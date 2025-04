Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki életében előfordul, hogy hitelre van szüksége, így érdemes tisztában lennni a lakossági hitelek tulajdonságaival.","shortLead":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki...","id":"20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb.jpg","index":0,"item":"6f880e8b-7104-42da-9a6f-ce71f0e32259","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 28. 06:00","title":"Mit érdemes tudni a lakossági hitelekről? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP leköszönő vezérigazgatója a kormány több tervéről is elmondta a véleményét.","shortLead":"Az OTP leköszönő vezérigazgatója a kormány több tervéről is elmondta a véleményét.","id":"20250429_Csanyi-Sandor-OTP-keszpenz-keszpenzhasznalatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"17bff338-5430-4197-8b88-83a405872696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Csanyi-Sandor-OTP-keszpenz-keszpenzhasznalatot","timestamp":"2025. április. 29. 12:26","title":"Csányi Sándor: Nem tiltanám, de nem is ösztönözném a készpénzhasználatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69eaf758-6ed9-415c-9493-53cbb7a46146","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem ütközött a szemből érkezőkkel. ","shortLead":"Szerencsére nem ütközött a szemből érkezőkkel. ","id":"20250428_durrdefektet-auto-szalagkorlat-M3-as","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69eaf758-6ed9-415c-9493-53cbb7a46146.jpg","index":0,"item":"0ac4b02b-7043-416a-9687-90dfc0a189b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_durrdefektet-auto-szalagkorlat-M3-as","timestamp":"2025. április. 28. 10:18","title":"Videón, ahogy durrdefekt miatt szalagkorlátnak csapódik egy autó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az időszakos kedvezmény 82 hazai töltőállomást érint.","shortLead":"Az időszakos kedvezmény 82 hazai töltőállomást érint.","id":"20250428_Nyari-arakat-vezet-be-a-Mol-a-villanyautotoltoinel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98.jpg","index":0,"item":"ece4e754-6bf9-4fd6-b053-00b6235b9311","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Nyari-arakat-vezet-be-a-Mol-a-villanyautotoltoinel","timestamp":"2025. április. 28. 16:52","title":"Csökkenti az árakat nyárra a Mol a villanyautó-töltőinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa és az új német vezetés azonban nem engedheti meg magának, hogy továbbra is tétlen maradjon, mert Orbán Viktor biztonsági kockázat lett. A Frankfurter Allgemeine Zeitung vendégszerzői szerint megvannak az eszközök a magyar kormányfő megállítására.","shortLead":"Európa és az új német vezetés azonban nem engedheti meg magának, hogy továbbra is tétlen maradjon, mert Orbán Viktor...","id":"20250428_nemetorszag-eu-magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa-faz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"fa735912-72cd-4774-b12a-1fb4a5f2dda6","keywords":null,"link":"/360/20250428_nemetorszag-eu-magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa-faz","timestamp":"2025. április. 28. 06:41","title":"Meg kell vonni Magyarország szavazati jogát az EU-ban – üzenik az új német kormánynak német jogászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b46fde-fa35-4123-97e6-9e9039398eec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Túl zsúfolt a Mount Everest, emiatt sok a haláleset. A nepáli kormány szigorítaná az engedélyek kiadását.","shortLead":"Túl zsúfolt a Mount Everest, emiatt sok a haláleset. A nepáli kormány szigorítaná az engedélyek kiadását.","id":"20250428_everest-hegymaszas-nepal-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b46fde-fa35-4123-97e6-9e9039398eec.jpg","index":0,"item":"ec575a25-bd8b-43e3-8bbc-8947c229bc79","keywords":null,"link":"/elet/20250428_everest-hegymaszas-nepal-szigoritas","timestamp":"2025. április. 28. 15:28","title":"Csak azt engednék fel az Everestre, aki korábban már megmászott egy hétezres nepáli csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a164001f-dc9a-47c2-b954-99dd998c359c","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Arne Slot megtörte a holland átkot, Szoboszlai Dominik történelmet írt, a Liverpool beérte a Manchester Unitedet. A 20. bajnoki cím krónikája.","shortLead":"Arne Slot megtörte a holland átkot, Szoboszlai Dominik történelmet írt, a Liverpool beérte a Manchester Unitedet. A 20...","id":"20250427_liverpool-tortenelmi-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-arne-slot-mohamed-szalah-huszadik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a164001f-dc9a-47c2-b954-99dd998c359c.jpg","index":0,"item":"4f506e64-997a-45d5-9472-14f9f201851b","keywords":null,"link":"/sport/20250427_liverpool-tortenelmi-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-arne-slot-mohamed-szalah-huszadik-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 20:25","title":"Mi a titka a Liverpool történelmi bajnoki címének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő újabb videóban üzent a rosszakaróinak.","shortLead":"Az énekesnő újabb videóban üzent a rosszakaróinak.","id":"20250428_Toth-Gabi-Volt-egy-otoras-eletmento-mutetem-tulelem-ha-nem-kedvelsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7.jpg","index":0,"item":"cabacc74-3504-47cd-b3af-7e9957434a65","keywords":null,"link":"/elet/20250428_Toth-Gabi-Volt-egy-otoras-eletmento-mutetem-tulelem-ha-nem-kedvelsz","timestamp":"2025. április. 28. 08:22","title":"Tóth Gabi: Volt egy ötórás életmentő műtétem, túlélem, ha nem kedvelsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]