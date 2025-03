Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","shortLead":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","id":"20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"b8498906-92d2-46c8-b512-1f3e60e38708","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","timestamp":"2025. március. 11. 13:29","title":"Előrenyomultak az oroszok a Kurszki területen, tizenkét települést foglaltak vissza az ukránoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1620d21f-d6bb-4719-8d23-85293cdf522a","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közel 13 milliárd forinttal lett könnyebb az önkéntes nyugdíjpénztári vagyon a kormány intézkedésének hatására. A legtöbben hitelt törlesztenek belőle.","shortLead":"Közel 13 milliárd forinttal lett könnyebb az önkéntes nyugdíjpénztári vagyon a kormány intézkedésének hatására...","id":"20250311_onkentes-nyugdijpenztar-ingatlancelu-felhasznalas-penzkivonas-ingatlan-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1620d21f-d6bb-4719-8d23-85293cdf522a.jpg","index":0,"item":"51f90e7d-05ee-474a-969a-3a162546d878","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_onkentes-nyugdijpenztar-ingatlancelu-felhasznalas-penzkivonas-ingatlan-mnb","timestamp":"2025. március. 11. 11:33","title":"Milliárdokat vettek ki nyugdíjcélú megtakarításaikból a magyarok, hogy ingatlanjukra fordítsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a4f51-f90e-4f87-8cfe-0a6b334cdf73","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az osztrák lap a már meghiúsult Mini-Dubajjal hozta összefüggésbe az amerikai elnök vejét. Albániában ennél sokkal konkrétabb üzlet formálódik.","shortLead":"Az osztrák lap a már meghiúsult Mini-Dubajjal hozta összefüggésbe az amerikai elnök vejét. Albániában ennél sokkal...","id":"20250310_trump-jared-kushner-magyarorszagi-bizniszek-kurier-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006a4f51-f90e-4f87-8cfe-0a6b334cdf73.jpg","index":0,"item":"c4c70673-5151-4825-aea7-c256e7bd5997","keywords":null,"link":"/360/20250310_trump-jared-kushner-magyarorszagi-bizniszek-kurier-lapszemle","timestamp":"2025. március. 10. 10:36","title":"Kurier: Trump fű alatt bevásárol Magyarországon, Albániában és Szerbiában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google újabb funkciót adna a Geminihez, ami a jövőben a felhasználó keresési előzményeit is áttekintheti. A cég állítja: csak akkor, ha erre külön engedélyt ad az ember.","shortLead":"A Google újabb funkciót adna a Geminihez, ami a jövőben a felhasználó keresési előzményeit is áttekintheti. A cég...","id":"20250310_google-gemini-mesterseges-intelligencia-keresesi-elozmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78.jpg","index":0,"item":"fefe0c45-7fcc-4e86-9931-391140acc188","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_google-gemini-mesterseges-intelligencia-keresesi-elozmenyek","timestamp":"2025. március. 10. 10:03","title":"Már a keresési előzményekhez is hozzáférne a Google mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff613c3a-c2b1-4656-8a37-74b7cbcda5ff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számottevően javulhat a koncentrációja, ha kiszakad a közösségi média végtelen pörgetéséből, és néhány hétre kinyomja a netet a mobilján – mutat rá egy friss vizsgálat. ","shortLead":"Számottevően javulhat a koncentrációja, ha kiszakad a közösségi média végtelen pörgetéséből, és néhány hétre kinyomja...","id":"20250311_internet-kikapcsolasa-okostelefon-mentalis-egeszseg-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff613c3a-c2b1-4656-8a37-74b7cbcda5ff.jpg","index":0,"item":"a559fb83-901b-492f-b11c-af35ca570f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_internet-kikapcsolasa-okostelefon-mentalis-egeszseg-hatasok","timestamp":"2025. március. 11. 08:03","title":"Egy kutatás kimutatta: csodát tehet magával, aki csak egy kis időre kikapcsolja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1159826a-55e2-4095-89d5-fcb2e68bb5a3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A tervek szerint a futballcsapat új otthona öt éven belül felépül.","shortLead":"A tervek szerint a futballcsapat új otthona öt éven belül felépül.","id":"20250311_manchester-united-uj-stadion-old-trafford-norman-foster","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1159826a-55e2-4095-89d5-fcb2e68bb5a3.jpg","index":0,"item":"a2bd0d2e-74e9-4928-ad85-cb450e653f51","keywords":null,"link":"/sport/20250311_manchester-united-uj-stadion-old-trafford-norman-foster","timestamp":"2025. március. 11. 12:37","title":"Százezres stadiont épít a Manchester United az Old Trafford mellé, futurisztikus minivárosnak álmodták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080958b4-a33e-4f26-8625-f17863e1a187","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lego a jövőben 1800 főre növelné a cégnél dolgozó szoftverfejlesztők számát, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a korábbi videójátékokat készítő cégekkel felmondja-e a vállalat az együttműködést.","shortLead":"A Lego a jövőben 1800 főre növelné a cégnél dolgozó szoftverfejlesztők számát, azt azonban egyelőre nem tudni...","id":"20250311_lego-videojatek-fejlesztese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/080958b4-a33e-4f26-8625-f17863e1a187.jpg","index":0,"item":"5e0accee-a6e5-4a29-b47f-24d6c1b0bdb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_lego-videojatek-fejlesztese","timestamp":"2025. március. 11. 18:33","title":"Saját fejlesztőcsapatot toboroz a Lego, videójátékokat készíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbce74d0-43b9-4027-a63e-d1040485eb50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Heteken belül teljesen törlik az IndaFotót, rajta sokmillió fényképpel. Addig azonban még van lehetősége a tartalmai lementésére.","shortLead":"Heteken belül teljesen törlik az IndaFotót, rajta sokmillió fényképpel. Addig azonban még van lehetősége a tartalmai...","id":"20250310_indafoto-magyar-fotos-oldal-megszunes-kepek-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbce74d0-43b9-4027-a63e-d1040485eb50.jpg","index":0,"item":"0f1a74ff-0741-4ceb-af91-82f9fc0e4980","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_indafoto-magyar-fotos-oldal-megszunes-kepek-torlese","timestamp":"2025. március. 10. 09:48","title":"13 millió fotó megy a kukába: megszűnik az egyik legismertebb magyar fotós oldal, az Indafotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]