[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Trump bedönti a tőzsdét, Bokros Lajos gatyába rázza az államot. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250316_Donald-Trump-Bokros-csomag-Elvitelre-vamhaboru-megszoritas-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"9b2e820b-40d5-4a8d-ae6c-8f8e1460c8c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Donald-Trump-Bokros-csomag-Elvitelre-vamhaboru-megszoritas-podcast","timestamp":"2025. március. 16. 06:00","title":"Különbségek Donald Trump és Bokros Lajos között │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az iraki miniszterelnök a világ egyik legveszélyesebb terroristájának nevezte Abu Hadidzsát.","shortLead":"Az iraki miniszterelnök a világ egyik legveszélyesebb terroristájának nevezte Abu Hadidzsát.","id":"20250314_iszlam-allam-irak-sziria-likvidalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739.jpg","index":0,"item":"e68b8c49-d06e-422e-88fc-ca14bea3d892","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_iszlam-allam-irak-sziria-likvidalas","timestamp":"2025. március. 14. 17:27","title":"Végeztek az Iszlám Állam iraki és szíriai vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Horvát és szlovén újságírókat is visszafordítottak a szerb határról a hatóságok, a belgrádi óriás demonstrációról tudósítóttak volna. ","shortLead":"Horvát és szlovén újságírókat is visszafordítottak a szerb határról a hatóságok, a belgrádi óriás demonstrációról...","id":"20250315_Ujsagiro-vegzalassal-folyik-a-belgradi-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7.jpg","index":0,"item":"53e4bb6e-1f12-4648-847c-a673ddfd132b","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Ujsagiro-vegzalassal-folyik-a-belgradi-tuntetes","timestamp":"2025. március. 15. 18:52","title":"Nem engedtek be Szerbiába tüntetésre tartó külföldi tudósítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","shortLead":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","id":"20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc.jpg","index":0,"item":"73992915-dadd-4587-a0d9-d6bd7915c96d","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 10:33","title":"Meg kell változnunk – közölte a szerb elnök a tüntető tömeg láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látható A festő és modellje című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista korszakának legnagyobb vászna.","shortLead":"Látható A festő és modellje című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista...","id":"20250316_Evtizedekig-elzart-Picasso-muveket-mutattak-be-Iranban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"effe9b20-7473-49f6-98bb-5dfcf1a2a9a3","keywords":null,"link":"/elet/20250316_Evtizedekig-elzart-Picasso-muveket-mutattak-be-Iranban","timestamp":"2025. március. 16. 11:21","title":"Évtizedekig elzárt Picasso műveket mutattak be Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem tagadhatja meg Ukrajnától az uniós tagság lehetőségét, sőt a létezést.","shortLead":"Orbán Viktor nem tagadhatja meg Ukrajnától az uniós tagság lehetőségét, sőt a létezést.","id":"20250315_Netto-aljassag-Petofi-es-tarsai-forognanak-a-sirjukban-Ungvary-Krisztian-Orban-12-pontjarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b.jpg","index":0,"item":"7eeae286-68b5-4846-a56f-3f7d1c110bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Netto-aljassag-Petofi-es-tarsai-forognanak-a-sirjukban-Ungvary-Krisztian-Orban-12-pontjarol","timestamp":"2025. március. 15. 14:30","title":"Nettó aljasság, Petőfi és társai forognának a sírjukban – Ungváry Krisztián Orbán 12 pontjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea7047e-2366-4ced-8f08-40981894e681","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Negyven civilszervezet hirdetett közös demonstrációt Bukarestben egy héttel azután, hogy szélsőjobboldali tüntetők csaptak össze a csendőrséggel a román fővárosban. A tüntetők között szélsőjobboldali aktivisták is feltűntek, a rendőrség atrocitásoktól tart.","shortLead":"Negyven civilszervezet hirdetett közös demonstrációt Bukarestben egy héttel azután, hogy szélsőjobboldali tüntetők...","id":"20250315_Ezrek-tuntetnek-a-szelsosegek-ellen-Europa-mellett-Bukarestben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea7047e-2366-4ced-8f08-40981894e681.jpg","index":0,"item":"08521133-3e8f-48a1-8cc6-dc5f1f350840","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Ezrek-tuntetnek-a-szelsosegek-ellen-Europa-mellett-Bukarestben","timestamp":"2025. március. 15. 18:28","title":"Ezrek tüntetnek a szélsőségek ellen, Európa mellett Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A címben szereplő költői kérdést Györfi Mihály Szolnok polgármestere tette fel, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy újabb kínai akkumulátoripari nagyberuházást jelentett be – állítólag a polgármester tudta nélkül. 40 milliárd forintból építenének Szolnokon elektrolitgyárat.","shortLead":"A címben szereplő költői kérdést Györfi Mihály Szolnok polgármestere tette fel, miután Szijjártó Péter külgazdasági és...","id":"20250314_Melyik-az-a-kormany-amelyik-atbaszta-ezt-a-nepet-uvoltotte-Szolnok-polgarmestere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387.jpg","index":0,"item":"b6f3f706-b8e8-496d-a441-19228907d192","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Melyik-az-a-kormany-amelyik-atbaszta-ezt-a-nepet-uvoltotte-Szolnok-polgarmestere","timestamp":"2025. március. 14. 20:06","title":"„Melyik az a kormány, amelyik átb*szta ezt a népet?” – üvöltötte Szolnok polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]