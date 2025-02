Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49540e55-dcda-4bcc-8467-50f513d156c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Al Bano szerint a nyár végén, ősz elején lenne a rendezvény, amivel az orosz–ukrán háború végét ünneplik majd. ","shortLead":"Al Bano szerint a nyár végén, ősz elején lenne a rendezvény, amivel az orosz–ukrán háború végét ünneplik majd. ","id":"20250217_Albano-Carrisi-orosz-ukran-haboru-beke-felkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49540e55-dcda-4bcc-8467-50f513d156c9.jpg","index":0,"item":"7b75122e-3ca8-4ac0-acb1-5800c60e2c97","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Albano-Carrisi-orosz-ukran-haboru-beke-felkeres","timestamp":"2025. február. 17. 12:53","title":"Micsoda karrier: Gulyás Gergely esküvője után Moszkvába hívták az orosz–ukrán háború lezárását megünnepelni az olasz énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az orbáni példát igyekszik követni Steven Levitsky és Lucan Way szerint Donald Trump. ","shortLead":"Az orbáni példát igyekszik követni Steven Levitsky és Lucan Way szerint Donald Trump. ","id":"20250217_foreign-affair-szemle-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"c99f6aa1-cec9-459a-937e-87d81c9641ff","keywords":null,"link":"/360/20250217_foreign-affair-szemle-trump-orban","timestamp":"2025. február. 17. 07:30","title":"Foreign Affairs: Versengő autokrácia válthatja a demokráciát az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d86217b-1f49-46c8-aaa1-7f618a9964ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Vision Vechicle azt hivatott előrevetíteni, hogy milyenek lesznek a közeljövő elektromos BMW-i.","shortLead":"A most leleplezett Vision Vechicle azt hivatott előrevetíteni, hogy milyenek lesznek a közeljövő elektromos BMW-i.","id":"20250217_hegyomlasnyi-nyomatekkal-es-elkepeszto-szuperszamitogeppel-itt-a-legujabb-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d86217b-1f49-46c8-aaa1-7f618a9964ce.jpg","index":0,"item":"1f50c9a6-661b-4bc0-a223-d51e28c4f9f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_hegyomlasnyi-nyomatekkal-es-elkepeszto-szuperszamitogeppel-itt-a-legujabb-bmw","timestamp":"2025. február. 17. 07:41","title":"Hegyomlásnyi nyomatékkal, világító kerékkel és brutális szuperszámítógéppel itt a legújabb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. február. 17. 07:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni a foglalófelületen.","shortLead":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni...","id":"20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"029e961b-f627-458a-af09-b82d90b85b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","timestamp":"2025. február. 18. 08:53","title":"Átalakítaná a kormány a szakrendeléseket, országszerte érvényesek lesznek a beutalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e68f392-2d0f-4956-a7bf-d9ee849a2391","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A Honvéd Kadét Programban résztvevő diákok nem tartották be az előírásokat, amikor kadétegyenruhát húztak a kitörés napi szélsőjobbos eseményre. Nehéz megállapítani, melyik iskolából érkeztek a tanulók, az általunk megkérdezett iskolák szerint biztos nem tőlük, a honvédelmi tárca pedig nem érzi illetékesnek magát, hogy vizsgálódjon, eljárást indítson.","shortLead":"A Honvéd Kadét Programban résztvevő diákok nem tartották be az előírásokat, amikor kadétegyenruhát húztak a kitörés...","id":"20250218_kitores-napja-kadet-program-honvedelmi-miniszterium-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e68f392-2d0f-4956-a7bf-d9ee849a2391.jpg","index":0,"item":"ac42428d-a0a0-4265-b79e-8eaeaa2e451c","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_kitores-napja-kadet-program-honvedelmi-miniszterium-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 05:27","title":"Idén is részt vett néhány honvéd kadét a kitörés napi emléktúrán, a Honvédelmi Minisztérium hárít, a kadétprogram hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új márkával jelentkezik a sussexi hercegné, most a Netflixszel karöltve próbálja megvetni a lábát a lekvárbizniszben. ","shortLead":"Új márkával jelentkezik a sussexi hercegné, most a Netflixszel karöltve próbálja megvetni a lábát a lekvárbizniszben. ","id":"20250218_meghan-markle-uj-vallalkozas-as-ever-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"045cc566-6b00-4613-93a6-3e0c0b9a8dc0","keywords":null,"link":"/elet/20250218_meghan-markle-uj-vallalkozas-as-ever-netflix","timestamp":"2025. február. 18. 13:26","title":"Meghan Markle megint kitalált valami újat, hogy pénzt csináljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5217a8a5-0c49-4704-a6ce-161b9713186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat és a kórház az ügy megoldása helyett egymásra mutogat és „jogértelmezési, illetve szerződésértelmezési nézetkülönbségekről” beszél. ","shortLead":"Az önkormányzat és a kórház az ügy megoldása helyett egymásra mutogat és „jogértelmezési, illetve szerződésértelmezési...","id":"20250217_Honapok-ota-nem-takaritanak-egyes-vedonoi-helyisegeket-Erden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5217a8a5-0c49-4704-a6ce-161b9713186e.jpg","index":0,"item":"9da3e29a-4db7-4013-b7ed-958710d4cb15","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_Honapok-ota-nem-takaritanak-egyes-vedonoi-helyisegeket-Erden","timestamp":"2025. február. 17. 10:27","title":"Kosz és mocsok közé viszik az újszülötteket Érden, mert senki sem takarítja a védőnői helyiségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]