[{"available":true,"c_guid":"fff91eb7-290c-4a97-ade6-a74e7f7caba2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai metálbanda jubileumi turnéra indul, ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest Arénába.","shortLead":"Az amerikai metálbanda jubileumi turnéra indul, ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest...","id":"20250224_Disturbed-The-Sickness-25-ev-turne-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fff91eb7-290c-4a97-ade6-a74e7f7caba2.jpg","index":0,"item":"31a09c56-280c-4616-81df-8df07e1f2c62","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Disturbed-The-Sickness-25-ev-turne-Budapest","timestamp":"2025. február. 24. 15:25","title":"Újra Magyarországon koncertezik a Disturbed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2975e53b-8dfc-409f-bba2-e2396dc9e05b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három éve tart az Ukrajna elleni orosz invázió. Bár a megtámadott nemzet több okból is legnehezebb napjait éli, még nem vesztette el a háborút, és egy diadalt már senki sem vehet el tőle: ha olyan tűzszünettel ért volna véget a háború, amilyet például az Orbán-kormány sürgetett éveken át, Ukrajna egyik fele orosz kézen lenne, a másikat pedig egy Moszkva-barát bábkormány irányítaná.","shortLead":"Három éve tart az Ukrajna elleni orosz invázió. Bár a megtámadott nemzet több okból is legnehezebb napjait éli, még nem...","id":"20250224_ukrajna-haboru-harom-eves-evfordulo-eselyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2975e53b-8dfc-409f-bba2-e2396dc9e05b.jpg","index":0,"item":"a130c4df-0cf7-4fac-9d17-e93f1a72d16d","keywords":null,"link":"/360/20250224_ukrajna-haboru-harom-eves-evfordulo-eselyek","timestamp":"2025. február. 24. 09:08","title":"Mostanra vált igazán biztossá, ha Ukrajna vesztene, azzal Európa is vereséget szenvedne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc916211-b319-4f79-8496-c22b102e3b9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az empátia fontosságát hangsúlyozta a beszédében, amit életműdíja átvételekor mondott, és Donald Trump elnökségére is utalt. ","shortLead":"A színésznő az empátia fontosságát hangsúlyozta a beszédében, amit életműdíja átvételekor mondott, és Donald Trump...","id":"20250224_Jane-Fonda-woke-mozgalom-Donald-Trump-SAG-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc916211-b319-4f79-8496-c22b102e3b9e.jpg","index":0,"item":"b98feba4-8828-4d69-bab4-40683efcb7c3","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Jane-Fonda-woke-mozgalom-Donald-Trump-SAG-beszed","timestamp":"2025. február. 24. 11:50","title":"Jane Fonda szerint „a woke annyit jelent, hogy törődsz mások érzéseivel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Kínai Tudomános Akadémia mérnökei lézerek segítségével értek el áttörést a képalkotás területén.","shortLead":"A Kínai Tudomános Akadémia mérnökei lézerek segítségével értek el áttörést a képalkotás területén.","id":"20250224_kina-megfigyeles-kamera-felbontas-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e.jpg","index":0,"item":"0b77714e-300c-4b1d-9f52-b976eb46cadb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_kina-megfigyeles-kamera-felbontas-pontossag","timestamp":"2025. február. 24. 15:03","title":"Megépítették a világ legerősebb kémkameráját: 100 km-ről is milliméteres pontossággal lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kibontakozó világrendről és Robert Fico helyzetéről is ír a nemzetközi sajtó. Válogatásunk a világlapokból.","shortLead":"A kibontakozó világrendről és Robert Fico helyzetéről is ír a nemzetközi sajtó. Válogatásunk a világlapokból.","id":"20250224_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"ec98f324-d554-4311-b1d4-66a7a95a32cf","keywords":null,"link":"/360/20250224_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 24. 10:38","title":"Nemzetközi lapszemle: A startvonalon várja a Wizz Air az ukrajnai háború végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban.","shortLead":"Az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban.","id":"20250224_bkv-m3-metro-felujitas-ujragyartas-klima","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98.jpg","index":0,"item":"94b7038c-4de2-4670-a25f-bfdf78eb8bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_bkv-m3-metro-felujitas-ujragyartas-klima","timestamp":"2025. február. 24. 16:29","title":"Elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint a kormányfő által bejelentett adókedvezmények közel egymillió két- és háromgyermekes családot érintenek, akiknél így havonta átlagosan 130, illetve 190 ezer forint marad.","shortLead":"Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint a kormányfő által bejelentett adókedvezmények közel egymillió...","id":"20250224_hanko-balazs-szja-mentesseg-ketgyermekes-haromgyermekes-anyak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"1773d0f7-3a9f-4a08-877e-a4367f976a2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_hanko-balazs-szja-mentesseg-ketgyermekes-haromgyermekes-anyak","timestamp":"2025. február. 24. 10:34","title":"Néhány másodperc alatt évi 1500 milliárd forintot osztott szét Orbán Viktor a szombati beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1800ac1-9262-49eb-8987-78e10bb473a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI után a Perplexity is saját webböngészőt fejleszt, de még sok a kérdés a Comet nevű újdonsággal kapcsolatban.","shortLead":"Az OpenAI után a Perplexity is saját webböngészőt fejleszt, de még sok a kérdés a Comet nevű újdonsággal kapcsolatban.","id":"20250225_perplexity-bongeszo-megjelenes-mesterseges-intelligencia-kereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1800ac1-9262-49eb-8987-78e10bb473a0.jpg","index":0,"item":"0d6e816a-f68b-41d2-b214-288aa107c56e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_perplexity-bongeszo-megjelenes-mesterseges-intelligencia-kereso","timestamp":"2025. február. 25. 10:03","title":"Újabb riválist kap a Google Chrome, saját böngészőt ad ki a Perplexity ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]