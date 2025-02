Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b3ece25e-b654-407a-bc35-585cd9d474b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagy előrelépés várható a modern félvezetőgyártás területén, ha elindul az Intel A18-as, illetve a TSMC N2-es gyártástechnológiája. Mindkét cég azt állítja, az ő megoldása az igazán nyerő, azonban az igazság ezúttal is valahol félúton van, arról nem is beszélve, hogy valójában mások a céljaik.","shortLead":"Nagy előrelépés várható a modern félvezetőgyártás területén, ha elindul az Intel A18-as, illetve a TSMC N2-es...","id":"20250217_chipgyartas-intel-a18-tsmc-n2-gyartastechnologia-osszahasonlitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ece25e-b654-407a-bc35-585cd9d474b6.jpg","index":0,"item":"dc8f67e7-ed4a-4b8c-a797-f0b7ce89411b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_chipgyartas-intel-a18-tsmc-n2-gyartastechnologia-osszahasonlitasa","timestamp":"2025. február. 17. 14:03","title":"Izgalmas verseny: egymásnak feszül a chipgyártásban az Intel és a TSMC új technológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439cf610-a3d8-440a-bb9b-23556c26cdb8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egyelőre annyit tudni, hogy a robbanás a hajótesten kívül történt.","shortLead":"Egyelőre annyit tudni, hogy a robbanás a hajótesten kívül történt.","id":"20250218_olaszorszag-hajo-robbanas-orosz-arnyekflotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439cf610-a3d8-440a-bb9b-23556c26cdb8.jpg","index":0,"item":"2e99c940-089a-4082-b6d4-08c495fef836","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_olaszorszag-hajo-robbanas-orosz-arnyekflotta","timestamp":"2025. február. 18. 16:01","title":"Az orosz árnyékflottához tartozhatott az az olajszállító hajó, amit robbanás rongált meg Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489c65b7-bf14-419a-98c5-dbc3db3addd5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hasonlóan beteríti az erőszakoskodókat a festék, mint a bankautomaták fosztogatásánál. ","shortLead":"Hasonlóan beteríti az erőszakoskodókat a festék, mint a bankautomaták fosztogatásánál. ","id":"20250217_Tesla-kabellopas-tintapatron-vedekeznek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/489c65b7-bf14-419a-98c5-dbc3db3addd5.jpg","index":0,"item":"93b604f5-f1d7-4905-b714-e7d577b83a04","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Tesla-kabellopas-tintapatron-vedekeznek-video","timestamp":"2025. február. 17. 09:59","title":"Elege lett a Teslának a töltőkábellopásokból, tintapatronnal védekeznek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"De többek között Kékestetőn és Felcsúton is repkedtek a mínuszok hétfőn hajnalban. ","shortLead":"De többek között Kékestetőn és Felcsúton is repkedtek a mínuszok hétfőn hajnalban. ","id":"20250217_Ezen-a-telen-meg-nem-volt-ilyen-hideg-Zabarban--14-fokig-hult-le-a-levego","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86.jpg","index":0,"item":"b20a2b5a-5f87-4136-8e08-b03884ab3663","keywords":null,"link":"/zhvg/20250217_Ezen-a-telen-meg-nem-volt-ilyen-hideg-Zabarban--14-fokig-hult-le-a-levego","timestamp":"2025. február. 17. 12:00","title":"Új rekord: –14 fokig hűlt le a levegő reggel Zabarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. február. 17. 07:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban alig egy hónappal ezelőtt történt hasonló tragédia.","shortLead":"A városban alig egy hónappal ezelőtt történt hasonló tragédia.","id":"20250218_Ismet-vonat-ele-ugrott-egy-diaklany-Tatabanyan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"3e4803b9-c9e7-4b62-81b1-30d63b12a4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Ismet-vonat-ele-ugrott-egy-diaklany-Tatabanyan","timestamp":"2025. február. 18. 14:35","title":"Ismét vonat elé ugrott egy diáklány Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A koreai gyártó legújabb elektromos autója kétféle karosszériaváltozatban támad.","shortLead":"A koreai gyártó legújabb elektromos autója kétféle karosszériaváltozatban támad.","id":"20250217_itt-a-vadonatuj-kia-ev4-rogton-ket-formaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453.jpg","index":0,"item":"1edd6ea1-1636-4106-9026-7730bfd1525a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_itt-a-vadonatuj-kia-ev4-rogton-ket-formaban","timestamp":"2025. február. 17. 07:01","title":"Itt a vadonatúj Kia EV4, rögtön két formában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a35107-1a09-4cd0-8f30-4f04687f6633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium akkor úgy gondolta, az Orbán-beszéd nem pártrendezvény.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium akkor úgy gondolta, az Orbán-beszéd nem pártrendezvény.","id":"20250218_Fodor-Lajos-Orban-evertekelo-egyenruha-vezerkari-fonok-Ruszin-Szendi-Romulusz-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23a35107-1a09-4cd0-8f30-4f04687f6633.jpg","index":0,"item":"52176f6e-4e72-47c6-b323-470b6736bb53","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Fodor-Lajos-Orban-evertekelo-egyenruha-vezerkari-fonok-Ruszin-Szendi-Romulusz-Tisza-Part","timestamp":"2025. február. 18. 10:38","title":"Öt éve még Orbán évértékelőjén ült egyenruhában a vezérkari főnök, aki most Ruszin-Szendi Romulusz pártszereplését kritizálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]