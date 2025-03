Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azután, hogy a külügyi államtitkár gépét nem hagyták leszállni, még a magyar nagykövetnek is hivatalos meghallgatásra kell mennie.","shortLead":"Azután, hogy a külügyi államtitkár gépét nem hagyták leszállni, még a magyar nagykövetnek is hivatalos meghallgatásra...","id":"20250304_magyar-levente-bosznia-hercegovina-magyar-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"7b5bcee8-602f-4e0e-9a12-1c1741a24c40","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_magyar-levente-bosznia-hercegovina-magyar-nagykovet","timestamp":"2025. március. 04. 12:43","title":"Bekérették Bosznia-Hercegovina magyar nagykövetét Magyar Levente kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a magyar MI-tervekről beszélt, és arról is, hogy szerinte nem sérült az egyetemek autonómiája az általa levezényelt modellváltás miatt.","shortLead":"A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a magyar MI-tervekről beszélt, és arról is, hogy szerinte nem...","id":"20250303_palkovics-laszlo-kormanybiztos-mesterseges-intelligencia-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a.jpg","index":0,"item":"b8139dad-26a1-4dd5-a2f5-a7374bc4fa80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_palkovics-laszlo-kormanybiztos-mesterseges-intelligencia-elon-musk","timestamp":"2025. március. 03. 10:45","title":"Palkovics abban bízik, hogy egyszer kezet foghat Elon Muskkal egy MI-beruházás alapkőletételénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétvégén már bejelentették a segélyszállítmányok felfüggesztését, most további nyomásgyakorlás várható. Az intézkedések határozatlan ideig, vélhetően az összes túsz átadásáig lesznek életben.","shortLead":"A hétvégén már bejelentették a segélyszállítmányok felfüggesztését, most további nyomásgyakorlás várható...","id":"20250303_Izrael-gaza-segely-humanitarius-ellatas-aram-viz-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"cc460da4-68d3-43cc-a4af-2d4995a86071","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Izrael-gaza-segely-humanitarius-ellatas-aram-viz-korlatozas","timestamp":"2025. március. 03. 11:43","title":"Izrael korlátozná Gáza áram- és ivóvízellátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport átfogó képet festett a melldaganatok trendjei és egy adott ország fejlettségének kapcsolatáról. Adataik óriási szakadékot mutatnak a túlélési arányokban, attól függően, ki, hol él.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport átfogó képet festett a melldaganatok trendjei és egy adott ország fejlettségének...","id":"20250303_melldaganat-tulelesi-arany-statisztika-orszagonkenti-bontas-magyar-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80.jpg","index":0,"item":"e14123fe-9576-460e-a10a-9edd64a8b097","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_melldaganat-tulelesi-arany-statisztika-orszagonkenti-bontas-magyar-adatok","timestamp":"2025. március. 03. 07:30","title":"Túlélni a mellrákot: nem mindegy, hova született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok április 2-án kezdődően vámokat vet ki a „külső” mezőgazdasági termékekre.","shortLead":"Az Egyesült Államok április 2-án kezdődően vámokat vet ki a „külső” mezőgazdasági termékekre.","id":"20250303_Trump-ujabb-a-mezogazdasagi-importra-kivetett-vamokat-iger-aprilis-2-tol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"776c3ac3-2bd2-4246-88f9-b1fed0940c0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Trump-ujabb-a-mezogazdasagi-importra-kivetett-vamokat-iger-aprilis-2-tol","timestamp":"2025. március. 03. 21:34","title":"Trump újabb, a mezőgazdasági importra kivetett vámokat ígér április 2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdee17a-0a3d-4e43-8b8b-7cf8ecd31023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza.","shortLead":"Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza.","id":"20250303_janos-korhaz-alagsor-horror-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fdee17a-0a3d-4e43-8b8b-7cf8ecd31023.jpg","index":0,"item":"3f559c98-b1da-4420-8926-1128328e8a67","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_janos-korhaz-alagsor-horror-video","timestamp":"2025. március. 03. 10:02","title":"„Ez penész, vagy egy növény?” – gyomorforgató jelenetek a János-kórház pincéjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség eljárást indított, amiben vizsgálják a nemzetiségi hovatartozás iránti gyűlöletet is.","shortLead":"A rendőrség eljárást indított, amiben vizsgálják a nemzetiségi hovatartozás iránti gyűlöletet is.","id":"20250304_keses-tamadas-pozsony-magyar-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0.jpg","index":0,"item":"c1c10f31-4012-4dc8-a394-795523ecc0b1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_keses-tamadas-pozsony-magyar-fiatal","timestamp":"2025. március. 04. 17:59","title":"Késsel támadtak Pozsonyban egy 20 éves fiatalra, mert magyarul beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ddcbba-80bf-4f7f-9075-56513e6ba21b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Folyamatosan jön majd a pénz” – jósolta Kiss Ambrus, de ehhez először a fővárosnak pereket kell nyernie. Sorozatban, éveken keresztül. Kisst Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"„Folyamatosan jön majd a pénz” – jósolta Kiss Ambrus, de ehhez először a fővárosnak pereket kell nyernie. Sorozatban...","id":"20250303_Fulke-podcast-Kiss-Ambrus-Budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93ddcbba-80bf-4f7f-9075-56513e6ba21b.jpg","index":0,"item":"18ccae9f-8f30-469a-b274-746f41000577","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Fulke-podcast-Kiss-Ambrus-Budapest-ebx","timestamp":"2025. március. 03. 16:00","title":"Kizsebelik a várost, majd ott a cetli, hogy bocs – Karácsony jobbkeze a Fülkében a főváros és a kormány csatájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]