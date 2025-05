Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűz további hat járműre terjedt át.","shortLead":"A tűz további hat járműre terjedt át.","id":"20250502_Holttestet-talaltak-a-melygarazsban-ahol-hajnalban-kiegett-egy-furgon-es-egy-szemelyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140.jpg","index":0,"item":"9075d16a-6899-42df-9d70-a4dc71f25691","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Holttestet-talaltak-a-melygarazsban-ahol-hajnalban-kiegett-egy-furgon-es-egy-szemelyauto","timestamp":"2025. május. 02. 16:14","title":"Holttestet találtak a mélygarázsban, ahol hajnalban kiégett egy furgon és egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a9f866-63cd-4626-a381-71a51f5298de","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Köztudott, hogy a csimpánzok eszközöket használnak, és gyakran ezek segítségével szerzik meg a táplálékukat. Egy új kutatás szerint viszont arra is figyelnek, hogy milyen anyagokat használnak ezekhez az eszközökhöz, és ezzel kapcsolatban mérnöki képességekről is tanúbizonyságot adnak.","shortLead":"Köztudott, hogy a csimpánzok eszközöket használnak, és gyakran ezek segítségével szerzik meg a táplálékukat. Egy új...","id":"20250502_tanzaniai-csimpanzok-mernoki-kepessegei-eszkozkeszites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a9f866-63cd-4626-a381-71a51f5298de.jpg","index":0,"item":"10cc9939-8cfd-459f-83b2-4dd2757bca52","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_tanzaniai-csimpanzok-mernoki-kepessegei-eszkozkeszites","timestamp":"2025. május. 02. 16:03","title":"Meglepő mérnöki képességet mutatnak a csimpánzok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt a vártnál is rosszabb gazdasági eredményről. Szerinte elveszítenék a cselekvőképességüket, ha arról kezdenének beszélni, rajtuk kívül eső okok miatt következtek be a gazdasági folyamatok. Orbán Viktor szerint az, amit a tiszás Kollár Kinga tett, gonosz dolog. Hamar megérkezett Magyar Péter elvtársazós, hazugozós reakciója is. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt a vártnál is rosszabb gazdasági eredményről. Szerinte...","id":"20250502_orban-viktor-interju-kossuth-radio-gdp-ukrajna-tisza-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"d8f2b82f-2bfa-4b21-aeeb-0bcb3d3d1895","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_orban-viktor-interju-kossuth-radio-gdp-ukrajna-tisza-ebx","timestamp":"2025. május. 02. 08:59","title":"Orbán Viktor a rossz GDP-adatról: Engem nem az érdekel igazán, hogy mi az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117cede5-cedb-4f73-adee-6ee6dccc1337","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Ritkábban szorulnak töltésre, akkor pedig kevesebb ideig kell őket áramon hagyni. És még biztonságosabbak is lesznek. Ezt ígérik azok a hibrid és elektromos autós fejlesztések, amelyek a mérnökök asztalairól éppen most kerülnek át a gyártósorokra.","shortLead":"Ritkábban szorulnak töltésre, akkor pedig kevesebb ideig kell őket áramon hagyni. És még biztonságosabbak is lesznek...","id":"20250501_hvg-terv-szerint-e-auto-fejlesztesek-akkumulator-toltes-hatotav-tuzvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/117cede5-cedb-4f73-adee-6ee6dccc1337.jpg","index":0,"item":"dce8035a-9ba0-407d-9fc7-5c67352bda35","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-terv-szerint-e-auto-fejlesztesek-akkumulator-toltes-hatotav-tuzvedelem","timestamp":"2025. május. 01. 15:00","title":"5 perc töltéssel 400 km autózás: mit tudnak a legújabb e-autós fejlesztések?