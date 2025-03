Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9cec6d6f-619f-4826-b76b-0968850132e4","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Fontos mérkőzések várnak Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban és a válogatottban egyaránt, de nagy csatára készülnek férfi kéziseink és indul a Forma–1-es szezon is.","shortLead":"Fontos mérkőzések várnak Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban és a válogatottban egyaránt, de nagy csatára készülnek...","id":"20250305_bajnokok-ligaja-nemzetek-ligaja-szoboszlai-dominik-liverpool-paris-saint-germain-magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kezilabda-europa-bajnoki-selejtezo-montenegro-formula-1-lewis-hamilton-charles-leclerc-max-verstappen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cec6d6f-619f-4826-b76b-0968850132e4.jpg","index":0,"item":"5ce0ea72-df04-4460-9fe0-401a94c3aee7","keywords":null,"link":"/sport/20250305_bajnokok-ligaja-nemzetek-ligaja-szoboszlai-dominik-liverpool-paris-saint-germain-magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kezilabda-europa-bajnoki-selejtezo-montenegro-formula-1-lewis-hamilton-charles-leclerc-max-verstappen-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 10:37","title":"Szoboszlairól szólhat a március, amely a magyar válogatottnak is sorsdöntő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte, csúcstalálkozót szervez a béke garantálásában érdekelt európai hadseregek vezetőinek.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte...","id":"20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833.jpg","index":0,"item":"cb53a270-aafa-4977-b92e-104c9b82d62e","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 20:29","title":"Macron meghívta Párizsba az európai vezérkari főnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290fe595-b1f5-4984-9145-a510362dbc48","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai szövetségi apparátus, a külföldi segélyek és a NATO után Donald Trump azt a világkereskedelmi rendszert igyekszik szétverni, amin a második világháború utáni jólét alapul – és ami eddig gátat szabott az elnök által most csúcsra járatott önzésnek. Még ha Washingtonnak van is oka panaszra a globális kereskedelmet illetően, a viszonosvámok bevezetése a globális önmérséklet korának vet véget.","shortLead":"Az amerikai szövetségi apparátus, a külföldi segélyek és a NATO után Donald Trump azt a világkereskedelmi rendszert...","id":"20250305_hvg-Egy-mindenki-ellen-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/290fe595-b1f5-4984-9145-a510362dbc48.jpg","index":0,"item":"13732464-3b23-44c2-a578-efbb4b33eda1","keywords":null,"link":"/360/20250305_hvg-Egy-mindenki-ellen-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 05. 15:00","title":"Trump heteken belül ledobja az atombombát a vámháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7730fa-2265-4129-9c3a-6729e47f019e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A magyar kormány és a szlovákiai Magyar Szövetség is magyarellenes indítékot lát az eset mögött.","shortLead":"A magyar kormány és a szlovákiai Magyar Szövetség is magyarellenes indítékot lát az eset mögött.","id":"20250305_pozsony-keseles-magyar-szovetseg-magyar-levente-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d7730fa-2265-4129-9c3a-6729e47f019e.jpg","index":0,"item":"da6892d6-2024-4fd5-8807-ea4b589353e6","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_pozsony-keseles-magyar-szovetseg-magyar-levente-tuntetes","timestamp":"2025. március. 05. 15:15","title":"Tüntetés lesz Pozsonyban, miután megkéseltek egy magyarul beszélő fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jelentősen megnőtt az idei télen a földgázfogyasztás Magyarországon: a december és február közötti három hónapban félmilliárd köbméterrel több gázt égettünk el, mint egy évvel korábban – írja a G7.hu.","shortLead":"Jelentősen megnőtt az idei télen a földgázfogyasztás Magyarországon: a december és február közötti három hónapban...","id":"20250306_foldgaz-fogyasztas-emelkedes-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f.jpg","index":0,"item":"929fb97a-06da-468d-85d7-b211de025107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_foldgaz-fogyasztas-emelkedes-inflacio","timestamp":"2025. március. 06. 09:21","title":"Úgy égettük a gázt februárban, mint az előző két télen soha, és ez megemelheti az inflációt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai óriásüzem éves szinten 1,8 millió köbméter vizet, 283 millió kilowattóra áramot és 26 millió köbméter gázt igényel majd. Naponta 1 400 elkészült kocsit fognak kiszállítani 175 fuvarral. Évi 155 ezer tonna hulladék keletkezik majd a gyártás során, plusz 7 ezer tonna veszélyes hulladék.","shortLead":"A kínai óriásüzem éves szinten 1,8 millió köbméter vizet, 283 millió kilowattóra áramot és 26 millió köbméter gázt...","id":"20250305_A-BYD-szegedi-gyara-kisvarosnyi-vizet-aramot-es-gazt-fog-fogyasztani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46.jpg","index":0,"item":"d7a6eb45-ecc8-48bb-b793-091c9d64c84f","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_A-BYD-szegedi-gyara-kisvarosnyi-vizet-aramot-es-gazt-fog-fogyasztani","timestamp":"2025. március. 05. 15:03","title":"A BYD szegedi gyára kisvárosnyi vizet, áramot és gázt fog fogyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó esik a közös védelemről, mint Ukrajnáról – jelentette ki egy uniós tisztviselő az EUrologusnak. Az állam- és kormányfők csütörtökön rendkívüli EU-csúcsot tartanak, ahol jelen lesz Volodimir Zelenszkij is. Orbán Viktor levélben megfogalmazott javaslatára senki sem reagált. Előzetesünk Brüsszelből.","shortLead":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó...","id":"20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62.jpg","index":0,"item":"b34f487a-253a-48e4-954d-c864db0aedc0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 07:00","title":"„Nem engedhetjük meg, hogy Putyin barátai blokkoljanak minket” – rendkívüli EU-csúcson próbálnak kezdeni valamit Trump lépéseivel és Orbán fenyegetéseivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9232a5e6-ecaf-4621-87cb-74cde4306dd4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány fontolgatja, hogy egy tömegpusztító fegyverek terjesztése ellen hozott nemzetközi jogszabályra hivatkozva feltartóztassa Irán tankerhajóit, hogy az iszlám köztársaság olajbevételeit lenullázza.","shortLead":"Az amerikai kormány fontolgatja, hogy egy tömegpusztító fegyverek terjesztése ellen hozott nemzetközi jogszabályra...","id":"20250306_trump-iran-tankerhajo-feltartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9232a5e6-ecaf-4621-87cb-74cde4306dd4.jpg","index":0,"item":"7e2b5273-ff94-4c5e-8444-dc667f8bf880","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_trump-iran-tankerhajo-feltartoztatas","timestamp":"2025. március. 06. 16:20","title":"A Trump-adminisztráció célba vette Irán olajkereskedelmét, tankerek feltartóztatására készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]