[{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"elet","description":"A BDPST Group vezetője szerint az üzletileg sikeres embereknek példát kell mutatniuk, és a köz javára is fordítaniuk kell a vagyonukból. „Én igyekszem így élni az életemet” – fogalmazott Tiborcz István, majd több példát is említett.","shortLead":"A BDPST Group vezetője szerint az üzletileg sikeres embereknek példát kell mutatniuk, és a köz javára is fordítaniuk...","id":"20250425_Tiborcz-Istvan-luxuselet-reakcio-Orban-Viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"f6c411db-58a9-42bb-ae5a-fdb6187b354b","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Tiborcz-Istvan-luxuselet-reakcio-Orban-Viktor-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 19:35","title":"Tiborcz István reagált arra, hogy Orbán Viktor megérti, ha valakit felháborít a luxusélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió már az év elején megtiltotta a számítógépes játékokhoz készült konzolok értékesítését az orosz piacon. ","shortLead":"Az Európai Unió már az év elején megtiltotta a számítógépes játékokhoz készült konzolok értékesítését az orosz piacon. ","id":"20250424_Nagy-Britannia-megtiltotta-a-videojatek-konzolok-oroszorszagi-exportjat-mert-az-oroszok-azokkal-iranyitottak-az-Ukrajna-ellen-bevetett-dronokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86.jpg","index":0,"item":"9ca234bf-c121-4d21-9e55-00c29c7d6c51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Nagy-Britannia-megtiltotta-a-videojatek-konzolok-oroszorszagi-exportjat-mert-az-oroszok-azokkal-iranyitottak-az-Ukrajna-ellen-bevetett-dronokat","timestamp":"2025. április. 24. 21:10","title":"Nagy-Britannia megtiltotta a videojáték-konzolok oroszországi exportját, mert az oroszok azokkal irányították az Ukrajna ellen bevetett drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen orvosolható.","shortLead":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen...","id":"20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784.jpg","index":0,"item":"796437c9-c79b-4c11-975f-bba7c1f3e9b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","timestamp":"2025. április. 26. 08:03","title":"Van egy nem is olyan kicsi gond a Windows frissítésével – megint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80e16fc-ad34-4798-becf-0703e1fd3cee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A VIII. kerületi polgármester több ponton cáfolta az építészeti államtitkár projektről tett kijelentéseit. Szerinte a helyieknek továbbra sincs ráhatásuk a projektre, ami még módosult formájában sem tetszik nekik.","shortLead":"A VIII. kerületi polgármester több ponton cáfolta az építészeti államtitkár projektről tett kijelentéseit. Szerinte...","id":"20250424_piko-andras-lanszki-rego-pazmany-kampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f80e16fc-ad34-4798-becf-0703e1fd3cee.jpg","index":0,"item":"3b329238-4b85-4016-b5d9-21ece4ae0289","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_piko-andras-lanszki-rego-pazmany-kampusz","timestamp":"2025. április. 24. 17:36","title":"Cáfolja az államtitkárt Pikó András, szerinte nem egyeztettek az önkormányzattal a Pázmány-kampusz módosult terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus biztos benne, hogy elindul a 2026-os választáson, és abban is, hogy körzetében a Fidesz nem nyerhet „nevető harmadikként”.","shortLead":"A politikus biztos benne, hogy elindul a 2026-os választáson, és abban is, hogy körzetében a Fidesz nem nyerhet „nevető...","id":"20250425_Tordai-Bence-2026-valasztas-Tisza-Part-egyeni-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5.jpg","index":0,"item":"85d5c782-e901-4f46-9af6-af7d073d3087","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Tordai-Bence-2026-valasztas-Tisza-Part-egyeni-kepviselo","timestamp":"2025. április. 25. 09:09","title":"Tordai Bence szerint a Tiszának érdeke, hogy megállapodjon az ellenzéki pártokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280edc27-a349-4179-a00c-dfca94ce87d9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány új típusú turizmust hozott, ahol a wellness helyett a túrázás, a magányos vagy akár csoportos elvonulás kerül előtérbe. Egy ilyen helyet igyekszik kialakítani egy családi vállalkozás a Cserhát völgyében: Farkaskútvölgyben jártunk. ","shortLead":"A világjárvány új típusú turizmust hozott, ahol a wellness helyett a túrázás, a magányos vagy akár csoportos elvonulás...","id":"20250426_farkaskutvolgy-cserhat-elvonulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/280edc27-a349-4179-a00c-dfca94ce87d9.jpg","index":0,"item":"6ac1936b-f4a5-4d2e-819a-e603dd085473","keywords":null,"link":"/zhvg/20250426_farkaskutvolgy-cserhat-elvonulas-ebx","timestamp":"2025. április. 26. 12:30","title":"Találtunk egy üdülőhelyet, ahol biztos nem kopog ránk a szomszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac421f5b-4bce-444f-97dc-19a9202ad775","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint legalább 33 ilyen eset ismert. Az érintettek nem tudnak kegyelemért vagy próbaidőre történő szabadlábra helyezésért folyamodni.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint legalább 33 ilyen eset ismert. Az érintettek nem tudnak kegyelemért vagy próbaidőre történő...","id":"20250424_Feherorosz-ellenzekieket-kenyszergyogykezel-a-rezsim-egy-foorvos-korlatlan-hatalma-alatt-allnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac421f5b-4bce-444f-97dc-19a9202ad775.jpg","index":0,"item":"77d91c68-9c98-49df-b60b-009f4f27f57d","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Feherorosz-ellenzekieket-kenyszergyogykezel-a-rezsim-egy-foorvos-korlatlan-hatalma-alatt-allnak","timestamp":"2025. április. 24. 20:06","title":"Fehérorosz ellenzékieket kényszergyógykezel a rezsim, egy főorvos \"korlátlan hatalma\" alatt állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbf221d-8153-4d59-ac6e-b79f4b9b8869","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos banki szolgáltatás szünetel péntek estétől az Ersténél, egészen szombat délutánig nem lehet majd elérni a mobil- és netbankot sem.","shortLead":"Számos banki szolgáltatás szünetel péntek estétől az Ersténél, egészen szombat délutánig nem lehet majd elérni a mobil...","id":"20250425_erste-bank-rendszerfejlesztes-leallas-george-netbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dbf221d-8153-4d59-ac6e-b79f4b9b8869.jpg","index":0,"item":"c303b050-dcad-425f-ab2a-8ea1cb9e947e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_erste-bank-rendszerfejlesztes-leallas-george-netbank","timestamp":"2025. április. 25. 16:03","title":"Az Ersténél van? Intézzen el mindent, estétől leállás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]