[{"available":true,"c_guid":"219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb a demencia kialakulásának kockázata azoknál, akik házasságban élnek. ","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb...","id":"20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59.jpg","index":0,"item":"b86fda5b-ac75-4318-b5fe-71130268f6fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","timestamp":"2025. április. 09. 20:03","title":"Meglepő hatás: növelheti a demencia kialakulásának kockázatát a házasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Március végére 2,55 ezer milliárd forint lett a költségvetési hiány. Az éves terv 4,12 ezer milliárd forint. Az államadósság kamatterhei három hónap alatt 1,55 ezer milliárd forintot vittek el.","shortLead":"Március végére 2,55 ezer milliárd forint lett a költségvetési hiány. Az éves terv 4,12 ezer milliárd forint...","id":"20250408_allamhaztartas-koltsegvetesi-hiany-2025-marcius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"d60eab31-b84e-41e9-8a9e-f926b3031593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_allamhaztartas-koltsegvetesi-hiany-2025-marcius","timestamp":"2025. április. 08. 11:33","title":"Majdnem összejött a kétharmad a 3 havi költségvetési hiányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270c89e7-c355-4b82-99c7-a4cf28f73d9d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A két telekomcég eltekint az inflációkövető díjkorrekciótól idén, sőt jövő év közepéig maradnak a díjak.","shortLead":"A két telekomcég eltekint az inflációkövető díjkorrekciótól idén, sőt jövő év közepéig maradnak a díjak.","id":"20250409_magyar-telekom-one-4ig-zrt-telekommunikacio-inflaciokoveto-aremeles-elmarad-nem-lesz-dijkorrekcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/270c89e7-c355-4b82-99c7-a4cf28f73d9d.jpg","index":0,"item":"93c6852d-10ac-47e3-85bb-ffd51940da94","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_magyar-telekom-one-4ig-zrt-telekommunikacio-inflaciokoveto-aremeles-elmarad-nem-lesz-dijkorrekcio-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 09:59","title":"Fontos bejelentést tett a Telekom és a One: idén elmarad az áremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e91dab-fabb-4c83-8dc4-8a67eff264fa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A mannheimi támadásban egy szélsőjobboldali aktivista súlyosan megsérült, egy rendőr pedig meghalt.","shortLead":"A mannheimi támadásban egy szélsőjobboldali aktivista súlyosan megsérült, egy rendőr pedig meghalt.","id":"20250408_nemetorszag-mannheim-keseles-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2e91dab-fabb-4c83-8dc4-8a67eff264fa.jpg","index":0,"item":"750693d3-220c-4d1e-acdc-8ecbfcc784be","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_nemetorszag-mannheim-keseles-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 08. 20:40","title":"ZDF: Oroszországban már azelőtt rákerestek egy németországi késelésre, hogy az megtörtént volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d508a2-09de-4a64-95e1-10066e61abc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium azt nem volt hajlandó elárulni, hogy ki lett a néhai Vékás-Kovács Imre utódja.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium azt nem volt hajlandó elárulni, hogy ki lett a néhai Vékás-Kovács Imre utódja.","id":"20250409_Lezarult-a-vizsgalat-a-Csadban-elhunyt-katonai-attase-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d508a2-09de-4a64-95e1-10066e61abc1.jpg","index":0,"item":"a3d5d701-b588-4be6-b769-b1a706caecf4","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Lezarult-a-vizsgalat-a-Csadban-elhunyt-katonai-attase-ugyeben","timestamp":"2025. április. 09. 07:51","title":"Lezárult a vizsgálat a Csádban elhunyt katonai attasé ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1971d8c-b0d3-4643-9987-a6a14c5747c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OKFŐ-n belül létrehozzák a Központi Pertámogatási Rendszert a 30 millió forint perértéket meghaladó jogviták és egyes speciális perek kezelésére.","shortLead":"Az OKFŐ-n belül létrehozzák a Központi Pertámogatási Rendszert a 30 millió forint perértéket meghaladó jogviták és...","id":"20250410_okfo-kozponti-pertamogatasi-rendszer-muhiba-panasz-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1971d8c-b0d3-4643-9987-a6a14c5747c9.jpg","index":0,"item":"86753b13-6c1d-4f54-845d-1b5fc661c732","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_okfo-kozponti-pertamogatasi-rendszer-muhiba-panasz-korhaz","timestamp":"2025. április. 10. 07:07","title":"Évente milliárdokat fizetnek ki a magyar kórházak műhibák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306b3d1a-4a6b-449a-a54a-7f9be73b7862","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"50 százalék feletti tartományba mozdult el a VOSZ Barométer az első negyedévben, a részindexek közül azonban több még mindig mélyponton áll.","shortLead":"50 százalék feletti tartományba mozdult el a VOSZ Barométer az első negyedévben, a részindexek közül azonban több még...","id":"20250408_vosz-barometer-2025-elso-negyedev-kkv-vallalkozas-vallalkozoi-hangulat-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/306b3d1a-4a6b-449a-a54a-7f9be73b7862.jpg","index":0,"item":"1e698770-bee4-4579-a623-0d315e2d7d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_vosz-barometer-2025-elso-negyedev-kkv-vallalkozas-vallalkozoi-hangulat-gazdasag","timestamp":"2025. április. 09. 07:18","title":"Optimistábbak lettek év elejére a magyar vállalkozók, kérdés, hogy ez trendforduló-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9cd4a8-32e1-4bcd-aa26-209ddd09ec05","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor otthagyta a politikát, édesanyja azt mondta, „nagyon örvendek, mert kezdtem félni attól az embertől, akivé válsz.” Azért is váltott gyakran karriert, mert tanulni, fejlődni akart, amit szerinte csak úgy lehet, ha ő a legbutább az asztalnál. Most üzleti tanácsadó. HVG-portré.","shortLead":"Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor...","id":"20250408_hvg-csibi-magor-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc9cd4a8-32e1-4bcd-aa26-209ddd09ec05.jpg","index":0,"item":"d491b756-e9e3-4a66-871f-2f053c00e61a","keywords":null,"link":"/360/20250408_hvg-csibi-magor-hvg-portre","timestamp":"2025. április. 08. 11:30","title":"„A románoknak sokkal kevesebb nyertes csatájuk van, de ők mindegyiket számontartják, mi viszont a vereségeinkre emlékezünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]