Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb probléma, hogy kevés az információ, illetve sokan nem tudják, hogy ma már egyszerű és kockázatmentes új számlát nyitni és a régit zárni.","shortLead":"A legnagyobb probléma, hogy kevés az információ, illetve sokan nem tudják, hogy ma már egyszerű és kockázatmentes új...","id":"20250429_bankszamla-koltseg-valtas-felmeres-kisokos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a.jpg","index":0,"item":"1ded81eb-9d2f-4f16-ba5a-9be425d4a60f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_bankszamla-koltseg-valtas-felmeres-kisokos","timestamp":"2025. április. 29. 11:29","title":"A többség úgy érzi, túl drágán bankol, mégis kevesen váltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés keddi szavazási dömpingje során átment, hogy a magyar EP-képviselőknek második vagyonnyilatkozatot is kelljen tenniük. A szigorítás EP-képviselők mentelmi jogát is fenyegetheti, amit Magyar Péter esetében eleve feszeget a magyar ügyészség.","shortLead":"Az Országgyűlés keddi szavazási dömpingje során átment, hogy a magyar EP-képviselőknek második vagyonnyilatkozatot is...","id":"20250429_Elfogadtak-a-lex-Magyart-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b.jpg","index":0,"item":"ba1478f0-6a9c-496d-9fd3-24ab716b3768","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Elfogadtak-a-lex-Magyart-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 12:07","title":"Elfogadták a \"lex Magyart\", amivel Magyar Péter szerint őt akarják ellehetetleníteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. április. 29. 11:30","title":"Súlyokkal szokott edzeni? Van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"fe1b84dc-e694-4e26-b63d-87c26a79d496","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eltűnt felesége után fog kutatni a Konklávé rendezőjének filmjében. ","shortLead":"Eltűnt felesége után fog kutatni a Konklávé rendezőjének filmjében. ","id":"20250429_Megvan-mi-lesz-Brad-Pitt-kovetkezo-filmje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1b84dc-e694-4e26-b63d-87c26a79d496.jpg","index":0,"item":"2ac8b65c-a112-43a2-98b4-cab0a2d45798","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Megvan-mi-lesz-Brad-Pitt-kovetkezo-filmje","timestamp":"2025. április. 29. 10:15","title":"Megvan, mi lesz Brad Pitt következő filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca9db0-cb74-4bbc-a536-09c8baf70598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha ideiglenes intézkedést kérnének az Európai Unió Bíróságától, és az helyt adna neki, a magyar rendőrség nem tudná betiltani a felvonulást.","shortLead":"Ha ideiglenes intézkedést kérnének az Európai Unió Bíróságától, és az helyt adna neki, a magyar rendőrség nem tudná...","id":"20250430_budapest-pride-europai-bizottsag-ideiglenes-intezkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ca9db0-cb74-4bbc-a536-09c8baf70598.jpg","index":0,"item":"3e6faff9-1638-4a0c-94ca-f199b14c82bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_budapest-pride-europai-bizottsag-ideiglenes-intezkedes","timestamp":"2025. április. 30. 11:07","title":"Megmenthetné a Budapest Pride-ot az Európai Bizottság, de egyelőre kivár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A díjat nem az EP adja oda, hanem a The Parliament Magazine nevű havilap.","shortLead":"A díjat nem az EP adja oda, hanem a The Parliament Magazine nevű havilap.","id":"20250429_kulja-andras-shortlist-newcomer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481.jpg","index":0,"item":"3e092a9a-c933-46d2-ae7d-ce99458253d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_kulja-andras-shortlist-newcomer","timestamp":"2025. április. 29. 14:58","title":"A tiszás Kulja András is felkerült a legjobb újoncok shortlistjére az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a70621e-3402-489b-bfc1-27510730adaf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Május 6-tól ismét magyar utakon járnak a Google Street View, azaz a Google Utcakép autói, hogy a legfrissebb, 360 fokos felvételekkel bővítsék a Google Térkép kínálatát. ","shortLead":"Május 6-tól ismét magyar utakon járnak a Google Street View, azaz a Google Utcakép autói, hogy a legfrissebb, 360 fokos...","id":"20250429_google-streetview-utcakep-terkep-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a70621e-3402-489b-bfc1-27510730adaf.jpg","index":0,"item":"a2a63e8b-daf4-449a-ad91-4c82c4412a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_google-streetview-utcakep-terkep-autok","timestamp":"2025. április. 29. 14:19","title":"Hétfőn újra elindulnak a magyar utakra a Google Utcakép autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy madridi nő pedig lakástűzben veszítette életét, miután gyertyát gyújtott.","shortLead":"Egy madridi nő pedig lakástűzben veszítette életét, miután gyertyát gyújtott.","id":"20250429_aramszunet-spanyolorszag-halaleset-szen-monoxid-mergezes-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"670062bc-f1a3-40e5-855c-a469e65ce671","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_aramszunet-spanyolorszag-halaleset-szen-monoxid-mergezes-csalad","timestamp":"2025. április. 29. 20:18","title":"Szén-monoxid-mérgezésben halt meg egy spanyol család, miután beindítottak egy generátort az áramszünet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]