Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"33e313f3-db76-4d0c-bb67-c3a356739101","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megkezdődött az összkerékhajtású elektromos Peugeot 3008 és 5008 hazai értékesítése.","shortLead":"Megkezdődött az összkerékhajtású elektromos Peugeot 3008 és 5008 hazai értékesítése.","id":"20250221_magyarorszagon-az-eros-duplamotoros-uj-peugeot-3008-5008-villanyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33e313f3-db76-4d0c-bb67-c3a356739101.jpg","index":0,"item":"6c0301c6-5cd6-40b1-9e21-023d649be347","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_magyarorszagon-az-eros-duplamotoros-uj-peugeot-3008-5008-villanyautok","timestamp":"2025. február. 21. 08:41","title":"Magyarországon az erős dupla motoros új Peugeot villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de4f5e5-9b4e-4362-a051-f318c7a709f8","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A német utánpótlás-válogatottakban többször is játszott Dárdai Bence, de most kérvényezte, hogy a felnőttek között a magyar csapatban játszhasson, és a FIFA jóvá is hagyta ezt.","shortLead":"A német utánpótlás-válogatottakban többször is játszott Dárdai Bence, de most kérvényezte, hogy a felnőttek között...","id":"20250222_nemet-magyar-valogatott-Dardai-Bence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1de4f5e5-9b4e-4362-a051-f318c7a709f8.jpg","index":0,"item":"4436a91c-4289-4678-beb7-295a2eaa420a","keywords":null,"link":"/sport/20250222_nemet-magyar-valogatott-Dardai-Bence","timestamp":"2025. február. 22. 10:59","title":"A német helyett a magyar válogatottat választotta Dárdai Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a794dc-3ab6-4a80-abb1-42de84540cb4","c_author":"Csányi Nikolett - Imre Réka","category":"elet","description":"A Kolibri Színház elveszíti az autonómiáját, az új igazgató ellen tüntettek.","shortLead":"A Kolibri Színház elveszíti az autonómiáját, az új igazgató ellen tüntettek.","id":"20250221_kolibri-gyermek-ifjusagi-szinhaz-tuntetes-autonomia-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2a794dc-3ab6-4a80-abb1-42de84540cb4.jpg","index":0,"item":"bfc08949-6838-4c13-b43e-1c1dbf30fee4","keywords":null,"link":"/elet/20250221_kolibri-gyermek-ifjusagi-szinhaz-tuntetes-autonomia-video-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 09:44","title":"Abszurd színjáték a Kolibri ügyében: a minisztérium azzal vádolta a gyerekszínházat, hogy Brüsszelnek dolgozik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666ddb03-7089-43d8-bea7-5ce49facc8ae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"E-mailes adathalászkampány indult csütörtökön a Rackhost domainregisztrátor és szerverhosting-szolgáltató nevében.","shortLead":"E-mailes adathalászkampány indult csütörtökön a Rackhost domainregisztrátor és szerverhosting-szolgáltató nevében.","id":"20250221_rackhost-adathalasz-tamadas-emailek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/666ddb03-7089-43d8-bea7-5ce49facc8ae.jpg","index":0,"item":"6a6b0859-2684-45ee-9843-c029e1a35e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_rackhost-adathalasz-tamadas-emailek-csalas","timestamp":"2025. február. 21. 13:27","title":"Csalók támadásba kezdtek a magyar neten, figyelmeztetést adott ki az egyik legnagyobb webtárhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amikor a villamos végül megállt, a férfi elkezdte ököllel ütni, majd ünnepelni a győzelmét.","shortLead":"Amikor a villamos végül megállt, a férfi elkezdte ököllel ütni, majd ünnepelni a győzelmét.","id":"20250220_4-6-os-villamos-nyugati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34.jpg","index":0,"item":"9664bcf1-5fd3-4afa-a4ff-fbc8d3de9355","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_4-6-os-villamos-nyugati","timestamp":"2025. február. 20. 15:52","title":"Megpróbálta egy őrjöngő férfi eltolni a 4-6-os villamost a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126786b9-f957-41d3-8fdf-61ca53bd260f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áramcég 3200 fészekkel várja a gólyákat, és új költőládákat erősít az oszlopokra a vércsék és sólymok számára is.","shortLead":"Az áramcég 3200 fészekkel várja a gólyákat, és új költőládákat erősít az oszlopokra a vércsék és sólymok számára is.","id":"20250220_Tobb-szaz-milliot-kolt-golyafeszkekre-az-EON","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126786b9-f957-41d3-8fdf-61ca53bd260f.jpg","index":0,"item":"08eb2493-b351-43e9-8115-c511852bbe7e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250220_Tobb-szaz-milliot-kolt-golyafeszkekre-az-EON","timestamp":"2025. február. 20. 21:27","title":"Több száz milliót költ gólyafészkekre az E.ON","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbd4463-f389-4ebd-a21a-f50c1b9a4783","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Félmillió forint a bírság, kérdés, mennyit nyernek a másik oldalon. ","shortLead":"Félmillió forint a bírság, kérdés, mennyit nyernek a másik oldalon. ","id":"20250221_Megmutatta-NAV-trukkoznek-kamionosok-menetiro-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfbd4463-f389-4ebd-a21a-f50c1b9a4783.jpg","index":0,"item":"ad51d584-5bc0-44ac-bc74-5d24cae733b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Megmutatta-NAV-trukkoznek-kamionosok-menetiro-video","timestamp":"2025. február. 21. 15:41","title":"Megmutatta a NAV, hogyan trükköznek a kamionosok a menetíróval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánypropaganda által pedofilmosdatással megvádolt Puzsér Róbert több tízmilliós kárról beszél azután, hogy a Tisza Párt elnöke lemondta vele a beszélgetést.","shortLead":"A kormánypropaganda által pedofilmosdatással megvádolt Puzsér Róbert több tízmilliós kárról beszél azután, hogy a Tisza...","id":"20250221_puzser-robert-reakcio-magyar-peter-sznobjektiv-lemondta-pedofil-propaganda-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"186ce09b-580f-4210-b01b-123079c41321","keywords":null,"link":"/elet/20250221_puzser-robert-reakcio-magyar-peter-sznobjektiv-lemondta-pedofil-propaganda-media","timestamp":"2025. február. 21. 19:40","title":"Puzsér megszólalt a botrányról: Bizarr látványt nyújt Magyar Péter, amint megretten Rogán Antaltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]