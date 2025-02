Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3c729dfb-5f8d-4d96-a0bc-074c160bba3d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül ritka, kullancsok által terjesztett kórokozót kapott el egy beteg az Egyesült Államokban, de úgy, hogy nem őt csípte meg a kullancs, hanem egy másik embert – aki aztán neki adta az egyik veséjét.","shortLead":"Rendkívül ritka, kullancsok által terjesztett kórokozót kapott el egy beteg az Egyesült Államokban, de úgy, hogy nem őt...","id":"20250226_kullancs-fertozes-szervatultetes-bakterium-ritka-megbetegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c729dfb-5f8d-4d96-a0bc-074c160bba3d.jpg","index":0,"item":"fc247014-cc6c-47d9-930c-23f3ab039e89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_kullancs-fertozes-szervatultetes-bakterium-ritka-megbetegedes","timestamp":"2025. február. 26. 20:03","title":"Ritka, veszélyes kullancsfertőzést kapott el egy férfi, de úgy, hogy nem is őt csípte meg a vérszívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal gyanúsított brit–amerikai állampolgár testvérpár érdekében a Trump-kormány is lobbizott.","shortLead":"Az emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal gyanúsított brit–amerikai állampolgár testvérpár érdekében a Trump-kormány...","id":"20250227_andrew-tate-romania-repulo-egyesult-allamok-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"c8011914-7d72-49cc-93c1-9bb3f03b8638","keywords":null,"link":"/elet/20250227_andrew-tate-romania-repulo-egyesult-allamok-utazas","timestamp":"2025. február. 27. 10:59","title":"Andrew Tate és az öccse elhagyhatta Romániát és Amerikába megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint az EU azért jött létre, hogy szívassa az Egyesült Államokat.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az EU azért jött létre, hogy szívassa az Egyesült Államokat.","id":"20250226_trump-eu-vam-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"6b7d8fa5-c382-4c61-8805-0c42ffbdc227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-eu-vam-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 19:46","title":"Trump bejelentette, hogy 25 százalékos vámot fog kivetni az európai termékekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A papír-Jaguarnak is csúfolt Trabantok ötletes karosszériája időről időre megihleti az utókort is. ","shortLead":"A papír-Jaguarnak is csúfolt Trabantok ötletes karosszériája időről időre megihleti az utókort is. ","id":"20250226_Visszater-Trabant-korszak-muanyagkarosszerias-lesz-Tesla-robotaxija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"71d3334a-9943-46a8-96b4-15862cb3e88c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Visszater-Trabant-korszak-muanyagkarosszerias-lesz-Tesla-robotaxija","timestamp":"2025. február. 26. 16:01","title":"A Trabantot idézheti a Tesla új robottaxija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Összesen egymilliárd forintot, fejenként maximum 3 milliót kaphatnak a falusi műintézmények. Bármire költhetik.","shortLead":"Összesen egymilliárd forintot, fejenként maximum 3 milliót kaphatnak a falusi műintézmények. Bármire költhetik.","id":"20250226_A-kormany-kocsmaprogramot-indit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50.jpg","index":0,"item":"aba7801d-e375-481f-8647-53ceda990a1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_A-kormany-kocsmaprogramot-indit","timestamp":"2025. február. 26. 08:25","title":"A kormány kocsmaprogramot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színművész méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.","shortLead":"A színművész méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.","id":"20250227_meghalt-Mecs-Karoly-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85.jpg","index":0,"item":"304241cb-a575-4f1d-9dd5-43be79403bdc","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_meghalt-Mecs-Karoly-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 09:15","title":"Meghalt Mécs Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „gépek és szállítóeszközök” kivitele 7,4 százalékkal csökkent. Ezen belül az autóexport 10 százalékos visszaesést szenvedett el, az akkukat is magában foglaló villamos gépek exportja ötödével zuhant.","shortLead":"A „gépek és szállítóeszközök” kivitele 7,4 százalékkal csökkent. Ezen belül az autóexport 10 százalékos visszaesést...","id":"20250226_Csunyan-visszaesett-a-magyar-autoexport-az-akkuexport-meg-inkabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"fb197319-5cf0-4e61-b610-7c7475709a7f","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Csunyan-visszaesett-a-magyar-autoexport-az-akkuexport-meg-inkabb","timestamp":"2025. február. 26. 08:53","title":"Csúnyán visszaesett a magyar autóexport decemberben, az akkuexport még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint Brüsszelben az emberek „alkalmatlanok és főleg gyávák”.","shortLead":"A külügyminiszter szerint Brüsszelben az emberek „alkalmatlanok és főleg gyávák”.","id":"20250227_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-25-szazalekos-importvam-Europai-Unio-reakcio-gyava-alkalmatlan-Brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"18be7dcf-3b10-413e-9626-35994edf129a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-25-szazalekos-importvam-Europai-Unio-reakcio-gyava-alkalmatlan-Brusszel","timestamp":"2025. február. 27. 07:35","title":"Szijjártó az EU-t gyalázza Trump 25 százalékos vámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]