[{"available":true,"c_guid":"e1073754-d361-4767-9244-f5b0a259089a","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"360","description":"Egyre több jel utal arra, hogy az Orbán-kormány teljesen lemondott a nekünk járó helyreállítási támogatásról.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy az Orbán-kormány teljesen lemondott a nekünk járó helyreállítási támogatásról.","id":"20250318_unios-forrasok_helyreallitasi-alap_jogallamisag_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1073754-d361-4767-9244-f5b0a259089a.jpg","index":0,"item":"aa1dff89-358e-48ee-ac15-3a14f2f90c2f","keywords":null,"link":"/360/20250318_unios-forrasok_helyreallitasi-alap_jogallamisag_europai-parlament","timestamp":"2025. március. 18. 14:30","title":"Hiába ígérte Orbán, hogy minden EU-pénzt hazahoz, minden jel szerint a magyar kormány végképp veszni hagy 10 milliárd eurónyi uniós forrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a40474c-c2b4-48a5-ac0a-976dd5401e39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglátjuk, hogy képesek leszünk-e lezárni ezt a háborút. 