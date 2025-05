Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4961ca12-c972-4475-bd06-f79cd6155dd0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök közölte: a kanadai miniszterelnök nem tud neki olyat mondani, hogy visszavonja a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök közölte: a kanadai miniszterelnök nem tud neki olyat mondani, hogy visszavonja a vámokat.","id":"20250506_carney-trump-talalkozo-kanada-nem-elado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4961ca12-c972-4475-bd06-f79cd6155dd0.jpg","index":0,"item":"d1bd686a-99ab-49e7-8daf-0567cd50cc63","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_carney-trump-talalkozo-kanada-nem-elado","timestamp":"2025. május. 06. 19:50","title":"Carney: Kanada soha nem lesz eladó – Trump: Soha ne mondd, hogy soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc81a78-ac66-4876-9951-c1523175b416","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Egy speciális szempontok szerint összeállított tematikus fotógyűjtemény látható június 22-ig a Mai Manó Házban. A fotográfia olyan jól ismert és nagy hatású alkotóitól szerepelnek művek, mint Berenice Abbott, Robert Frank, Lee Friedlander, William Eggleston – vagy, hogy némileg fiatalabb korosztályból is említsünk egy csillagot, Gregory Crewdson. Az Americana címen futó kiállítás kurátora Baki Péter, a képek tulajdonosa és közönség elé bocsátója pedig egy magyar üzletember és műgyűjtő, Pálfi György. Vele beszélgettünk.","shortLead":"Egy speciális szempontok szerint összeállított tematikus fotógyűjtemény látható június 22-ig a Mai Manó Házban...","id":"20250507_matchbox-auto-Palfi-Gyorgy-gyujtemenye-kiallitas-Mai-Mano-Haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bc81a78-ac66-4876-9951-c1523175b416.jpg","index":0,"item":"9284298d-271d-4230-88ae-e17603271fcb","keywords":null,"link":"/360/20250507_matchbox-auto-Palfi-Gyorgy-gyujtemenye-kiallitas-Mai-Mano-Haz","timestamp":"2025. május. 07. 14:30","title":"Az amerikai fotográfia csúcsát jelentő nevek ikonikus munkái Budapesten – autómámor Pálfi Györggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját. A Hogy mi?! című kép, amely a tavalyi budapesti informális EU-csúcson készült, a legjobb Magyarországon készült hírképért járó különdíjat is elnyerte. Nagyítás galériánkban a legjobb díjazott fotókból válogattunk.","shortLead":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc.jpg","index":0,"item":"acf82061-b042-464f-90a2-5cf42d51891d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","timestamp":"2025. május. 06. 10:14","title":"Hogy mi?! Válogatás a 43. Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb képeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934cbd6a-3662-43ee-b861-6ff21a0b84a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálatot követelnek demokrata szenátorok Amerikában azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik az agyba bepillantó neurotechnológiai vállalatok a felhasználói adatokat. Aggodalmuk érthető, hiszen az, amit az emberi agy tárol, valóban a legszemélyesebb szféra.","shortLead":"Vizsgálatot követelnek demokrata szenátorok Amerikában azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik az agyba bepillantó...","id":"20250507_agyi-adatok-kezelese-neurotechnologiai-cegek-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934cbd6a-3662-43ee-b861-6ff21a0b84a5.jpg","index":0,"item":"c52be748-c488-4b14-93ee-66d5a55f5fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_agyi-adatok-kezelese-neurotechnologiai-cegek-adatvedelem","timestamp":"2025. május. 07. 09:03","title":"Segítség, árulják az agyamban őrzött adatokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8cf6f9-03d8-42a7-8d63-0c5d1c740598","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Így akarják megakadályozni, hogy bármilyen hír kiszivárogjon.","shortLead":"Így akarják megakadályozni, hogy bármilyen hír kiszivárogjon.","id":"20250506_papavalasztas-konklave-vatikan-mobilszolgaltatas-kikapcsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf8cf6f9-03d8-42a7-8d63-0c5d1c740598.jpg","index":0,"item":"2576bd85-a620-45de-9486-0cb75585db66","keywords":null,"link":"/elet/20250506_papavalasztas-konklave-vatikan-mobilszolgaltatas-kikapcsolas","timestamp":"2025. május. 06. 08:25","title":"Kikapcsolják a mobilszolgáltatást a Vatikánban a pápaválasztó konklávé idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Organikus összeomlás vagy új stratégiai cél felé tart a Momentum? Fekete-Győr András azt javasolja, el se induljanak a 2026-os választáson. A HVG-nek adott interjúban azt mondta, ez egyszerre vezethet rendszerváltáshoz és a Momentum túléléséhez is. Szerinte azt kell eldönteni, hogy a probléma vagy a megoldás része akarnak lenni. A volt elnök beszélt arról is, mit tehetnének most más ellenzéki pártok, és mit tesz ő, ha a terve kudarcba fullad.","shortLead":"Organikus összeomlás vagy új stratégiai cél felé tart a Momentum? Fekete-Győr András azt javasolja, el se induljanak...","id":"20250507_Momentum-Fekete-Gyor-Andras-interju-valasztas-javaslat-indulas-rendszervaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f.jpg","index":0,"item":"a87d330c-a472-4a0c-af34-5bb9398ecb9a","keywords":null,"link":"/360/20250507_Momentum-Fekete-Gyor-Andras-interju-valasztas-javaslat-indulas-rendszervaltas","timestamp":"2025. május. 07. 18:18","title":"Fekete-Győr András: „Harcostársaimat ne küldjék vágóhídra, a Momentum tud sikeres lenni a parlamenten kívül is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7490debf-1ef8-4bd6-8a2d-fead2005f13c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden jel szerint a Malassezia sympodialis nevű gomba képes megvédeni a szervezetet a Staphylococcus aureus nevű baktérium fertőzésétől, ami komoly megbetegedést okozhat.","shortLead":"Minden jel szerint a Malassezia sympodialis nevű gomba képes megvédeni a szervezetet a Staphylococcus aureus nevű...","id":"20250505_egeszseg-emberi-bor-gomba-staphylococcus-aureus-fertozes-antibiotikum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7490debf-1ef8-4bd6-8a2d-fead2005f13c.jpg","index":0,"item":"582a4476-eee6-49c0-a391-790239e61e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_egeszseg-emberi-bor-gomba-staphylococcus-aureus-fertozes-antibiotikum","timestamp":"2025. május. 05. 20:03","title":"Az ön bőrében is van egy gomba, és az egészségét köszönheti neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84708702-7739-4658-bd85-69ca1386c723","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Egy jó szándékú, de a politikában nagy tehetséget eddig nem mutató, valódi vezető nélküli közösség karriermódosításra képes tagjainak logikus lépése lehet, hogy a 2026-os összeomlás előtt önként távoznak a közéletből. Vagy más számítás van a háttérben? Vélemény.","shortLead":"Egy jó szándékú, de a politikában nagy tehetséget eddig nem mutató, valódi vezető nélküli közösség karriermódosításra...","id":"20250507_Miert-vetiti-elore-Orosz-Anna-tavozasa-a-Momentum-megszuneset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84708702-7739-4658-bd85-69ca1386c723.jpg","index":0,"item":"07301723-9da1-4d3b-8c5f-8dd49fc94c55","keywords":null,"link":"/360/20250507_Miert-vetiti-elore-Orosz-Anna-tavozasa-a-Momentum-megszuneset","timestamp":"2025. május. 07. 08:00","title":"Hamvay Péter: Miért vetíti előre Orosz Anna távozása a Momentum megszűnését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]