[{"available":true,"c_guid":"a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája lépett érvénybe, néhány másik már hetek vagy napok óta hatályos, akad, ami a jövő héten élesedik, de még olyan is, amelyet csak decemberre ígérnek, hátha addig sikerül tárgyalni. Rendet vágunk a nyilatkozatháborúban.","shortLead":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája...","id":"20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13.jpg","index":0,"item":"16a98a3c-4a8f-4313-a9ce-bbe0d00dbf69","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 13:22","title":"Ma reggeltől éles Trump legtöbb új vámja – mutatjuk, mit kell már fizetni, és mi az, ami még csak fenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e240b951-a310-40ac-aaf3-32bb2126c956","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a megütött férfi eszméletét vesztette, a támadók kereket oldottak.","shortLead":"Miután a megütött férfi eszméletét vesztette, a támadók kereket oldottak.","id":"20250409_Ugy-megutotte-a-baratnojet-sertegeto-ferfit-egy-techno-partin-hogy-az-majdnem-belehalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e240b951-a310-40ac-aaf3-32bb2126c956.jpg","index":0,"item":"027a6a1e-1530-45be-8707-46da571b8447","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Ugy-megutotte-a-baratnojet-sertegeto-ferfit-egy-techno-partin-hogy-az-majdnem-belehalt","timestamp":"2025. április. 09. 10:07","title":"Úgy megütötte a barátnőjét sértegető férfit az Arénában egy technopartin, hogy az majdnem belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Zuhannak a tőzsdék, elszálló inflációtól és recessziótól fél az USA, világválságtól a bolygó többi része – de mi lehet a logika abban, amit Donald Trump csinál? Bemutatjuk, miben bízik az amerikai elnök, amikor épp felrúgja a teljes világrendet, és mi a célja mindezzel.","shortLead":"Zuhannak a tőzsdék, elszálló inflációtól és recessziótól fél az USA, világválságtól a bolygó többi része – de mi lehet...","id":"20250408_trump-vamhaboru-usa-vamok-celok-munkahely-ipar-inflacio-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"b9f6d2ee-1ee6-4ef0-bdd1-852af90ccb59","keywords":null,"link":"/360/20250408_trump-vamhaboru-usa-vamok-celok-munkahely-ipar-inflacio-dollar","timestamp":"2025. április. 08. 09:30","title":"Lehet olyan forgatókönyv, amitől pár év múlva majd azt mondjuk, zseniális ötlet volt Trumptól a vámháború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54252e8d-71e0-42a8-83d8-4efc538ab10a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 64 éves férfi Hodgkin-kórral küzdött.","shortLead":"A 64 éves férfi Hodgkin-kórral küzdött.","id":"20250408_Bejelentette-a-sajat-halalhiret-a-teveproducer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54252e8d-71e0-42a8-83d8-4efc538ab10a.jpg","index":0,"item":"ad300c80-fa88-4f5a-b0fd-2cf9d2808738","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Bejelentette-a-sajat-halalhiret-a-teveproducer","timestamp":"2025. április. 08. 12:13","title":"Miután meghalt a tévéproducer, megjelent tőle egy poszt, amelyben közli, hogy meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe, így sokan, főleg idősek kiszorulnak ezekből. ","shortLead":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe...","id":"20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9.jpg","index":0,"item":"28728093-9075-4be0-8b02-33b5c019a6b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","timestamp":"2025. április. 08. 05:01","title":"Sok hátrány éri azokat, akiknek nincs okostelefonja, és ez idővel csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818dbc8-41a0-4109-bfab-f2dbbe9f9978","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A műfenyők és díszek 87 százaléka Kínából érkezik, most azonban elmaradtak a megrendelések a bizonytalan helyzet miatt.","shortLead":"A műfenyők és díszek 87 százaléka Kínából érkezik, most azonban elmaradtak a megrendelések a bizonytalan helyzet miatt.","id":"20250409_usa-kina-karacsonyfadisz-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a818dbc8-41a0-4109-bfab-f2dbbe9f9978.jpg","index":0,"item":"5b8edc19-9410-45d2-ace1-2c030576067a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_usa-kina-karacsonyfadisz-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 14:53","title":"Donald Trump, a Grincs: bajban lehetnek a vámok miatt az amerikaiak, ha karácsonyi díszeket akarnak vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0785fe-ac74-44a3-a641-976e29ee01e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, az amerikai elnök inkább elkerüli az újságírók közvetlen kérdéseit.","shortLead":"Úgy tűnik, az amerikai elnök inkább elkerüli az újságírók közvetlen kérdéseit.","id":"20250407_Elmarad-Trump-Netanjahu-sajtotajekoztato-vamhaboru-izrael-gazai-ovezet-amerikai-elnok-elfogatoparancs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a0785fe-ac74-44a3-a641-976e29ee01e5.jpg","index":0,"item":"1b9067e0-f0ab-4cd5-9da4-e3c93725102f","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_Elmarad-Trump-Netanjahu-sajtotajekoztato-vamhaboru-izrael-gazai-ovezet-amerikai-elnok-elfogatoparancs","timestamp":"2025. április. 07. 20:17","title":"Váratlanul törölték Trump és Netanjahu közös sajtótájékoztatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump számára nem Amerika a fontos, saját maga az egyetlen viszonyítási pont, igazából nincs kapcsolata a való világgal. Ukrajna-politikáján is látszik, hogy Trump nagyobb valószínűséggel kapja meg az irodalmi Nobel-díjat, mint Nobel-békedíjat. Az Unió fordulóponthoz érkezett, és félő, hogy negatív spirálba kerül. Támadnak az autokraták – Kína és Oroszország új világrendet épít. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump számára nem Amerika a fontos, saját maga az egyetlen viszonyítási pont, igazából nincs kapcsolata a való...","id":"20250408_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"d79c5aea-9a4d-4383-b396-bed41e82ad21","keywords":null,"link":"/360/20250408_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 08. 10:34","title":"Trump párhuzamos univerzumban él – volt nemzetbiztonsági tanácsadója elmagyarázta, hányadán is állunk az elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]