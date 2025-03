Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c18d442e-79d0-47c1-84a5-0078cf3c8147","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Reformok kritikus tömegével lehetne pénzügyileg fenntartható és beruházásvezérelt növekedési pályára vinni a gazdaságot. Szükséges, de nem elégséges feltétel a jogállam visszaépítése. Anélkül nem lesz felzárkózás – véli Bokros Lajos, az 1995-ös stabilizációs program egyik kidolgozója.","shortLead":"Reformok kritikus tömegével lehetne pénzügyileg fenntartható és beruházásvezérelt növekedési pályára vinni...","id":"20250312_hvg-bokros-lajos-bokros-csomag-1995-evfordulo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18d442e-79d0-47c1-84a5-0078cf3c8147.jpg","index":0,"item":"13b529fe-8410-4f31-8e5b-229add835654","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-bokros-lajos-bokros-csomag-1995-evfordulo-interju","timestamp":"2025. március. 12. 06:30","title":"Bokros Lajos: Ha folytatták volna, amit elkezdtem, a magyarok már osztrák színvonalon élhetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hankó Balázs bejelentette, hogy a kormány kiterjesztené a 30 év alatti anyák szja-mentességét. Eltörölnék az átlagbérre vonatkozó korlátot, illetve több édesanya lehetne jogosult a kedvezményre? De mégis mennyivel több pénz maradna az anyáknál, és azt mire lehetne felhasználni?","shortLead":"Hankó Balázs bejelentette, hogy a kormány kiterjesztené a 30 év alatti anyák szja-mentességét. Eltörölnék az átlagbérre...","id":"20250312_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyak-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"a68e578b-0837-40e0-8df0-3f198a714572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyak-jovedelem","timestamp":"2025. március. 12. 11:17","title":"Teljes szja-mentesség a 30 év alatti anyáknak – mennyivel emelkedhet emiatt a családok jövedelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c2d02b-5299-46cf-8dd3-d397d4887ffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért nem dönthetnek a sóskútiak arról, hogy működhet-e akkufeldolgozó a városukban, ha egyszer Orbán Viktor megígérte, hogy dönthetnek? Mit szól hozzá Gulyás Gergely, hogy a magyarok többsége szerint a miniszterelnök politikája inkább az EU gyengítését szolgálja, mint a reformját? Ki fogja eldönteni, melyik kettős állampolgárt kell kiutasítani? A HVG kérdései és a válaszok a kormányinfóról.","shortLead":"Miért nem dönthetnek a sóskútiak arról, hogy működhet-e akkufeldolgozó a városukban, ha egyszer Orbán Viktor megígérte...","id":"20250313_a-kettos-allampolgarokat-vagy-Rogan-Antalt-konnyebb-kitiltani-kormanyinfo-hvg-kerdesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c2d02b-5299-46cf-8dd3-d397d4887ffc.jpg","index":0,"item":"f82ff898-d516-4239-8dd8-fa957a38ace6","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_a-kettos-allampolgarokat-vagy-Rogan-Antalt-konnyebb-kitiltani-kormanyinfo-hvg-kerdesek-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 14:35","title":"A kettős állampolgárokat vagy Rogán Antalt könnyebb kitiltani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed99aa24-79fa-4f27-8d0a-3cb7f46992c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Megállapodtak a vitás kérdésekről, már csak alá kell írni a békeszerződést.","shortLead":"Megállapodtak a vitás kérdésekről, már csak alá kell írni a békeszerződést.","id":"20250313_azerbajdzsan-ormenyorszag-beketargyalas-lezarult-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed99aa24-79fa-4f27-8d0a-3cb7f46992c7.jpg","index":0,"item":"917cfd12-4c64-4196-b844-324f0551078a","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_azerbajdzsan-ormenyorszag-beketargyalas-lezarult-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 18:39","title":"Lezárultak a béketárgyalások Azerbajdzsán és Örményország közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez nem árstop, hanem valami enyhébb, valami más, de nem zárja ki, hogy radikálisabb intézkedések is jöjjenek hamarosan. Az árrésstop politikai termék, méghozzá a demagóg fajtából. Inflációról, gazdaságpolitikáról Németh Dáviddal és Kovács Gáborral a HVG közéleti műsorában.","shortLead":"Ez nem árstop, hanem valami enyhébb, valami más, de nem zárja ki, hogy radikálisabb intézkedések is jöjjenek hamarosan...","id":"20250313_Fulke-podcast-Nemeth-David-Kovacs-Gabor-arresstop-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"e4b9c851-33bc-47fd-8967-0e378e7a3c49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Fulke-podcast-Nemeth-David-Kovacs-Gabor-arresstop-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 15:55","title":"Így csak a gazdagok járnak jól – árrésstopról Németh Dáviddal és Kovács Gáborral a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","shortLead":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","id":"20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e.jpg","index":0,"item":"324f7bdc-1683-41d3-bab3-490a0b006b83","keywords":null,"link":"/360/20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","timestamp":"2025. március. 13. 10:42","title":"Hunyadi-sorozat: még annál is több állami támogatást kapott, mint amiről eddig tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"Szőllősi Lili","category":"gazdasag","description":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is nyilatkozott lapunknak a Ryanair kereskedelmi igazgatója, aki a légitársaság négy új budapesti útjának bejelentésének apropóján járt Magyarországon.","shortLead":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is...","id":"20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"6b7127f1-9b85-449b-a225-eed71eb5080e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","timestamp":"2025. március. 12. 14:19","title":"Beszólt a Ryanair kereskedelmi igazgatója a Wizz Airnek: egy kis regionális légitársaság miatt nem aggódom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5e735-d800-464f-9878-ddd8988ab98b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Sok nagy üzletláncnak a 30 százalék fölötti árrés sem volt elég arra, hogy nyereségesek legyenek.","shortLead":"Sok nagy üzletláncnak a 30 százalék fölötti árrés sem volt elég arra, hogy nyereségesek legyenek.","id":"20250312_arres-fizetes-bolt-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5e735-d800-464f-9878-ddd8988ab98b.jpg","index":0,"item":"7a5a06c1-058b-4bd4-b6c6-196918561ec2","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_arres-fizetes-bolt-kereskedelem","timestamp":"2025. március. 12. 14:52","title":"Honnan lesz pénzük a boltoknak fizetést adni, ha csak 10 százalék lehet az árrés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]