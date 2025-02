Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábbinál több fiatalnak van megtakarítása, de nagyon sokan vannak, akik egyáltalán nem tudnak félretenni, vagy csak rendszertelenül sikerül ez nekik.","shortLead":"A korábbinál több fiatalnak van megtakarítása, de nagyon sokan vannak, akik egyáltalán nem tudnak félretenni, vagy csak...","id":"20250213_KH-fiatalok-penz-sporolas-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7.jpg","index":0,"item":"3a982fcb-fc88-4f41-8ae8-865fa2fdf229","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_KH-fiatalok-penz-sporolas-megtakaritas","timestamp":"2025. február. 13. 10:54","title":"K&H: Nagyon sok magyar fiatal semmit nem tud félretenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakásárak a jövedelmekhez viszonyítva is nőttek az elmúlt években. A társadalmi egyenlőtlenség hatalmas, a felső ötöd jövedelméből kétszer annyi négyzetméterre futja, mint a közepes jövedelműekéből, és ötször annyira, mint a legszegényebbekéből.","shortLead":"A lakásárak a jövedelmekhez viszonyítva is nőttek az elmúlt években. A társadalmi egyenlőtlenség hatalmas, a felső ötöd...","id":"20250214_jovedelmek-lakasarak-tarsadalmi-egyenlotlensegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c.jpg","index":0,"item":"a1341161-9402-44c8-b8d7-3798a2060d0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_jovedelmek-lakasarak-tarsadalmi-egyenlotlensegek","timestamp":"2025. február. 14. 14:42","title":"Lakhatási válság: a szegények éves jövedelme 2 négyzetméter használt lakást ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d40b8c-9cdb-44a7-9764-2b9c7f40a6b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb érdekes, a nemek közötti különbségre utaló tényt tártak fel amerikai kutatók: a nők többet tudnak kihozni az edzés minden percéből, mint az erősebb nem képviselői.","shortLead":"Egy újabb érdekes, a nemek közötti különbségre utaló tényt tártak fel amerikai kutatók: a nők többet tudnak kihozni...","id":"20250214_testedzes-hatasa-nok-ferfiak-kozotti-kulonbseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d40b8c-9cdb-44a7-9764-2b9c7f40a6b1.jpg","index":0,"item":"e3c6d2d9-7a01-4c4e-9456-d1c0a3fdfd1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_testedzes-hatasa-nok-ferfiak-kozotti-kulonbseg","timestamp":"2025. február. 14. 14:03","title":"Még nem tudni, hogy miért, de a nők kevesebb edzésből is jobban profitálnak, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a966744b-be27-4268-81a9-9c432e63cde8","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Megszűnhet a női orvosok fizikai adottságokból származó hátránya a legférfiasabbnak tartott orvosi területen, a sebészetben – hála a robotasszisztált műtétek terjedésének. Erre szükség is van, mert ha nem emelkedik a női sebészek aránya, az még nagyobb munkaerőhiányhoz vezethet a műtőkben.","shortLead":"Megszűnhet a női orvosok fizikai adottságokból származó hátránya a legférfiasabbnak tartott orvosi területen...","id":"20250214_sebesz-nok-karrier-orvosok-robotok-ai-feminizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a966744b-be27-4268-81a9-9c432e63cde8.jpg","index":0,"item":"27e7fed4-78b7-405f-a8eb-0579e5353345","keywords":null,"link":"/360/20250214_sebesz-nok-karrier-orvosok-robotok-ai-feminizmus","timestamp":"2025. február. 14. 09:40","title":"Ma is százéves érveket hoznak fel a női sebészek ellen, de a robotok kitárják előttük a műtőajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36deaaaf-6bdc-4ff2-af15-f7424348cbd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi tolatva próbálta meg elhagyni a kereszteződést, az nem jutott eszébe, hogy előre induljon el. Százezer dolláros kárt okozott.","shortLead":"A férfi tolatva próbálta meg elhagyni a kereszteződést, az nem jutott eszébe, hogy előre induljon el. Százezer dolláros...","id":"20250213_vonat-auto-utkozes-baleset-vasuti-atjaro-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36deaaaf-6bdc-4ff2-af15-f7424348cbd0.jpg","index":0,"item":"5526a1f1-7629-4f63-bba1-21c631f93864","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_vonat-auto-utkozes-baleset-vasuti-atjaro-autos-video","timestamp":"2025. február. 13. 09:31","title":"Ráhajtott a sínekre a pirosnál, lecsukódott mögötte a sorompó, aztán jött a vonat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88208752-8a3e-452c-855f-abdbc87c13e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a Reuters hírügynökség, hanem egy másik cég, a Thomson Reuters Special Services szerződött az amerikai védelmi minisztériummal. Ráadásul mindez Trump idején történt. ","shortLead":"Nem a Reuters hírügynökség, hanem egy másik cég, a Thomson Reuters Special Services szerződött az amerikai védelmi...","id":"20250214_kovacs-zoltan-reuters-amerikai-vedelmi-miniszterium-szerzodes-donald-trump-elon-musk-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88208752-8a3e-452c-855f-abdbc87c13e1.jpg","index":0,"item":"75b86b29-a3ad-488e-b107-7e4e0b237fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_kovacs-zoltan-reuters-amerikai-vedelmi-miniszterium-szerzodes-donald-trump-elon-musk-usaid","timestamp":"2025. február. 14. 14:18","title":"Kovács Zoltán páros lábbal akart beleszállni a Reutersbe, de a válaszukat biztosan nem teszi ki az ablakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6f25ed-e139-4fe5-97e7-1f004fbac837","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollywoodi sztár igyekszik nem túl sötéten látni a politikai helyzetet. ","shortLead":"A hollywoodi sztár igyekszik nem túl sötéten látni a politikai helyzetet. ","id":"20250213_Drogozo-hippik-Seth-Rogen-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae6f25ed-e139-4fe5-97e7-1f004fbac837.jpg","index":0,"item":"f20093dd-c5e3-4296-ae70-6cb210201889","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Drogozo-hippik-Seth-Rogen-Trump","timestamp":"2025. február. 13. 10:40","title":"Az embereknek elegük lett a drogozó és a gyepükön kefélő hippikből – sajátosan magyarázza Seth Rogen Trump hatalomra kerülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szenzitív anyagokhoz az egykori autóversenyző volt testőre jutott hozzá, majd átadta egy másik férfinak. Az azzal fenyegette meg Schumacher családját, hogy ha nem fizetnek, feltölti az anyagokat a dark webre.","shortLead":"A szenzitív anyagokhoz az egykori autóversenyző volt testőre jutott hozzá, majd átadta egy másik férfinak. Az azzal...","id":"20250213_michael-schumacher-f1-sibaleset-fotok-orvosi-iratok-zsarolas-rendorseg-birosag-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3.jpg","index":0,"item":"dc2574cb-d430-4530-a40a-b5ae617836e4","keywords":null,"link":"/sport/20250213_michael-schumacher-f1-sibaleset-fotok-orvosi-iratok-zsarolas-rendorseg-birosag-itelet","timestamp":"2025. február. 13. 13:26","title":"Elítéltek három férfit, akik fotókkal, orvosi dokumentumokkal zsarolták Michael Schumacher családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]