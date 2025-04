Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00927e92-ae3f-4bdb-a4d2-6ece3b8aad96","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A dombormű valószínűleg a Római Birodalom késő köztársasági korszakából származik. ","shortLead":"A dombormű valószínűleg a Római Birodalom késő köztársasági korszakából származik. ","id":"20250401_regeszet-pompeji-eletnagysagu-dombormu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00927e92-ae3f-4bdb-a4d2-6ece3b8aad96.jpg","index":0,"item":"95331b95-3b6f-4843-ae83-8583a9f60ebd","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_regeszet-pompeji-eletnagysagu-dombormu","timestamp":"2025. április. 01. 16:12","title":"Életnagyságú párt ábrázoló domborművet találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b5dc40-665e-451e-83e0-97dc00216173","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az állam mohósága ellenére – illetve bizonyos értelemben éppen azért – dinamikusan emelkedik a tartós befektetési számlák száma, a rajtuk lévő vagyon értéke már a 6200 milliárd forintot közelíti.","shortLead":"Az állam mohósága ellenére – illetve bizonyos értelemben éppen azért – dinamikusan emelkedik a tartós befektetési...","id":"20250331_hvg-tartos-befektetesi-szamla-tbsz-szocho-szja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b5dc40-665e-451e-83e0-97dc00216173.jpg","index":0,"item":"8eaa64aa-6661-46bb-9aec-b58ddb82bda6","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-tartos-befektetesi-szamla-tbsz-szocho-szja","timestamp":"2025. március. 31. 13:10","title":"A kormány betartott nekik, mire számítsanak most a tartós befektetési számlások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9f36d7-3666-4752-b748-2eedbb09decd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindenki jó színben legyen feltüntetve a mobillal készült fotókon – erre ad esélyt egy kínai technológiai újítás különböző bőrszínnel, azokon belül is mindenféle bőrtónussal rendelkező emberek széles köreinek.","shortLead":"Mindenki jó színben legyen feltüntetve a mobillal készült fotókon – erre ad esélyt egy kínai technológiai újítás...","id":"20250401_hvg-borszin-bortonus-mobilfotok-tecno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9f36d7-3666-4752-b748-2eedbb09decd.jpg","index":0,"item":"8b7b9bf4-b8fd-4f5f-b74c-ed146efd2279","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-borszin-bortonus-mobilfotok-tecno","timestamp":"2025. április. 01. 16:10","title":"Kevesen gondolnak bele, pedig fontos: nem minden bőrszín néz ki jól a telefonos fotókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Roy Lee csak 2026. május 20-a után folytathat újabb tanulmányokat az amerikai Columbia Egyetemen. A hallgatót egy általa épített szoftver miatt rúgták ki.","shortLead":"Roy Lee csak 2026. május 20-a után folytathat újabb tanulmányokat az amerikai Columbia Egyetemen. A hallgatót...","id":"20250331_roy-lee-columbia-egyetem-kirugas-mesterseges-intelligencia-allasinterju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3.jpg","index":0,"item":"4db495aa-67ad-417c-90a7-14e6a40bac44","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_roy-lee-columbia-egyetem-kirugas-mesterseges-intelligencia-allasinterju","timestamp":"2025. március. 31. 17:03","title":"Kirúgtak a Columbia Egyetemről egy hallgatót, mert segített átmenni a nagy tech cégek lehetetlen állásinterjúin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság majdnem fele a romló egészségügyet, közel 40 százalékuk pedig az ország gazdasági-politikai helyzetét jelölte meg, mint napjaink legaggasztóbb tényezőjét.","shortLead":"A lakosság majdnem fele a romló egészségügyet, közel 40 százalékuk pedig az ország gazdasági-politikai helyzetét...","id":"20250331_mi-aggasztja-a-legjobban-a-magyarokat-OPOSZ-inflacio-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525.jpg","index":0,"item":"4dd4d4a4-5ba5-41b5-96ab-5c8da932af2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_mi-aggasztja-a-legjobban-a-magyarokat-OPOSZ-inflacio-kutatas","timestamp":"2025. március. 31. 15:09","title":"Az infláció aggasztja a legjobban a magyarok közel 60 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77f287b-12c9-485d-a12a-fd3655907710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszivárgott F. János hétvégi napirendje.","shortLead":"Kiszivárgott F. János hétvégi napirendje.","id":"20250401_Maganzarka-Till-Tamas-gyilkosa-kecskemeti-borton-napirend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f77f287b-12c9-485d-a12a-fd3655907710.jpg","index":0,"item":"e41f73d4-bcce-4472-8c3d-a9af95e0810e","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Maganzarka-Till-Tamas-gyilkosa-kecskemeti-borton-napirend","timestamp":"2025. április. 01. 11:30","title":"Magánzárkában tartják fogva Till Tamás feltételezett gyilkosát, így telnek a napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2a73e-9ed8-411b-bf32-5e8d016f8ace","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"A globális vámháború negatív hatásait a magyar lízingpiac is megérzi majd – véli Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetség elnöke. Az emelkedő cégautóadót a lakosság segítségével lehetne elkerülni.","shortLead":"A globális vámháború negatív hatásait a magyar lízingpiac is megérzi majd – véli Zs. Nagy István, a Magyar...","id":"20250331_hvg-zs-nagy-istvan-lizingpiac-elektromos-autok-zoldatallas-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a2a73e-9ed8-411b-bf32-5e8d016f8ace.jpg","index":0,"item":"bb87fbf0-7988-49fd-b2cf-efd320344408","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-zs-nagy-istvan-lizingpiac-elektromos-autok-zoldatallas-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 31. 14:31","title":"Cégautóadó-mentes céges autókért lobbizik a Magyar Lízingszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fociválogatott csapatkapitánya a múlt héten vette feleségül a barátnőjét.","shortLead":"A fociválogatott csapatkapitánya a múlt héten vette feleségül a barátnőjét.","id":"20250401_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-karikagyuru-tiffany-schlumberger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391.jpg","index":0,"item":"e7f62b17-0158-4c30-8451-a0bc6fa91a48","keywords":null,"link":"/elet/20250401_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-karikagyuru-tiffany-schlumberger","timestamp":"2025. április. 01. 11:35","title":"Kiderült, mennyibe kerül Szoboszlai Dominik karikagyűrűje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]