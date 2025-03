Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0db7e2b-31c4-4da7-ba3f-452eaabed92a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre 30 milliárd kanadai dollár értékben, de ez nőhet, ha marad a Trump által kivetett amerikai vám.","shortLead":"Egyelőre 30 milliárd kanadai dollár értékben, de ez nőhet, ha marad a Trump által kivetett amerikai vám.","id":"20250304_kanada-vam-amerikai-import","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0db7e2b-31c4-4da7-ba3f-452eaabed92a.jpg","index":0,"item":"90428852-0589-425e-ae31-8ec379dd085f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_kanada-vam-amerikai-import","timestamp":"2025. március. 04. 18:19","title":"Bosszúvámot vet ki Kanada az amerikai importra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f3704c-3176-4daa-851f-3763cb70ab43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A húsok, a zöldségek és a gyümölcsök is az intézkedés hatálya alá esnek. ","shortLead":"A húsok, a zöldségek és a gyümölcsök is az intézkedés hatálya alá esnek. ","id":"20250304_Kina-megtorlasul-tobb-amerikai-termekre-is-vamokat-vetett-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6f3704c-3176-4daa-851f-3763cb70ab43.jpg","index":0,"item":"2e4c2452-e2b2-4a15-9a6b-a3a54744246f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Kina-megtorlasul-tobb-amerikai-termekre-is-vamokat-vetett-ki","timestamp":"2025. március. 04. 06:51","title":"Kína megtorlásul több amerikai termékre is vámokat vetett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony Galaxy S25-ről. Most már az is kiszivárgott, mikor mutathatják be a dél-koreai vállalat eddigi legvékonyabb prémiumtelefonját, a Galaxy S25 Edge-et.","shortLead":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony...","id":"20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"57b6c734-def3-4b55-adf5-9ae85a3a4324","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","timestamp":"2025. március. 04. 21:03","title":"Mikor jön a Samsung legvékonyabb csúcstelefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elítélték azt a két kecskeméti diáklányt, akik egy társukat a mosdóban arra kényszerítették, hogy térden állva kérjen bocsánatot, majd később bántalmazták is.","shortLead":"Elítélték azt a két kecskeméti diáklányt, akik egy társukat a mosdóban arra kényszerítették, hogy térden állva kérjen...","id":"20250304_Terdre-ereszkedve-kellett-bocsanatert-esedeznie-a--diaklanynak-birosag-ele-kerultek-a-zaklatoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"b7ea6f4e-1021-4890-8574-54b9502d8197","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Terdre-ereszkedve-kellett-bocsanatert-esedeznie-a--diaklanynak-birosag-ele-kerultek-a-zaklatoi","timestamp":"2025. március. 04. 10:35","title":"Véletlenül nekiment egy diáktársának a folyosón, a vécében kellett térdre ereszkedve bocsánatot kérnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"2020 első felében hasonlóan megugrott az amerikai állampolgárságukról lemondók aránya. Akkor a politikai légkör mellett az adók miatt adták fel többnyire az állampolgárságukat.","shortLead":"2020 első felében hasonlóan megugrott az amerikai állampolgárságukról lemondók aránya. Akkor a politikai légkör mellett...","id":"20250305_Rekordszamu-amerikai-allampolgar-jelentkezett-brit-allampolgarsagert-Trump-ujravalasztasa-ota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"90daed3a-f40d-4c70-bcc2-a344555f205e","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Rekordszamu-amerikai-allampolgar-jelentkezett-brit-allampolgarsagert-Trump-ujravalasztasa-ota","timestamp":"2025. március. 05. 14:15","title":"Rekordszámú amerikai jelentkezett brit állampolgárságért Trump újraválasztása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e289e-be6e-417f-83a5-c55e6b8e2479","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyorséttermek parkolóiban egyre gyakorbb látvány egy töltőoszlop. ","shortLead":"A gyorséttermek parkolóiban egyre gyakorbb látvány egy töltőoszlop. ","id":"20250304_A-KFC-parkoloiban-is-megjelennek-a-villanyautotoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e289e-be6e-417f-83a5-c55e6b8e2479.jpg","index":0,"item":"6ba989e8-8512-436c-bca6-85d0c53b4e72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_A-KFC-parkoloiban-is-megjelennek-a-villanyautotoltok","timestamp":"2025. március. 04. 08:03","title":"A KFC parkolóiban is megjelennek a villanyautótöltők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a70fe8d-9548-4a4c-832a-dd465d3dc6a9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el.","shortLead":"A férfi 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el.","id":"20250304_verekedes-miskolc-buszmegallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a70fe8d-9548-4a4c-832a-dd465d3dc6a9.jpg","index":0,"item":"7cc0ce9c-fe69-42ef-bfb3-bc4627a06ff5","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_verekedes-miskolc-buszmegallo","timestamp":"2025. március. 04. 10:32","title":"Látta, hogy megvernek valakit egy miskolci buszmegállóban, odament, őt is megverték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","shortLead":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","id":"20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9.jpg","index":0,"item":"ec3754b7-1253-4307-a9b7-e5b1027eab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 03. 19:03","title":"3,2 millióan lehetnek veszélyben, azonnal törölni kell ezeket a bővítményeket a Chrome böngészőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]