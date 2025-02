Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f275a1f8-f5c6-4876-82dc-29f19c433711","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nettó 24 milliárd forintot osztottak ki Rogán Antalék az állami kommunikációra 2024 utolsó három hónapjában.","shortLead":"Nettó 24 milliárd forintot osztottak ki Rogán Antalék az állami kommunikációra 2024 utolsó három hónapjában.","id":"20250205_rogan-kommunikacio-balasy-kampany-plakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f275a1f8-f5c6-4876-82dc-29f19c433711.jpg","index":0,"item":"d7ccb8af-0d0e-4d7a-a3eb-c746927cdda5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_rogan-kommunikacio-balasy-kampany-plakat","timestamp":"2025. február. 05. 08:22","title":"Újabb milliárdokat szórtak ki a kormány plakátjaira, a Szuverenitásvédelmi Hivatal és a diákhitel kommunikációjára is jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c666a9-3d05-4090-baa2-0d38e50b7277","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Javier Milei elnök azzal magyarázta a kilépést: nem fogja megengedni egy nemzetközi szervezetnek, hogy beleavatkozzon a szuverenitásukba.","shortLead":"Javier Milei elnök azzal magyarázta a kilépést: nem fogja megengedni egy nemzetközi szervezetnek, hogy beleavatkozzon...","id":"20250205_egyesult-allamok-argentina-who-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92c666a9-3d05-4090-baa2-0d38e50b7277.jpg","index":0,"item":"128392ae-bac7-4ccc-b18e-9b9ddd447f50","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_egyesult-allamok-argentina-who-kilepes","timestamp":"2025. február. 05. 18:48","title":"Az Egyesült Államok után Argentína is kilép a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84e5d02-1347-4d09-b335-c9ba018c5f89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta az Eurostat, melyik régióban milyen sokan dolgoznak, és kiderült, a kontinens középső és keleti része áll igazán jól.","shortLead":"Kiszámolta az Eurostat, melyik régióban milyen sokan dolgoznak, és kiderült, a kontinens középső és keleti része áll...","id":"20250205_Bukarest-EU-elen-Dunantul-munka-eurostat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f84e5d02-1347-4d09-b335-c9ba018c5f89.jpg","index":0,"item":"dbb9c745-5c9d-4810-85d6-19573a7c176f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Bukarest-EU-elen-Dunantul-munka-eurostat","timestamp":"2025. február. 05. 13:06","title":"Van egy lista, amely szerint Bukarest áll az EU élén, és a Dunántúl nagy része is a legjobbak közé tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818fc66c-6dae-478b-b250-e3783029263d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál kevesebb pénz kerülhet át a nyugdíjpénztárakból lakáscélra, az állampapírok kamataiból pedig elég sokat visszatehetnek az emberek az államkasszába.","shortLead":"A korábban vártnál kevesebb pénz kerülhet át a nyugdíjpénztárakból lakáscélra, az állampapírok kamataiból pedig elég...","id":"20250205_MNB-nyugdij-penztar-lakas-kamat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/818fc66c-6dae-478b-b250-e3783029263d.jpg","index":0,"item":"48f0b05f-104e-4a8c-8c9e-cf88d5d9d836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_MNB-nyugdij-penztar-lakas-kamat","timestamp":"2025. február. 05. 09:25","title":"MNB: 150 milliárd forinttal kevesebb nyugdíjpénzt vihetnek át az emberek a lakáspiacra, mint ahogy eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Google újraírta az MI felhasználására vonatkozó alapelveit, a techóriás már nem zárkózik el attól, hogy fegyverként vagy megfigyelésre használja a mesterséges intelligenciát.","shortLead":"A Google újraírta az MI felhasználására vonatkozó alapelveit, a techóriás már nem zárkózik el attól, hogy fegyverként...","id":"20250205_google-mesterseges-intelligencia-ai-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"d0d0fa6e-d299-48dd-b964-d869508229d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_google-mesterseges-intelligencia-ai-fegyver","timestamp":"2025. február. 05. 06:57","title":"Már nem ígéri a Google, hogy nem fogja fegyvernek használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a5c83d-eccf-4f83-837f-56c371c10cf7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bár a BKK-n naponta 3 millió utazás történik és az ott dolgozóknak már nehéz újat mutatni, de a cég szerint akadnak olyan jelenetek, ami őket is meglepi. Öt ilyen esetről számoltak be kedden.","shortLead":"Bár a BKK-n naponta 3 millió utazás történik és az ott dolgozóknak már nehéz újat mutatni, de a cég szerint akadnak...","id":"20250204_szulest-buszsofor-trolit-tolo-utasok-bkk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8a5c83d-eccf-4f83-837f-56c371c10cf7.jpg","index":0,"item":"e2350fb0-c3f6-4d31-8358-691b272caacb","keywords":null,"link":"/elet/20250204_szulest-buszsofor-trolit-tolo-utasok-bkk","timestamp":"2025. február. 04. 15:52","title":"Szülést levezető buszsofőr, elveszett gyerek és a kóbor cica – öt hihetetlen sztorit szedett össze a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab57d08-1cd7-4a9c-a2c0-51581cab4f25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MCC műhelyvezetője, Sebestyén Géza bármilyen számsorból képes ugyanazt a következtetést levonni.","shortLead":"Az MCC műhelyvezetője, Sebestyén Géza bármilyen számsorból képes ugyanazt a következtetést levonni.","id":"20250204_mcc-szegenyseg-tojas-ksh-sebestyen-geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab57d08-1cd7-4a9c-a2c0-51581cab4f25.jpg","index":0,"item":"e2ef7b5a-ab1f-4069-8a4a-f38b5f269c94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_mcc-szegenyseg-tojas-ksh-sebestyen-geza","timestamp":"2025. február. 04. 15:40","title":"A tévék és telefonok után most a tojásfogyasztásból vezette le az MCC-s elemző, hogy megszűnt Magyarországon a szegénység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470b3127-4276-41fd-a499-65c9bec0c130","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mindfullness jegyében, „minimalista skandináv dizájnnal” adta ki legújabb böngészőjét az Opera.","shortLead":"A mindfullness jegyében, „minimalista skandináv dizájnnal” adta ki legújabb böngészőjét az Opera.","id":"20250204_opera-air-uj-bongeszo-meditacio-szunet-tartasa-mindfullness","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470b3127-4276-41fd-a499-65c9bec0c130.jpg","index":0,"item":"70e9bafe-57ee-4220-8c95-468a89346de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_opera-air-uj-bongeszo-meditacio-szunet-tartasa-mindfullness","timestamp":"2025. február. 04. 15:03","title":"Jött egy új böngésző, ami szól, ha ideje szünetet tartani – és még meditálni is segít közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]