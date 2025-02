Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A válasz szerintük veszélyezteti Magyarország bűnüldözési és bűnmegelőzési érdekeit.","shortLead":"A válasz szerintük veszélyezteti Magyarország bűnüldözési és bűnmegelőzési érdekeit.","id":"20250214_orban-viktor-levai-aniko-indiai-utazas-krishna-kumar-terrorelharitasi-kozpont-kozerdeku-adatigenyles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"e6c4fdd7-8d6f-4009-89aa-1f9ad0c6b5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_orban-viktor-levai-aniko-indiai-utazas-krishna-kumar-terrorelharitasi-kozpont-kozerdeku-adatigenyles","timestamp":"2025. február. 14. 18:18","title":"Nem árulja el a TEK, mennyibe került Orbánék védelme Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnöki hivatal szóvivője szerint, ha a szankciók miatt Vlagyimir Putyin nem is utazhat Washingtonba, de Donald Trumpot szívesen látják Moszkvában.","shortLead":"Az orosz elnöki hivatal szóvivője szerint, ha a szankciók miatt Vlagyimir Putyin nem is utazhat Washingtonba, de Donald...","id":"20250216_Peszkov-oroszorszag-usa-beke-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"a26c6a2a-686e-4025-8f9f-1cd2be4cd755","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Peszkov-oroszorszag-usa-beke-targyalasok","timestamp":"2025. február. 16. 16:42","title":"Peszkov: Moszkva és Washington a békéről és a nem a háborúról fog beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az agy károsodása különféle – jelentős – személyiségváltozásokhoz vezethet, néhány ritka esetben pedig egyenesen kóros tréfálkozó lehet az emberből. Még illetlen helyzetekben is.","shortLead":"Az agy károsodása különféle – jelentős – személyiségváltozásokhoz vezethet, néhány ritka esetben pedig egyenesen kóros...","id":"20250215_witzelsucht-neurologiai-karosodas-viccelodes-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790.jpg","index":0,"item":"34d9d223-0faa-4135-8f16-df84b70253de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_witzelsucht-neurologiai-karosodas-viccelodes-agy","timestamp":"2025. február. 15. 12:03","title":"Nem vicc, vagyis dehogynem: van egy ritka betegség, melynek legfőbb tünete az állandó viccelődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ceb702-0fe8-48b9-80f2-a13f9da02c4d","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Amerikai pénzből, amerikai chipekkel, amerikai érdekek mentén zajlik az MI fejlesztése, akinek pedig ez nem tetszik, az mehet a kínaiakhoz – így foglalható össze J.D. Vance amerikai alelnök keddi beszéde az iparág jövőjét taglaló párizsi csúcstalálkozón. Sokaknak nem vált még világossá, de ha az EU aláveti magát az Egyesült Államok akaratának, az alapjaiban rengetheti meg az európai jog keretrendszereit. Vélemény.","shortLead":"Amerikai pénzből, amerikai chipekkel, amerikai érdekek mentén zajlik az MI fejlesztése, akinek pedig ez nem tetszik...","id":"20250215_USA-ultimatum-europa-mesterseges-intelligencia-jd-vance-parizs-mi-csucstalalkozo-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6ceb702-0fe8-48b9-80f2-a13f9da02c4d.jpg","index":0,"item":"3f8fbf50-a57c-47a5-bbcd-1248c172ec9f","keywords":null,"link":"/360/20250215_USA-ultimatum-europa-mesterseges-intelligencia-jd-vance-parizs-mi-csucstalalkozo-ai","timestamp":"2025. február. 15. 11:30","title":"Az USA ultimátumot adott Európának a mesterséges intelligencia ügyében, és ennek óriási veszélyei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b60cb9-0c81-45e5-a033-4541396a14c1","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A lengyel–amerikai szövetség még soha nem volt ilyen erős – jelentette ki a Pete Hegsethtel folytatott tárgyalása után Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter.","shortLead":"A lengyel–amerikai szövetség még soha nem volt ilyen erős – jelentette ki a Pete Hegsethtel folytatott tárgyalása után...","id":"20250214_amerikai-lengyel-vedelmi-miniszter-szovetseg-nato-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b60cb9-0c81-45e5-a033-4541396a14c1.jpg","index":0,"item":"e32f8351-be04-466c-8706-e3335312cdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_amerikai-lengyel-vedelmi-miniszter-szovetseg-nato-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 14. 20:11","title":"Lengyelország példaszerű szövetséges az új amerikai védelmi miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint vége a régi kapcsolatnak Amerika és Európa között. ","shortLead":"Az ukrán elnök szerint vége a régi kapcsolatnak Amerika és Európa között. ","id":"20250215_volodimir-zelenszkij-munchen-europai-hadsereg-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f.jpg","index":0,"item":"3caf71b2-ea8c-4c6c-91d2-00a6d6e9e6d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_volodimir-zelenszkij-munchen-europai-hadsereg-beketargyalas","timestamp":"2025. február. 15. 13:21","title":"Zelenszkij európai hadsereget szeretne, mert Amerikára már nem lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik Banglades megújulásáért.","shortLead":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik...","id":"20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec.jpg","index":0,"item":"807804a2-19cc-40f4-ac7a-afe73f7d7771","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","timestamp":"2025. február. 16. 12:30","title":"Nemrég vasrúddal verte a bukott rezsim rendőrsége, most miniszter az ifjú bangladesi forradalmár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2588f4-a6d8-4fdd-92bd-de320412a4b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A „mondjunk jó hírt” kormányzati kampány legújabb elemének sok köze nincs a miniszterelnökhöz, annak inkább Hobóhoz.","shortLead":"A „mondjunk jó hírt” kormányzati kampány legújabb elemének sok köze nincs a miniszterelnökhöz, annak inkább Hobóhoz.","id":"20250215_Nem-aratott-tul-nagy-sikert-Orban-ujabb-jo-hire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe2588f4-a6d8-4fdd-92bd-de320412a4b9.jpg","index":0,"item":"ebd0ad6b-9a9c-4db4-af3a-d1379f5e36f7","keywords":null,"link":"/elet/20250215_Nem-aratott-tul-nagy-sikert-Orban-ujabb-jo-hire","timestamp":"2025. február. 15. 09:49","title":"Nem aratott túl nagy sikert Orbán újabb jó híre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]