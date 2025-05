Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple a következő években Slimre cserélheti az iPhone Plust, igaz, utóbbi – méretét tekintve – még visszatérhet.","shortLead":"Az Apple a következő években Slimre cserélheti az iPhone Plust, igaz, utóbbi – méretét tekintve – még visszatérhet.","id":"20250505_apple-iphone-17-slim-iphone-plus-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f.jpg","index":0,"item":"857806f3-029e-448e-8d44-66bc1a3e5fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-17-slim-iphone-plus-okostelefon","timestamp":"2025. május. 05. 17:03","title":"Elbúcsúzhat az Apple az iPhone Plustól, a Slim veheti majd át a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A helyi hatóságok szerint a támadók egyértelműen kijelentették, hogy akciójuk a brazil LMBTQ-közösség ellen irányult volna.","shortLead":"A helyi hatóságok szerint a támadók egyértelműen kijelentették, hogy akciójuk a brazil LMBTQ-közösség ellen irányult...","id":"20250505_lady-gaga-rio-merenylet-lmbtq-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10.jpg","index":0,"item":"29e60047-cc38-492a-9aa2-5d2374868871","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_lady-gaga-rio-merenylet-lmbtq-letartoztatas","timestamp":"2025. május. 05. 10:57","title":"Két embert letartóztattak a Lady Gaga riói koncertjén tervezett bombamerénylet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a37a6a-5d79-48cd-8374-fd6856ae7510","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bárki is tette, tudta, mit csinál – mondta Óscar Puente.","shortLead":"Bárki is tette, tudta, mit csinál – mondta Óscar Puente.","id":"20250505_spanyolorszag-kabellopas-vasuti-kozlekedes-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88a37a6a-5d79-48cd-8374-fd6856ae7510.jpg","index":0,"item":"ac95fea3-d421-4333-83c2-5c60d9e542ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_spanyolorszag-kabellopas-vasuti-kozlekedes-szabotazs","timestamp":"2025. május. 05. 15:32","title":"Kábellopás miatt volt vasúti káosz Spanyolországban, a közlekedési miniszter szerint szabotázs történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01b8604-dd9e-4cb9-912f-2d3c16c50f02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Portugál kutatók félszáz tanulmányt fésültek át, és a kutatási eredményekből arra a következtetésre jutottak, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás együtt jár a halálozási kockázat csökkenésével, megvédheti a szervezetet az életkorral összefüggő betegségektől, és kimutatható mértékben növeli a várható élettartamot.","shortLead":"Portugál kutatók félszáz tanulmányt fésültek át, és a kutatási eredményekből arra a következtetésre jutottak...","id":"20250505_kavefogyasztas-hosszu-tavu-egeszsegugyi-hatasai-metaanalizis-varhato-elettartam-novekedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c01b8604-dd9e-4cb9-912f-2d3c16c50f02.jpg","index":0,"item":"34523be9-a83a-4d6d-926e-ee19b45cc8e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_kavefogyasztas-hosszu-tavu-egeszsegugyi-hatasai-metaanalizis-varhato-elettartam-novekedese","timestamp":"2025. május. 05. 08:03","title":"Most akkor végül is hány évvel él tovább, aki megiszik napi két-három kávét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU hulladékkezelési szakértőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 04. 15:30","title":"Lakossági tudatosság: akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök a tekintélyuralmi magyar vezető modelljét követi, amikor kiterjeszti befolyását a médiában – fejti ki Adam Klein, a New York-i Pace Egyetem kommunikációval és médiával foglalkozó tanára a nonprofit Conversation honlapján, amely tudományos igényű elemzéseket közöl.","shortLead":"Az amerikai elnök a tekintélyuralmi magyar vezető modelljét követi, amikor kiterjeszti befolyását a médiában – fejti ki...","id":"20250505_Orban-Trump-sajto-Adam-Klein-Conversation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"2c006747-81b4-40b0-ab94-f1467b98ce57","keywords":null,"link":"/360/20250505_Orban-Trump-sajto-Adam-Klein-Conversation","timestamp":"2025. május. 05. 07:10","title":"Amerikai médiaszakértő: Trump Orbán forgatókönyvét vette át a sajtó átalakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette, immár magyarul is olvasható.","shortLead":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette...","id":"20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0.jpg","index":0,"item":"68799697-f753-4cff-9d45-9891a515090a","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","timestamp":"2025. május. 04. 15:45","title":"„Festészete a tudatalattijából tör elő, olyan, mintha előző életéből őrizne jeleneteket a lelkében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db99907-95d1-4e22-85bb-22c62887be2d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A fosztogatók segélyszervezetek raktáraiba, pékségekbe, boltokba törnek be élelemért.","shortLead":"A fosztogatók segélyszervezetek raktáraiba, pékségekbe, boltokba törnek be élelemért.","id":"20250503_Gazai-ovezet-fosztogatas-ehinseg-izraeli-blokad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5db99907-95d1-4e22-85bb-22c62887be2d.jpg","index":0,"item":"6a59c07f-5f00-4ead-bdcd-7830b06ebfb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Gazai-ovezet-fosztogatas-ehinseg-izraeli-blokad","timestamp":"2025. május. 03. 20:45","title":"Megsokszorozódtak a fosztogatások a Gázai övezetben, mert az izraeli blokád miatt nem jutnak be a segélyszállítmányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]