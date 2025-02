Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokraták frakcióvezetője szerint nincs egyedül a magyar kormány azzal az állásponttal, hogy korai lenne Kijev felvétele az Európai Unióba.","shortLead":"A kereszténydemokraták frakcióvezetője szerint nincs egyedül a magyar kormány azzal az állásponttal, hogy korai lenne...","id":"20250219_Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f.jpg","index":0,"item":"68ecb9ee-3755-4e5c-a394-d1422fccc1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 13:54","title":"Simicskó István: Ukrajna uniós csatlakozását más országok is ellenzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság elmagyarázza, hogy Biró miért kezdeményezte, hogy legyen mentelmi joga.","shortLead":"A hatóság elmagyarázza, hogy Biró miért kezdeményezte, hogy legyen mentelmi joga.","id":"20250219_Az-Integritas-Hatosag-reagalt-Biro-Ferenc-mentelmi-joganak-ugyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4.jpg","index":0,"item":"05e64832-85e5-4987-ab10-9a792b4be6f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Az-Integritas-Hatosag-reagalt-Biro-Ferenc-mentelmi-joganak-ugyere","timestamp":"2025. február. 19. 12:35","title":"Az Integritás Hatóság teljes egészében nyilvánosságra hozta a levelet, amelyben a vezetője mentelmi jogot kér Varga Judittól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újabb kanyarokat vesz az amerikai elnök vámháborúja.","shortLead":"Újabb kanyarokat vesz az amerikai elnök vámháborúja.","id":"20250219_Trump-auto-gyogyszer-chip-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"d28ebdf1-37e9-4373-a402-f93b2488d8cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_Trump-auto-gyogyszer-chip-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. február. 19. 08:45","title":"Trump most épp az autókra, gyógyszerekre és chipekre kivetett vámmal fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Egyre több német vállalat viszi külföldre a működését, jelentősen csökken a legnagyobb cégek értéke és termelékenysége is Németországban.","shortLead":"Egyre több német vállalat viszi külföldre a működését, jelentősen csökken a legnagyobb cégek értéke és termelékenysége...","id":"20250218_Valsagban-a-nemet-ipar-negyedmillio-munkahely-megszunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144.jpg","index":0,"item":"e5c639fc-313e-43a0-b042-e9c75d9a6cb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Valsagban-a-nemet-ipar-negyedmillio-munkahely-megszunt","timestamp":"2025. február. 18. 13:09","title":"Körülnéztek a német gazdaságban, és nagyon nem tetszett a szakértőknek, amit találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39235da-b9c4-40e9-a59c-6690658fcfd9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Quipu nevű struktúra a közeli univerzum legnagyobb struktúrája, ami rengeteg galaxishalmazból áll. A létezése segíthet megtalálni az univerzum gyorsuló tágulásának titkát is. ","shortLead":"A Quipu nevű struktúra a közeli univerzum legnagyobb struktúrája, ami rengeteg galaxishalmazból áll. A létezése...","id":"20250217_urkutatas-quipu-struktura-galaxishalmaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c39235da-b9c4-40e9-a59c-6690658fcfd9.jpg","index":0,"item":"90269774-50b9-4a71-91ff-168e6abd5834","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_urkutatas-quipu-struktura-galaxishalmaz","timestamp":"2025. február. 17. 20:03","title":"Találtak valamit a Föld közelében, és akkora, mint 130 000-szer a Tejútrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1254ffec-547b-41b5-a95d-43ab4adc447b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gólgazdag meccsen játszott döntetlent a Benfica és a Monaco, simán kikapott és kiesett az Atalanta.","shortLead":"Gólgazdag meccsen játszott döntetlent a Benfica és a Monaco, simán kikapott és kiesett az Atalanta.","id":"20250218_Bajnokok-Ligaja-AC-Milan-Feyenoord-tortenelmi-gol-Santiago-Gimenez-Club-Brugge-Atalanta-Bayern-Munchen-Celtic-Benfica-Monaco-osszefoglalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1254ffec-547b-41b5-a95d-43ab4adc447b.jpg","index":0,"item":"915cd031-2905-4409-8dab-60527d1c3a4a","keywords":null,"link":"/sport/20250218_Bajnokok-Ligaja-AC-Milan-Feyenoord-tortenelmi-gol-Santiago-Gimenez-Club-Brugge-Atalanta-Bayern-Munchen-Celtic-Benfica-Monaco-osszefoglalo","timestamp":"2025. február. 18. 23:51","title":"Bajnokok Ligája: Vért izzadt a Bayern München a továbbjutásért, a történelmi gól is kevés volt a Milannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269d0fe3-eafe-48ca-bf37-6ccefc67a346","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ismét bevándorlókkal telik meg Guantánamo Donald Trump szándékai szerint. A kilencvenes években a haiti menekültek már megtapasztalhatták, milyen az amerikai vendégszeretet Kubában, a 2001-es terrortámadás után oda gyűjtött muszlimok közül páran még mindig ott vannak.","shortLead":"Ismét bevándorlókkal telik meg Guantánamo Donald Trump szándékai szerint. A kilencvenes években a haiti menekültek már...","id":"20250217_trump-guantanamo-ujratoltve-bevandorlok-borton-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/269d0fe3-eafe-48ca-bf37-6ccefc67a346.jpg","index":0,"item":"1e53fa0b-72b9-4acb-8516-0d84dab0f054","keywords":null,"link":"/360/20250217_trump-guantanamo-ujratoltve-bevandorlok-borton-egyesult-allamok","timestamp":"2025. február. 17. 18:30","title":"„Legális fekete lyuk” – a bevándorlók poklává teszi Trump Guantánamót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf096e5e-d213-4754-9d97-8c7a27154e5c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem leépítéssel, hanem más stratégiával csökkenthetik a dolgozói létszámot az SK gyáraiban, a komáromi üzem bezárásáról szóló híresztelést pedig nem cáfolta a cég.","shortLead":"Nem leépítéssel, hanem más stratégiával csökkenthetik a dolgozói létszámot az SK gyáraiban, a komáromi üzem bezárásáról...","id":"20250219_komaromi-akkugyar-sk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf096e5e-d213-4754-9d97-8c7a27154e5c.jpg","index":0,"item":"dddbc8ff-d478-4709-a669-a09467ae0f7e","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_komaromi-akkugyar-sk","timestamp":"2025. február. 19. 09:17","title":"„Rugalmasan reagálunk” – írta a komáromi akkugyár tulajdonosa a bezárásról szóló szóbeszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]