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ecf787-78e0-443e-9843-8d9122d35e65","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"A nevetés olyan szorongásoldó eszköz, ami nem kerül pénzbe, mindenkinek a rendelkezésére áll, és egyből érezzük a felszabadító hatását. Még akkor is, ha a társadalmunkban nem mindig elfogadott csak úgy röhögcsélni. Hogyan alakult ki a nevetés, mi történik az agyunkban ilyenkor, és vicc-e a hahotajóga, vagy tényleg hasznos? A nevetés világnapján ezekről is kérdeztük Szabó Attilát, az ELTE és a SZE pszichológiaprofesszorát, aki régóta vizsgálja a humor élettani hatásait. ","shortLead":"A nevetés olyan szorongásoldó eszköz, ami nem kerül pénzbe, mindenkinek a rendelkezésére áll, és egyből érezzük...","id":"20250501_nevetes-elettani-hatasai-egeszseg-szabo-attila-pszichologia-professzor-nevetes-vilagnapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8ecf787-78e0-443e-9843-8d9122d35e65.jpg","index":0,"item":"4917075d-3c51-498c-a2f7-d78b90613bd9","keywords":null,"link":"/360/20250501_nevetes-elettani-hatasai-egeszseg-szabo-attila-pszichologia-professzor-nevetes-vilagnapja","timestamp":"2025. május. 01. 19:30","title":"Pár perc nevetés fél óra edzéssel ér föl – így vegyük rá magunkat egy kiadós hahotázásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ec483e-f948-482a-802e-984e1272d7ca","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több mint 700 ezer forinttal tartoznak az egyik ott dolgozónak.","shortLead":"Több mint 700 ezer forinttal tartoznak az egyik ott dolgozónak.","id":"20250501_Elkuldte-de-nem-fizette-ki-a-dolgozokat-a-paksi-atomeromuvet-epito-egyik-orosz-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76ec483e-f948-482a-802e-984e1272d7ca.jpg","index":0,"item":"2333b672-1a8d-40f0-a6ad-9b9fe016591f","keywords":null,"link":"/kkv/20250501_Elkuldte-de-nem-fizette-ki-a-dolgozokat-a-paksi-atomeromuvet-epito-egyik-orosz-ceg","timestamp":"2025. május. 01. 21:14","title":"Elküldte, de nem fizette ki a dolgozókat a paksi atomerőművet építő egyik orosz cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Harmincöt év után dőlt meg a május elsejei rekord. ","shortLead":"Harmincöt év után dőlt meg a május elsejei rekord. ","id":"20250501_Rekordmeleggel-indult-majus-az-Egyesult-Kiralysagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5.jpg","index":0,"item":"43dcc611-0c47-456d-8276-f77f21966a5a","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Rekordmeleggel-indult-majus-az-Egyesult-Kiralysagban","timestamp":"2025. május. 01. 20:44","title":"Rekordmeleggel indult a május az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e45fa35-a5fa-47f8-9716-809f716e4697","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"„A kimerültség egy spektrum, és a kiégés ennek a spektrumnak a legszélső végén van.” Sokan hiszik azt, hogy régen tényleg minden jobb volt, és az élet soha nem volt ennyire stresszes és kimerítő, mint most. A kiégés valóban komoly problémát jelent a modern kor emberének, de egy új könyvből kiderül: mindig is része volt az emberi tapasztalásnak, és nem vagyunk eszköztelenek vele szemben. ","shortLead":"„A kimerültség egy spektrum, és a kiégés ennek a spektrumnak a legszélső végén van.” Sokan hiszik azt, hogy régen...","id":"20250430_kimerultseg-kieges-tortenelem-irodalom-konyvajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e45fa35-a5fa-47f8-9716-809f716e4697.jpg","index":0,"item":"45fc99de-a813-4cc4-ab76-070e3cce549c","keywords":null,"link":"/360/20250430_kimerultseg-kieges-tortenelem-irodalom-konyvajanlo","timestamp":"2025. április. 30. 19:30","title":"Lelki apokalipszis most és mindörökké: állandó harcban a kiégéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]