Eldőlt, hogy a Trump-kormányzat leállítja a finanszírozását, és ezzel gyakorlatilag halálra ítéli az 1949-ben alapított Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádiót, ahogy az Amerika Hangját és a Szabad Ázsia Rádiót is – vette észre Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare újságírója.

Az erről szóló levelet Tara Palmeri, amerikai oknyomozó újságíró posztolta X-en.

🚨I obtained the notice of termination for @RFERL grant that was sent this morning to management. Also, check out @KariLake‘s title at the end of the letter: “Senior advisor to the acting CEO with authorities delegated by Acting CEO” pic.twitter.com/KlFNtRE6Zv