[{"available":true,"c_guid":"89669804-62e4-486e-9595-ce77949f56ec","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"„Szuperappá szeretnénk válni, azt akarjuk, hogy a szolgáltatások, információk és üzleti megoldások együttes kínálatát nyújtva egyfajta csomóponttá váljunk felhasználóink számára” – mondta a HVG-nek Atanas Raykov. A Rakuten Viber globális marketingért felelős alelnöke az üzenetküldő platform magyarországi terveiről is beszélt, és azt is elmondta, hogyan védekeznek a kibertámadások ellen.","shortLead":"„Szuperappá szeretnénk válni, azt akarjuk, hogy a szolgáltatások, információk és üzleti megoldások együttes kínálatát...","id":"20250225_viber-szuperalkalmazas-atanas-raykov-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89669804-62e4-486e-9595-ce77949f56ec.jpg","index":0,"item":"811fdc78-6389-42cf-8db7-b504ce2ff79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_viber-szuperalkalmazas-atanas-raykov-interju","timestamp":"2025. február. 25. 12:35","title":"Mi lesz a Viberből? Mi lesz Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff91eb7-290c-4a97-ade6-a74e7f7caba2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai metálbanda jubileumi turnéra indul, ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest Arénába.","shortLead":"Az amerikai metálbanda jubileumi turnéra indul, ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest...","id":"20250224_Disturbed-The-Sickness-25-ev-turne-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fff91eb7-290c-4a97-ade6-a74e7f7caba2.jpg","index":0,"item":"31a09c56-280c-4616-81df-8df07e1f2c62","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Disturbed-The-Sickness-25-ev-turne-Budapest","timestamp":"2025. február. 24. 15:25","title":"Újra Magyarországon koncertezik a Disturbed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d4d886-f58c-48b3-bf18-d1f982f9939b","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Orbán Viktor felszólalásával kezdődött a tavaszi ülésszak első napja. A miniszterelnök a kormány friss döntéseiről számolt be az országgyűlésnek, büszkélkedett a munkáshitellel, a háromgyerekes anyák adómentességéve, a családi adókedvezmény növelésével és a minimálbér emelésével is. Percről percre követtük Orbán beszédét és az arra érkező reakciókat.","shortLead":"Orbán Viktor felszólalásával kezdődött a tavaszi ülésszak első napja. A miniszterelnök a kormány friss döntéseiről...","id":"20250224_parlament-kozvetites-Orban-Viktor-percrol-percre-elo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d4d886-f58c-48b3-bf18-d1f982f9939b.jpg","index":0,"item":"23132e51-77bb-41ae-9199-11673de3aff5","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_parlament-kozvetites-Orban-Viktor-percrol-percre-elo","timestamp":"2025. február. 24. 13:09","title":"„A Fidesznél csak a Fidesz a jobb” – Orbán Viktor indította el a parlament tavaszi munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha itt valóban a béke lenne a cél, az nem így nézne ki. Nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok valóban békét akar, de jelenleg mindent megad az oroszoknak. Takácsy Dorkával és Németh Andrással Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Ha itt valóban a béke lenne a cél, az nem így nézne ki. Nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok valóban békét akar, de...","id":"20250224_Fulke-podcast-Takacsy-Dorka-Nemeth-Andras-Oroszorszag-Ukrajna-haboru-evfordulo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902.jpg","index":0,"item":"46fbcc7c-7d6a-46dc-afdf-cd3396f788fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Fulke-podcast-Takacsy-Dorka-Nemeth-Andras-Oroszorszag-Ukrajna-haboru-evfordulo-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 17:05","title":"Amerika zsarolja Ukrajnát, az oroszok bele fognak nyúlni a magyar választásba is – Takácsy Dorka és Németh András a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf473cac-c26a-4ebd-9ee8-87012c527583","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rogán Antal és Gulyás Gergely fontos hatásköröket veszített, Nagy Márton és Lantos Csaba erősödött.","shortLead":"Rogán Antal és Gulyás Gergely fontos hatásköröket veszített, Nagy Márton és Lantos Csaba erősödött.","id":"20250225_Teljesen-atalakitottak-a-kormanyon-beluli-munkamegosztast-ket-fontos-miniszter-is-gyengult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf473cac-c26a-4ebd-9ee8-87012c527583.jpg","index":0,"item":"a8238458-b21d-4bdd-afb9-ed76f77e6f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Teljesen-atalakitottak-a-kormanyon-beluli-munkamegosztast-ket-fontos-miniszter-is-gyengult","timestamp":"2025. február. 25. 07:55","title":"Teljesen átalakították a kormányon belüli munkamegosztást, két fontos miniszter is gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zelenszkij hamarosan Washingtonba utazik a megállapodás aláírására.","shortLead":"Zelenszkij hamarosan Washingtonba utazik a megállapodás aláírására.","id":"20250225_Megegyezett-Kijev-es-Washington-az-ukran-asvanykincsekrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"4ea673cc-0537-40ea-b0bb-b846f725d62a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_Megegyezett-Kijev-es-Washington-az-ukran-asvanykincsekrol","timestamp":"2025. február. 25. 21:54","title":"Megegyezett Kijev és Washington az ukrán ásványkincsekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli katonák elleni eljárásokat, vagy tagadják a Hamász október 7-i támadását.","shortLead":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli...","id":"20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"67862357-6577-4e12-9c15-87ec0f33d5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","timestamp":"2025. február. 25. 15:16","title":"Izrael kitiltott két EP-képviselőt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e381857c-1eea-48f9-bea5-331d1acea121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit. Az ügyben a DK már kétszer is feljelentést tett.","shortLead":"A héten elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit. Az ügyben...","id":"20250225_DK-3-as-metro-feljelentes-M3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e381857c-1eea-48f9-bea5-331d1acea121.jpg","index":0,"item":"7cf921b5-daae-451d-a120-3018dde527bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_DK-3-as-metro-feljelentes-M3","timestamp":"2025. február. 25. 15:43","title":"A DK feljelentést tesz a 3-as metró ügyében a BKV-vezér beismerése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]