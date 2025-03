Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"845e2110-c8d8-437c-8869-de991ecbcff7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem, ez nem egy hétköznapi régi Mini, hanem egy akár versenypályán is könnyen meglepetéseket okozó svájci-brit apróság.","shortLead":"Nem, ez nem egy hétköznapi régi Mini, hanem egy akár versenypályán is könnyen meglepetéseket okozó svájci-brit apróság.","id":"20250323_cuki-kisautonak-tunik-pedig-igazi-meregzsak-ez-a-kozepmotoros-mini-cooper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e2110-c8d8-437c-8869-de991ecbcff7.jpg","index":0,"item":"43f86756-523a-486e-a27d-d3f251a2ea7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250323_cuki-kisautonak-tunik-pedig-igazi-meregzsak-ez-a-kozepmotoros-mini-cooper","timestamp":"2025. március. 23. 07:21","title":"Cuki kisautónak tűnik, pedig igazi méregzsák ez a középmotoros Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ff3a3-7efd-4feb-abd5-d11a6c92d72e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nehézsúlyú ökölvívó legenda 76 éves volt. ","shortLead":"A nehézsúlyú ökölvívó legenda 76 éves volt. ","id":"20250322_meghalt-george-foreman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a1ff3a3-7efd-4feb-abd5-d11a6c92d72e.jpg","index":0,"item":"dc5273f4-4535-4e4f-a2e7-658dc0eb9ce6","keywords":null,"link":"/sport/20250322_meghalt-george-foreman","timestamp":"2025. március. 22. 07:28","title":"Meghalt George Foreman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül hogy egyetlen lövés is eldördült volna. Az ágyúnaszád-diplomáciaként ismert erődemonstráció ismét előkerült, de ma már hadihajó sem kell hozzá.","shortLead":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül...","id":"20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7.jpg","index":0,"item":"464cb130-20d5-4fda-87cb-8d99c95f3246","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","timestamp":"2025. március. 22. 13:00","title":"„Ha tárgyalni mész, beszélj halkan, de vigyél magaddal egy nagy botot” – ezt tanulta Trump az ágyúnaszád-diplomáciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8634713f-48bd-4089-9219-6eb912d0ca0d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint az univerzum tágulását hajtó sötét energia folyamatosan gyengül, így előbb-utóbb zsugorodásnak indulhat a világegyetem.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint az univerzum tágulását hajtó sötét energia folyamatosan gyengül, így előbb-utóbb...","id":"20250321_urkutatas-sotet-energia-univerzum-tagulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8634713f-48bd-4089-9219-6eb912d0ca0d.jpg","index":0,"item":"312e9de1-668a-404d-aff9-9a04e61bd6f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_urkutatas-sotet-energia-univerzum-tagulasa","timestamp":"2025. március. 21. 13:02","title":"Valami nagyon furcsa történik a sötét energiával, visszafordulhat az ősrobbanás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9aea5b2-d65f-48b5-a965-95b88975a00c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bírságot végül elengedte a Helsinki önkormányzat.","shortLead":"A bírságot végül elengedte a Helsinki önkormányzat.","id":"20250321_buntetes-zelenszkij-auto-helsinki-parkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9aea5b2-d65f-48b5-a965-95b88975a00c.jpg","index":0,"item":"21c0d142-fe4f-4ad0-b01e-8072e573124a","keywords":null,"link":"/elet/20250321_buntetes-zelenszkij-auto-helsinki-parkolas","timestamp":"2025. március. 21. 15:41","title":"Megbüntették Zelenszkij autóját Helsinkiben, miután tiltott helyen állt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A V-Dem Intézet azzal számol, hogy az USA-ban Donald Trump alatt még egy fél évig sem lesz képes tartani magát a demokrácia. Trumpnak a kisujját nem kell mozdítania, a NATO-nak már most vége van. Putyin nem akar békét, viszont úgy néz ki, hogy rászedi amerikai tárgyalópartnereit. Le kellene mondania a szerb elnöknek, miután kiderült, hogy igenis van hangágyúja a biztonsági erőknek. Rossz választás az új NOB-elnök, de persze nem azért, mert nő. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A V-Dem Intézet azzal számol, hogy az USA-ban Donald Trump alatt még egy fél évig sem lesz képes tartani magát...","id":"20250322_nemzetkozi-lapszemle-autokracia-vdem-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"2b385fd5-7aab-46f1-bbc3-d85e96e49b64","keywords":null,"link":"/360/20250322_nemzetkozi-lapszemle-autokracia-vdem-trump","timestamp":"2025. március. 22. 10:46","title":"Itt az autokratizálódás harmadik hulláma: a világban már az országok többségében van tekintélyuralom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa8993b-b138-4ff0-a82e-941ab92974fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel felfedezték a világ első „sharktopuszát”.","shortLead":"Ezzel felfedezték a világ első „sharktopuszát”.","id":"20250322_Lefilmeztek-ahogy-a-polip-egy-capa-hatan-szorfozik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fa8993b-b138-4ff0-a82e-941ab92974fe.jpg","index":0,"item":"6f5c8312-2bbb-4e34-979c-1ba6d6ad8562","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Lefilmeztek-ahogy-a-polip-egy-capa-hatan-szorfozik","timestamp":"2025. március. 22. 12:22","title":"Lefilmezték, ahogy a polip egy cápa hátán szörfözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező tett egy javaslatot arra, hogy mit lehetne mondani, hogy „ne érezze magát az ember ennyire reménytelenül ebben a szartengerben”. ","shortLead":"A rendező tett egy javaslatot arra, hogy mit lehetne mondani, hogy „ne érezze magát az ember ennyire reménytelenül...","id":"20250322_schilling-arpad-magyar-peter-orban-viktor-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1.jpg","index":0,"item":"749ca6ec-3858-4b3b-9cd2-4e768624e55d","keywords":null,"link":"/elet/20250322_schilling-arpad-magyar-peter-orban-viktor-pride","timestamp":"2025. március. 22. 11:22","title":"Schilling Árpád írt egy beszédet Magyar Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]