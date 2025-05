Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6ec6bf2-0671-4331-b64a-821633091cda","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magdeburg az 57. percben vezetett először, és bár a Veszprémnek volt esélye a győzelemre, sorozatban harmadszor is lemaradt a négyes döntőről.","shortLead":"A Magdeburg az 57. percben vezetett először, és bár a Veszprémnek volt esélye a győzelemre, sorozatban harmadszor is...","id":"20250501_veszprem-magdeburg-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyeddonto-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6ec6bf2-0671-4331-b64a-821633091cda.jpg","index":0,"item":"faf40d0a-b41a-497d-a55a-b377e4a80b62","keywords":null,"link":"/sport/20250501_veszprem-magdeburg-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyeddonto-kieses","timestamp":"2025. május. 01. 21:00","title":"Kiesett a Veszprém a BL-ből, utolsó másodperces gól pecsételte meg a sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tizenkét uniós tagállam – közöttük Magyarország – kéri az úgynevezett nemzeti mentesítési záradék aktiválását, amelynek révén a GDP 1,5 százalékának megfelelő arányban költhet az állam védelmi kiadásokra – értesült az EUrologus.","shortLead":"Tizenkét uniós tagállam – közöttük Magyarország – kéri az úgynevezett nemzeti mentesítési záradék...","id":"20250430_fegyverkezes_eu_vedelem_magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e.jpg","index":0,"item":"2b674f1e-97eb-4747-b112-8582b10545e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250430_fegyverkezes_eu_vedelem_magyarorszag","timestamp":"2025. április. 30. 22:21","title":"Magyarország fegyverkezik: az Orbán-kormány is csatlakozik az uniós programhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ott se voltunk! – a Tisza elnöke most úgy ment neki Orbánnak, hogy közben Ukrajnának is bevitt egy laza gyomrost.","shortLead":"Ott se voltunk! – a Tisza elnöke most úgy ment neki Orbánnak, hogy közben Ukrajnának is bevitt egy laza gyomrost.","id":"20250502_Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"5c491af0-888f-47a5-b835-2c68d48e713a","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 02. 20:21","title":"Magyar Péter: Kedves fideszes elvtársak, megint hazudtatok, megint lebuktatok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa492f74-496b-4106-aad6-c734ddc6f185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az továbbra sem világos, miért nem maradhatott mindez a NEAK rendszerén belül.","shortLead":"Az továbbra sem világos, miért nem maradhatott mindez a NEAK rendszerén belül.","id":"20250501_Kozel-40-milliardot-utaltak-Pinter-Sandorek-az-allam-altal-letrehozott-gyogyszertamogatasi-kerelmeket-kezelo-alapitvanyhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa492f74-496b-4106-aad6-c734ddc6f185.jpg","index":0,"item":"e921a06b-1002-4b47-b9c7-ba25458b85f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_Kozel-40-milliardot-utaltak-Pinter-Sandorek-az-allam-altal-letrehozott-gyogyszertamogatasi-kerelmeket-kezelo-alapitvanyhoz","timestamp":"2025. május. 01. 11:23","title":"Közel 40 milliárdot utaltak Pintér Sándorék az állam által létrehozott, gyógyszertámogatási kérelmeket kezelő alapítványhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt a vártnál is rosszabb gazdasági eredményről. Szerinte elveszítenék a cselekvőképességüket, ha arról kezdenének beszélni, rajtuk kívül eső okok miatt következtek be a gazdasági folyamatok. Orbán Viktor szerint az, amit a tiszás Kollár Kinga tett, gonosz dolog. Hamar megérkezett Magyar Péter elvtársazós, hazugozós reakciója is. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt a vártnál is rosszabb gazdasági eredményről. Szerinte...","id":"20250502_orban-viktor-interju-kossuth-radio-gdp-ukrajna-tisza-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"d8f2b82f-2bfa-4b21-aeeb-0bcb3d3d1895","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_orban-viktor-interju-kossuth-radio-gdp-ukrajna-tisza-ebx","timestamp":"2025. május. 02. 08:59","title":"Orbán Viktor a rossz GDP-adatról: Engem nem az érdekel igazán, hogy mi az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5527a227-6430-4ed4-bd10-e20485b4b44c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA nyugati világrendet felforgató külpolitikájának haszonélvezője India lehet. Közben az EU is magasabb szintre emelné a kapcsolatait Újdelhivel, és versenyfutás indult a szabad kereskedelemért Indiával.","shortLead":"Az USA nyugati világrendet felforgató külpolitikájának haszonélvezője India lehet. Közben az EU is magasabb szintre...","id":"20250501_hvg-india-usa-eu-helyezkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5527a227-6430-4ed4-bd10-e20485b4b44c.jpg","index":0,"item":"f66a5eca-418d-4d56-9629-2489b5306eed","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-india-usa-eu-helyezkedes","timestamp":"2025. május. 01. 13:00","title":"India lehet a nagy nyertese Trump kavarásainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1125edc5-976e-4e64-b47b-6bd90f8a55aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csizmadia Attila Norbert Matolcsy György volt jegybankelnök embere volt, érintheti a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány régi vezetése ellen indult eljárás.","shortLead":"Csizmadia Attila Norbert Matolcsy György volt jegybankelnök embere volt, érintheti a Pallas Athéné Domus Meriti...","id":"20250501_hvg-MNB-alapitvany-Bank-of-China-Csizmadia-Attila-Norbert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1125edc5-976e-4e64-b47b-6bd90f8a55aa.jpg","index":0,"item":"23fee7f4-75f4-45e1-aef3-8f5871f5534c","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-MNB-alapitvany-Bank-of-China-Csizmadia-Attila-Norbert","timestamp":"2025. május. 01. 10:45","title":"A MNB-s alapítványtól eltávolított kuratóriumi elnök távozott a Bank of China leánycégének igazgatóságából is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a739e0-f760-463b-b9b4-a11a4c77761b","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Nemrég még bírálta a Fidesz az Európai Bizottságot, amely válsághelyzetekre igyekezett felkészíteni az uniós polgárokat. Pedig a nagy ibériai áramszünet megmutatta, milyen fontos készülni a kritikus helyzetekre. Közben itthon nem könnyű hivatalos tájékoztatáshoz jutni arról, hogy mi a teendő hasonló esetben. Pedig sok múlik a lakosság felkészültségén, mondta Vasárus Gábor, aki régóta foglalkozik a klímaváltozással összefüggő katasztrófahelyzetekre való felkészüléssel.","shortLead":"Nemrég még bírálta a Fidesz az Európai Bizottságot, amely válsághelyzetekre igyekezett felkészíteni az uniós...","id":"20250502_veszelyhelyzet-katasztrofa-aramszunet-blackout-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2a739e0-f760-463b-b9b4-a11a4c77761b.jpg","index":0,"item":"aa81d0c9-5e11-416f-93f4-72d6627c4a19","keywords":null,"link":"/360/20250502_veszelyhelyzet-katasztrofa-aramszunet-blackout-ebx","timestamp":"2025. május. 02. 10:30","title":"Blackout után: az évek óta veszélyhelyzetekre hivatkozó kormány épp a valódi veszélyhelyzet kockázatát neveti ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]