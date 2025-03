Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiatal nő életmentő műtéten esett át. ","shortLead":"A fiatal nő életmentő műtéten esett át. ","id":"20250322_felrobbant-eles-kezigranat-ujdorogd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"f3a7ceaf-d891-421b-93b6-094aa7c59085","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_felrobbant-eles-kezigranat-ujdorogd","timestamp":"2025. március. 22. 11:41","title":"Mindkét kezét elvesztette a kormánytisztviselő, akinek éles gránát robbant a tenyerében egy gyakorlaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00224475-f1a2-4373-9d44-ad53b803bb7c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree G1 nevű robotja olyan stabilitásra képes, amit még nem lehetett látni az iparágban.","shortLead":"A kínai Unitree G1 nevű robotja olyan stabilitásra képes, amit még nem lehetett látni az iparágban.","id":"20250322_humanoid-robot-unitree-g1-szaltozas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00224475-f1a2-4373-9d44-ad53b803bb7c.jpg","index":0,"item":"15c724b7-1339-4171-b4a6-506938aba848","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_humanoid-robot-unitree-g1-szaltozas-video","timestamp":"2025. március. 22. 10:03","title":"Világszám: oldalra szaltózik a kínai robot, és nem rontja el – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan már leírták a Mozilla böngészőjét, annyira hasít a Google Chrome. Azonban történt valami váratlan a Firefoxszal: növelte a részesedését Európában, köszönhetően a választási lehetőségnek.","shortLead":"Sokan már leírták a Mozilla böngészőjét, annyira hasít a Google Chrome. Azonban történt valami váratlan a Firefoxszal...","id":"20250322_mozilla-firefox-europai-reszesedes-dma-szabad-bongeszovalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c.jpg","index":0,"item":"6581e3b2-446e-4ad3-a695-6a2e124c96f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_mozilla-firefox-europai-reszesedes-dma-szabad-bongeszovalasztas","timestamp":"2025. március. 22. 12:03","title":"+99%, +111%: A Firefox bizonyítja, mit jelent a szabad böngészőválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7564c4ae-fe04-471c-a766-582a0965ac27","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Olyan a jelenet, mint egy Belmondo-film, de szerencsére megúszták a rendőrök. ","shortLead":"Olyan a jelenet, mint egy Belmondo-film, de szerencsére megúszták a rendőrök. ","id":"20250322_Tiz-rendor-serult-meg-Parizsban-amikor-egymas-autoit-tortek-ossze-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7564c4ae-fe04-471c-a766-582a0965ac27.jpg","index":0,"item":"b125bfce-729a-4019-b8fc-8183234a39b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250322_Tiz-rendor-serult-meg-Parizsban-amikor-egymas-autoit-tortek-ossze-video","timestamp":"2025. március. 22. 17:33","title":"Tíz rendőr és három járőrautó sérült meg Párizsban, amikor egymás autóit törték össze egy üldözésnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f00057-2544-448e-ae13-ee616593e028","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A Csík zenekar prímásaként, valamint a népzene és a kortárs könnyűzene első számú „házasítójaként” ismert Szabó Attila hétévesen, pont ötven éve lépett először színpadra. Az évfordulót Kossuth-díjas barátaival és családi zenekarával ünnepli március 29-én, Egerben.","shortLead":"A Csík zenekar prímásaként, valamint a népzene és a kortárs könnyűzene első számú „házasítójaként” ismert Szabó Attila...","id":"20250322_szabo-attila-csik-zenekar-interju-lovasi-presser-brody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8f00057-2544-448e-ae13-ee616593e028.jpg","index":0,"item":"4a909a5d-a07d-43f6-a661-16c88d2d5142","keywords":null,"link":"/elet/20250322_szabo-attila-csik-zenekar-interju-lovasi-presser-brody","timestamp":"2025. március. 22. 19:40","title":"„Az embereknek játszunk, nem kérdezzük meg tőlük, hogy kire szavaztak” – Presser, Bródy, Lovasi is fellép Szabó Attilával a félévszázados koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b6c6b6-f4dd-4f36-b0c6-fa68dc843ce0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Bundesrat is megszavazta az alkotmánymódosítást, amely megengedi, hogy a védelmi kiadásokat akár hitelből is finanszírozzák. Friedrich Merz kormánya felhatalmazást kapott a nagyszabású fegyverkezési program megvalósítására.","shortLead":"A Bundesrat is megszavazta az alkotmánymódosítást, amely megengedi, hogy a védelmi kiadásokat akár hitelből is...","id":"20250321_nemet-parlament-felsohaz-bundesrat-kormamy-friedrich-merz-hitel-adossagfek-alkotmanymodositas-vedelmi-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85b6c6b6-f4dd-4f36-b0c6-fa68dc843ce0.jpg","index":0,"item":"b502d142-7b93-4d80-a050-0135a495cf4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_nemet-parlament-felsohaz-bundesrat-kormamy-friedrich-merz-hitel-adossagfek-alkotmanymodositas-vedelmi-kiadasok","timestamp":"2025. március. 21. 16:51","title":"Hozzájárult az adósságfék eltörléséhez a német parlament felsőháza is, kezdődhet a sok száz milliárdos haderőfejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afac570-9ca6-4f10-81aa-fd05f8b33acc","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem példátlan, hogy a nagyhatalmak kisakkozzák, a világ mely részét uralják. Hosszú ideig a spanyolok és a portugálok között az Újvilág felosztásáról 1494-ben kötött tordesillasi szerződés szolgált útmutatóként arra, hogy az érdekérvényesítés háború nélkül is kivitelezhető.","shortLead":"Nem példátlan, hogy a nagyhatalmak kisakkozzák, a világ mely részét uralják. Hosszú ideig a spanyolok és a portugálok...","id":"20250323_hvg-erdekszfera-portugalspanyol-kiegyezes-gyarmatositas-donald-trump-usa-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6afac570-9ca6-4f10-81aa-fd05f8b33acc.jpg","index":0,"item":"a8e7a119-cca7-47c4-822b-35dc9e3fd908","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-erdekszfera-portugalspanyol-kiegyezes-gyarmatositas-donald-trump-usa-kina","timestamp":"2025. március. 23. 10:30","title":"Zajlik a világ újrafelosztása, a szerződésre a pecsétet Donald Trump teheti rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72bdcdf-e8d7-4741-88b5-6a68e2543e7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A demonstrálók krétával írták fel a térkőre, hogy mit követelnek, a szervezőnek kiszámlázták a takarítást. 