar-tervezesu-latvanyos-uj-mazda-6e-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cbd1df2-047a-41d7-ab06-9da7d4250b08.jpg","index":0,"item":"8ba8d82b-4d37-480f-9fa1-00259eaf61f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_ime-a-magyar-tervezesu-latvanyos-uj-mazda-6e-sportkombi","timestamp":"2025. január. 27. 06:41","title":"Íme a magyar tervezésű látványos új Mazda sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","shortLead":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","id":"20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03.jpg","index":0,"item":"426b3198-61d1-4713-9698-c8638e92cfb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","timestamp":"2025. január. 27. 05:39","title":"Kolumbia államfői gépet bocsát rendelkezésre az Egyesült Államokból kiutasított illegális bevándorlók szállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605a1f4-7502-4889-ab19-6b0c6c9c79a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még egy mentőhelikopter is érkezett az állítólagos helyszínre. ","shortLead":"Még egy mentőhelikopter is érkezett az állítólagos helyszínre. ","id":"20250127_baleset-bejelentes-vaklarma-omsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1605a1f4-7502-4889-ab19-6b0c6c9c79a7.jpg","index":0,"item":"320e22a7-f377-4cb6-8edb-327e979f56ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_baleset-bejelentes-vaklarma-omsz","timestamp":"2025. január. 27. 09:17","title":"Hatalmas balesetről értesítették az Országos Mentőszolgálatot, egy szó sem volt belőle igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fba4282-eee7-4447-b73f-65e349978b9a","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Tavakkul Karmán szerint a szankciókat ugyan az Aszad-rezsimmel szemben vetették ki, most mégis a szíriai népnek okoznak szenvedést.","shortLead":"Tavakkul Karmán szerint a szankciókat ugyan az Aszad-rezsimmel szemben vetették ki, most mégis a szíriai népnek okoznak...","id":"20250128_tawakkol-karman-sziria-eu-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fba4282-eee7-4447-b73f-65e349978b9a.jpg","index":0,"item":"0c2efd48-a44f-47ba-b168-baa994c7d442","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_tawakkol-karman-sziria-eu-szankcio","timestamp":"2025. január. 28. 10:14","title":"A Szíriával szembeni szankciók azonnali visszavonását követelte a Nobel-békedíjas jemeni aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árult a férfi.","shortLead":"Egy új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árult a férfi.","id":"20250127_14-ev-alatti-gyereknek-is-adott-el-kabitoszert-egy-diler-akit-most-fogtak-el-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"9a207b83-f0d8-4cb4-b7d6-279a0e3f7fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_14-ev-alatti-gyereknek-is-adott-el-kabitoszert-egy-diler-akit-most-fogtak-el-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 27. 08:24","title":"14 év alatti gyereknek is adott el kábítószert egy díler, akit most fogtak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nincs ok a pánikra.","shortLead":"A rendőrség szerint nincs ok a pánikra.","id":"20250127_szlovenia-bombafenyegetes-bombariado-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"bf61cee1-c523-4cc6-a9da-da82307c9af9","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_szlovenia-bombafenyegetes-bombariado-iskola","timestamp":"2025. január. 27. 11:48","title":"Szlovéniában 229 iskola kapott az itthonihoz hasonló bombafenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c16c59-ebcd-4a02-bcc8-7a2d960f2d67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rózsa András zuglói polgármester kedden megpróbálta megnézni, mennyi szemét halmozódott fel a helyszínen, de a MÁV megtagadta a belépést. ","shortLead":"Rózsa András zuglói polgármester kedden megpróbálta megnézni, mennyi szemét halmozódott fel a helyszínen, de a MÁV...","id":"20250128_Legalabb-50-kobmeter-szemet-lehet-azon-a-teruleten-ahova-Mini-Dubajt-tervezik-felepiteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c16c59-ebcd-4a02-bcc8-7a2d960f2d67.jpg","index":0,"item":"8b52084c-66ee-4576-8bfa-e215f95a094d","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Legalabb-50-kobmeter-szemet-lehet-azon-a-teruleten-ahova-Mini-Dubajt-tervezik-felepiteni","timestamp":"2025. január. 28. 14:19","title":"Nem engedték be a zuglói polgármestert Rákosrendező területére, ahol a Mini-Dubajt húznák fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]