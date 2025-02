Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök szerint ez annak köszönhető, hogy megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok meg az amerikaiak között.","shortLead":"A miniszterelnök szerint ez annak köszönhető, hogy megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok...","id":"20250217_Orban-Viktor-video-beketargyalasok-Trump-Putyin-euro-forint-arfolyam-400-gazarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"edc4f5ea-cfaa-4579-bd80-9e004d2ddaf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Orban-Viktor-video-beketargyalasok-Trump-Putyin-euro-forint-arfolyam-400-gazarak","timestamp":"2025. február. 17. 12:19","title":"Orbán Viktor körülnézett a világban, és arra jutott, hogy csak idő kérdése, és az euró be fog nézni a 400 forint alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Opus Dei és USAID. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250216_Elvitelre-Donald-Trump-USAID-MCC-Opus-Dei-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"9e6e9a3e-b19a-4f36-bd94-d79876092b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Elvitelre-Donald-Trump-USAID-MCC-Opus-Dei-podcast","timestamp":"2025. február. 16. 06:00","title":"Elvitelre #106: Donald Trump apostoli munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De szerinte még nem tartanak ott az egyeztetési folyamatok. ","shortLead":"De szerinte még nem tartanak ott az egyeztetési folyamatok. ","id":"20250217_Marco-Rubio-szerint-Ukrajna-es-Europa-is-resze-lesz-a-beketargyalasoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"90244d91-a774-4946-89de-eaff5d734aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Marco-Rubio-szerint-Ukrajna-es-Europa-is-resze-lesz-a-beketargyalasoknak","timestamp":"2025. február. 17. 05:40","title":"Marco Rubio szerint Ukrajna és Európa is része lesz a béketárgyalásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76836b8-a449-4269-aaa7-60a19dccaffd","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egy éve halt meg gyanús körülmények között – valószínűleg gyilkosság áldozataként – a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij. Vlagyimir Putyin Oroszországában jelenleg is mintegy 1500 politikai foglyot tartanak fogva, már egy háborúellenes közösségi posztért is éveket lehet kapni.","shortLead":"Egy éve halt meg gyanús körülmények között – valószínűleg gyilkosság áldozataként – a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20250216_oroszorszag-politikai-foglyok-navalnij-krim-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a76836b8-a449-4269-aaa7-60a19dccaffd.jpg","index":0,"item":"527a1b39-92f5-4444-9020-807f08dafcc0","keywords":null,"link":"/360/20250216_oroszorszag-politikai-foglyok-navalnij-krim-haboru","timestamp":"2025. február. 16. 15:30","title":"Besúgók és provokátorok – így telnek meg az orosz börtönök politikai foglyokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c098c-6624-4d4b-93f0-77bf37a69775","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártónak sikerült kicsit tovább javítani az i5 és szedán és kombi hatékonyságán.","shortLead":"A bajor gyártónak sikerült kicsit tovább javítani az i5 és szedán és kombi hatékonyságán.","id":"20250217_kozel-50-kilometernyi-extra-hatotavot-kapott-a-bmw-i5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d7c098c-6624-4d4b-93f0-77bf37a69775.jpg","index":0,"item":"e79f7ad6-f358-4ce3-8c3f-0ddb817e8092","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_kozel-50-kilometernyi-extra-hatotavot-kapott-a-bmw-i5","timestamp":"2025. február. 17. 06:41","title":"Közel 50 kilométernyi extra hatótávot kapott a BMW i5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02afe890-cc0c-43e9-ab28-7e9f2297e83f","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Az emberek nem fehérek vagy feketék, hanem szürkék.” Így is meg lehet fogalmazni a Nyílt tárgyalás című darab tanulságát.","shortLead":"„Az emberek nem fehérek vagy feketék, hanem szürkék.” Így is meg lehet fogalmazni a Nyílt tárgyalás című darab...","id":"20250216_hvg-katona-nyilt-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02afe890-cc0c-43e9-ab28-7e9f2297e83f.jpg","index":0,"item":"5da36ec6-3968-4520-bc26-1c27c92db8be","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-katona-nyilt-targyalas","timestamp":"2025. február. 16. 15:45","title":"A Katonában bemutatják, milyen egy bírósági tárgyalás, amelyen a vádlott a legvégéig nem szólal meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos szerephez juthat a későbbiekben a jelenleg még tesztelés alatt álló dislike-gomb az Instagram kommentszekciójában. ","shortLead":"Fontos szerephez juthat a későbbiekben a jelenleg még tesztelés alatt álló dislike-gomb az Instagram...","id":"20250217_meta-instagram-uj-funkcio-kommentek-nemtetszes-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b.jpg","index":0,"item":"25bd0ec0-cf20-45d1-b448-e8633e4858c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_meta-instagram-uj-funkcio-kommentek-nemtetszes-gomb","timestamp":"2025. február. 17. 18:03","title":"„Nem tetszik” gomb jön az Instagramra, néhányan már nyomkodhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e500db86-037b-4179-b4e1-ef4a39c3d34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora összeget fizetett az ingatlanokért, de azok értéke meghaladhatja az egymilliárd forintot is. Korábban a Szalay-Bobrovniczky Kristóf családjáé volt a terület, de az államosításkor elvették tőlük.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora összeget fizetett az ingatlanokért, de azok értéke meghaladhatja az egymilliárd...","id":"20250217_Kuriat-es-boraszatot-vett-a-Balaton-felvideken-a-honvedelmi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e500db86-037b-4179-b4e1-ef4a39c3d34c.jpg","index":0,"item":"671225cf-03f7-4434-8a34-1ebd170e42ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Kuriat-es-boraszatot-vett-a-Balaton-felvideken-a-honvedelmi-miniszter","timestamp":"2025. február. 17. 07:31","title":"Kúriát és borászatot vett a Balaton-felvidéken a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]