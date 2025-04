Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 1,25 volt a termékenységi arányszám. Az első negyedévben összességében is csak 1,31. A népességfogyás az első negyedévben 17,3 ezer fő volt, a fogyás 21 százalékkal volt nagyobb, mint egy évvel korábban. Az ország minden régiójában kevesebb gyerek született és többen haltak meg, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Márciusban 1,25 volt a termékenységi arányszám. Az első negyedévben összességében is csak 1,31. A népességfogyás...","id":"20250425_A-magyarok-termekenysege-masfel-evtizedes-melypontra-13-ala-zuhant-marcius-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3.jpg","index":0,"item":"3818faf8-98ab-412a-bdbd-ff9df476f9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_A-magyarok-termekenysege-masfel-evtizedes-melypontra-13-ala-zuhant-marcius-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 08:32","title":"A magyarok termékenysége másfél évtizedes mélypontra, 1,3 alá zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f10d3b0-6986-4c9b-91e6-7f70dc466bc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg még a brutális Ferrari SF90 XX-et sem találják elég potensnek. ","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg még a brutális Ferrari SF90 XX-et sem találják elég potensnek. ","id":"20250425_1060-loerovel-ordit-bele-a-nagyvilagba-a-legujabb-ferrari-sf90-xx-novitec-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f10d3b0-6986-4c9b-91e6-7f70dc466bc7.jpg","index":0,"item":"0751596f-405a-4ae8-932e-17bffacdab43","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_1060-loerovel-ordit-bele-a-nagyvilagba-a-legujabb-ferrari-sf90-xx-novitec-tuning","timestamp":"2025. április. 25. 10:51","title":"1060 lóerővel ordít bele a nagyvilágba a legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e150a7-db7c-425d-950d-cbbd733cfe70","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindent felülír az a cél, hogy Orbán Viktor rendszerét el kell takarítani, ezért muszáj 2026-ban a legerősebb ellenzéki pártra szavazni, „eszközként használva Magyar Pétert” – mondja Pankotai Lili. De a diákaktivista szerint a támogatást nemcsak megadni lehet, hanem elvenni is, mert a „slimfittes csávót” ugyanúgy el lehet takarítani, „ha nem azt csinálja, amiért megválasztottuk”. A HVG podcastjából az is kiderült, hogy a tanárok melletti tüntetésen elmondott, „6 darab” trágár kifejezést tartalmazó versével ismertté vált Pankotai hatévesen még az édesanyjával kopogtatócédulákat gyűjtött a Fidesznek, és szerinte akár a kormánypárt reklámarca is lehetne. Miért van az, hogy a generációja „leszarja”, hogy csúnyán beszél? Miért öltözik be mohácsi busónak minden évben? Hogyan készül kifejezetten a megmondószerepre egy sor különórával? Miért szervez fiatalokból álló csapatot annak érdekében, hogy mozgósítsa a választókat a jövő évi választások előtt? És mit válaszolna, ha a Tisza felkérné országgyűlési képviselőjelöltnek? Nézze meg Gergely Zsófia interjúját!","shortLead":"Mindent felülír az a cél, hogy Orbán Viktor rendszerét el kell takarítani, ezért muszáj 2026-ban a legerősebb ellenzéki...","id":"20250425_pankotai-lili-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e150a7-db7c-425d-950d-cbbd733cfe70.jpg","index":0,"item":"72c2a6ce-69c7-4ded-9c2d-0a86f7064edd","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_pankotai-lili-podcast","timestamp":"2025. április. 25. 15:38","title":"Pankotai Lili: Magyar Péter szekerét tolom, mert az mindannyiunk szekere, akik kormányt akarunk váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több intézkedést is bejelentett a Meta, melyek célja, hogy a Facebook újra egy kicsit jobb hely legyen. És, hogy a kutyás képek melletti szöveg ne repülőkkel kapcsolatos tényekről szóljon.","shortLead":"Több intézkedést is bejelentett a Meta, melyek célja, hogy a Facebook újra egy kicsit jobb hely legyen. És...","id":"20250425_meta-facebook-spam-tartalmak-visszaszoritasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372.jpg","index":0,"item":"2c02c747-a1f7-49c0-a7c0-4e41bed12e36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_meta-facebook-spam-tartalmak-visszaszoritasa","timestamp":"2025. április. 25. 13:03","title":"Tavaszi nagytakarításba kezd a Facebook, kisöprik a spam tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c44dfe-f421-4d13-8bce-ce77d88025b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kettős győzelemmel ráadásul.","shortLead":"Kettős győzelemmel ráadásul.","id":"20250426_A-Fradi-nem-de-a-Gyor-bejutott-a-noi-kezilabda-BL-budapesti-negyes-dontojebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4c44dfe-f421-4d13-8bce-ce77d88025b8.jpg","index":0,"item":"04d40f67-1fc4-452f-8a7c-d38b99e3849a","keywords":null,"link":"/sport/20250426_A-Fradi-nem-de-a-Gyor-bejutott-a-noi-kezilabda-BL-budapesti-negyes-dontojebe","timestamp":"2025. április. 26. 21:18","title":"A Fradi nem, de a Győr bejutott a női kézilabda-BL budapesti négyes döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok hamar a helyszínre érkeztek, elkapták és gyorsított eljárással bíróság elé állították a férfit. ","shortLead":"A hatóságok hamar a helyszínre érkeztek, elkapták és gyorsított eljárással bíróság elé állították a férfit. ","id":"20250425_bomba-fenyegetes-granat-nagykanizsa-husvethetfo-segelyhivo-bejelentes-bunugy-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"f379265e-4cb1-4453-9a44-18572e4439c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_bomba-fenyegetes-granat-nagykanizsa-husvethetfo-segelyhivo-bejelentes-bunugy-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 25. 14:02","title":"Zavarta a nagykanizsai férfit a húsvéthétfőn tartott zenés mulatság, bombákkal és gránátokkal fenyegetőzve hívta fel a rendőröket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök reagált Ukrajna követeléseire, úgy tűnik, ismét távolodni látszik orosz–ukrán konfliktus lezárása. ","shortLead":"Az amerikai elnök reagált Ukrajna követeléseire, úgy tűnik, ismét távolodni látszik orosz–ukrán konfliktus lezárása. ","id":"20250425_trump-krim-felsziget-zelenszkij-putyin-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d.jpg","index":0,"item":"c001ee0b-be33-45b2-83c9-b37338d3e66e","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_trump-krim-felsziget-zelenszkij-putyin-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 25. 16:09","title":"Trump szerint a Krím félsziget Oroszországnál fog maradni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107b8e9d-26a5-4c25-bfee-f908bd721551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Harry Potter-regények szerzője látványosan örült annak, hogy a brit legfelsőbb bíróság kimondta: esélyegyenlőségi ügyekben nem lehet nőként kezelni a transzneműeket. Pascal testvére korábban transzneműként coming outolt.","shortLead":"A Harry Potter-regények szerzője látványosan örült annak, hogy a brit legfelsőbb bíróság kimondta: esélyegyenlőségi...","id":"20250425_JK-Rowling-transzfob-Pedro-Pascal-luzer-transznemu-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/107b8e9d-26a5-4c25-bfee-f908bd721551.jpg","index":0,"item":"64920f91-4753-4b73-a6f3-bf6576441608","keywords":null,"link":"/elet/20250425_JK-Rowling-transzfob-Pedro-Pascal-luzer-transznemu-torveny","timestamp":"2025. április. 25. 10:36","title":"Pedro Pascal förtelmesnek és lúzernek nevezte J. K. Rowling viselkedését, aki az új brit transzneműtörvényt ünnepelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]