Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0e45fa35-a5fa-47f8-9716-809f716e4697","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"„A kimerültség egy spektrum, és a kiégés ennek a spektrumnak a legszélső végén van.” Sokan hiszik azt, hogy régen tényleg minden jobb volt, és az élet soha nem volt ennyire stresszes és kimerítő, mint most. A kiégés valóban komoly problémát jelent a modern kor emberének, de egy új könyvből kiderül: mindig is része volt az emberi tapasztalásnak, és nem vagyunk eszköztelenek vele szemben. ","shortLead":"„A kimerültség egy spektrum, és a kiégés ennek a spektrumnak a legszélső végén van.” Sokan hiszik azt, hogy régen...","id":"20250430_kimerultseg-kieges-tortenelem-irodalom-konyvajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e45fa35-a5fa-47f8-9716-809f716e4697.jpg","index":0,"item":"45fc99de-a813-4cc4-ab76-070e3cce549c","keywords":null,"link":"/360/20250430_kimerultseg-kieges-tortenelem-irodalom-konyvajanlo","timestamp":"2025. április. 30. 19:30","title":"Lelki apokalipszis most és mindörökké: állandó harcban a kiégéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15130674-4099-42d6-ac50-4de6ee1bac90","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Rég nem látott visszaesést hozott az első negyedév az illegális migrációban. Már a nyugat-balkáni a legkevésbé forgalmas hagyományos útvonal. Az EU új menekültügyi paktuma is sok mindent át fog írni. Migrációs körkép a HVG-Ténytárban.","shortLead":"Rég nem látott visszaesést hozott az első negyedév az illegális migrációban. Már a nyugat-balkáni a legkevésbé...","id":"20250502_hvg-illegalis-migracio-korkep-EU-Magyarorszag-2025-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15130674-4099-42d6-ac50-4de6ee1bac90.jpg","index":0,"item":"5d5a6bf3-9596-45b5-bc6e-976e79ba3ed6","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-illegalis-migracio-korkep-EU-Magyarorszag-2025-tenytar","timestamp":"2025. május. 02. 10:10","title":"Kiszervezte Európa az illegális migrációt, már a Magyarországot is érintő nyugat-balkáni útvonal a legkevésbé forgalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a90bae-cd4e-4a7b-b2d3-e914081e155e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2001-es évjáratú Forma-1-es versenyautóval az osztrák nagydíjon diadalmaskodott a skót pilóta.","shortLead":"A 2001-es évjáratú Forma-1-es versenyautóval az osztrák nagydíjon diadalmaskodott a skót pilóta.","id":"20250502_most-barki-lecsaphat-coulthard-futamgyoztes-mclaren-f1-autojara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1a90bae-cd4e-4a7b-b2d3-e914081e155e.jpg","index":0,"item":"761c85a0-83a5-41f4-a598-997adfcd81ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20250502_most-barki-lecsaphat-coulthard-futamgyoztes-mclaren-f1-autojara","timestamp":"2025. május. 02. 07:21","title":"Most bárki lecsaphat Coulthard futamgyőztes McLaren F1-autójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a739e0-f760-463b-b9b4-a11a4c77761b","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Nemrég még bírálta a Fidesz az Európai Bizottságot, amely válsághelyzetekre igyekezett felkészíteni az uniós polgárokat. Pedig a nagy ibériai áramszünet megmutatta, milyen fontos készülni a kritikus helyzetekre. Közben itthon nem könnyű hivatalos tájékoztatáshoz jutni arról, hogy mi a teendő hasonló esetben. Pedig sok múlik a lakosság felkészültségén, mondta Vasárus Gábor, aki régóta foglalkozik a klímaváltozással összefüggő katasztrófahelyzetekre való felkészüléssel.","shortLead":"Nemrég még bírálta a Fidesz az Európai Bizottságot, amely válsághelyzetekre igyekezett felkészíteni az uniós...","id":"20250502_veszelyhelyzet-katasztrofa-aramszunet-blackout-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2a739e0-f760-463b-b9b4-a11a4c77761b.jpg","index":0,"item":"aa81d0c9-5e11-416f-93f4-72d6627c4a19","keywords":null,"link":"/360/20250502_veszelyhelyzet-katasztrofa-aramszunet-blackout-ebx","timestamp":"2025. május. 02. 10:30","title":"Blackout után: az évek óta veszélyhelyzetekre hivatkozó kormány épp a valódi veszélyhelyzet kockázatát neveti ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15988ca8-79c2-44e4-9826-f2a68bd8d231","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó nem felejtette el köszönetet mondani azoknak, akik mellette és sorstársai mellett álltak, illetve állnak megmutatva azt, hogy az emberek igenis jók. ","shortLead":"A brit uralkodó nem felejtette el köszönetet mondani azoknak, akik mellette és sorstársai mellett álltak, illetve...","id":"20250430_karoly-kiraly-rakdiagnozis-paciensek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15988ca8-79c2-44e4-9826-f2a68bd8d231.jpg","index":0,"item":"d27c3e56-5948-46f8-9eb6-294eab3787d4","keywords":null,"link":"/elet/20250430_karoly-kiraly-rakdiagnozis-paciensek","timestamp":"2025. április. 30. 21:34","title":"III. Károly király szívhez szóló üzenetben szólt azokhoz, akiknél hozzá hasonlóan rákbetegséget diagnosztizáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c06f8fc-339c-45fe-990b-9d4714f24329","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy névtelen forrás szerint Julija Szviridenko ukrán gazdasági miniszter éppen úton van Washingtonba, hogy aláírja a szerződést.","shortLead":"Egy névtelen forrás szerint Julija Szviridenko ukrán gazdasági miniszter éppen úton van Washingtonba, hogy aláírja...","id":"20250430_Bloomberg-Ukrajna-USA-nyersanyag-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c06f8fc-339c-45fe-990b-9d4714f24329.jpg","index":0,"item":"af7e5ba7-3d7f-4caf-90a3-8ad369ff69c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Bloomberg-Ukrajna-USA-nyersanyag-megallapodas","timestamp":"2025. április. 30. 14:40","title":"Bloomberg: Ukrajna „órákon belül” aláírja a nyersanyagokat érintő megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„Egy ponton – azt gondolom – vissza akar térni autóihoz és családjához” – mondja Trump, aki szerint az amerikaiak túlnyomó többsége tiszteli és elismeri Elon Muskot.","shortLead":"„Egy ponton – azt gondolom – vissza akar térni autóihoz és családjához” – mondja Trump, aki szerint az amerikaiak...","id":"20250501_Trump-Musk-szabadon-donthet-arrol-meddig-vegzi-a-feher-hazi-munkajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824.jpg","index":0,"item":"9a226425-31f8-4035-8b2f-42ddffe70a21","keywords":null,"link":"/vilag/20250501_Trump-Musk-szabadon-donthet-arrol-meddig-vegzi-a-feher-hazi-munkajat","timestamp":"2025. május. 01. 08:44","title":"Trump: Musk szabadon dönthet arról, meddig végzi a fehér házi munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"116 éves és 326 napos volt.","shortLead":"116 éves és 326 napos volt.","id":"20250501_Meghalt-a-vilag-legidosebb-emberenek-tartott-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"8f7103d8-0224-446a-92b3-fa2af915036c","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Meghalt-a-vilag-legidosebb-emberenek-tartott-brazil-apaca","timestamp":"2025. május. 01. 12:32","title":"Meghalt a világ legidősebb emberének tartott brazil apáca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]