„Ezt én mondtam? Nem hiszem, hogy mondtam ilyet” – mondta Donald Trump arra a kérdésre a Sir Keir Starmer brit miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján arra a kérdésre, hogy továbbra is diktátornak tartja-e Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Mint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump múlt hét szerdán (február 19-én) ment neki szokatlanul kemény szavakkal Zelenszkijnek a saját közösségi médiafelületén. Itt olyanokat állított, hogy az ukrán elnök „egy diktátor választások nélkül”, aki „jobb, ha gyorsan lép, különben nem marad országa”.

A diktátorvonatra aztán gyorsan felpattant Elon Musk is, meg természetesen a magyar kormányközeli sajtó is. Például Zelenszkij reakcióját a Magyar Nemzet „A diktátor visszaszólt, fölösleges választásokat tartani” – címmel közölte.

Musk esetében meg külön vicces volt, hogy az ukrajnai választásokkal kapcsolatos meglátásait még a saját chatbotja, az X-en futó Grok 3 is ízekre szedte.

Zelenszkij attól még nem diktátor, hogy háború idején nem tartanak választásokat, mert ezt Magyarországon sem engedné az Alaptörvény Donald Trump diktátorozásához fontos tudni, hogy az amerikai demokratikus hagyományok egy lényeges alkotóeleme, hogy az amerikai elnökválasztások 230 éves történetében egyetlen egyet sem halasztottak el (bár legutoljára épp Donald Trump volt az, aki ezt kezdeményezte 2020-ban). Ehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy ez egyedülálló teljesítmény és az európai demokráciák soha nem is siettek követni ezt a példát.

Vélhetően nem arról van szó, hogy Donald Trumpnak kihagyott volna az emlékezete, inkább csak nem akart már emlékezni a múlt heti dühöngésére. Ez azért is érthető, mivel Volodimir Zelenszkij pénteken érkezik Washingtonba, hogy aláírja az USA-val kötendő ritkaföldfém-üzletről szóló szerződést. Az ukrán elnök a javaslat első verziójának elfogadásától korábban még elzárkózott, mivel az szerinte csak az amerikai érdekeket tartotta szem előtt. Ez az elzárkózás váltotta ki Trump haragját. Most azonban, hogy küszöbön áll a megkötése, Trump is lényegesen barátságosabb hangnemet ütött meg.

„Szerintem az elnökkel nagyon jó a kapcsolatunk, bár ez némileg talán megromolhatott, mivel mi is szerettünk volna részt kapni abból, amiből az európai országok is kaptak” – mondta Trump a The Hill beszámolója szerint.

Az amerikai elnök itt arra a korábban már többször elmondott elképzelésére utalt, miszerint az európaiak kölcsönöket folyósítottak Ukrajnának, míg Amerika a maga támogatásaiért eredetileg nem várt viszonzást. Ugyanakkor ahogy Emmanuel Macron francia elnök hétfőn, úgy most Keir Starmer brit miniszterelnök is elmondta, hogy az európai támogatások nagy részét ők is ajándékba adták Ukrajnának.

Az amerikai-ukrán megállapodással kapcsolatban Zelenszkij legnagyobb aggodalma, hogy nem tartalmaz biztonsági garanciákat Ukrajna számára, ugyanakkor, ha igaz az, amit Trump korábban közölt, akkor nem is hagyja üres kézzel az ukránokat. Donald Trump ugyanis a héten arról beszélt, hogy a megállapodás értelmében az ukránok 350 milliárd dollárt, valamint rengeteg katonai felszerelést és a harc folytatásának jogát kapják.