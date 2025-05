Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mostantól a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset a „nettó átlagkereset”. A KSH emellett újraszámolta a kereseti statisztikákat 2019-ig visszamenőleg, de ez nem okozott jelentős változást.","shortLead":"Mostantól a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset a „nettó átlagkereset”. A KSH emellett...","id":"20250520_A-KSH-uj-definicioval-szamolja-a-netto-atlagkeresetet-mindjart-magasabb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e.jpg","index":0,"item":"d6efef73-accc-4e14-8e47-1060b46ee4aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-KSH-uj-definicioval-szamolja-a-netto-atlagkeresetet-mindjart-magasabb-lett","timestamp":"2025. május. 20. 09:20","title":"A KSH új definícióval számolja a nettó átlagkeresetet, mindjárt magasabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16029f82-1aaa-4f6d-8616-c0344169a9da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nincs szó arról, hogy az Egyesült Királyság ismét felvételizne az unióba, de a közeledés jelentős. És részben Vlagyimir Putyinnak és Donald Trumpnak köszönhető.","shortLead":"Nincs szó arról, hogy az Egyesült Királyság ismét felvételizne az unióba, de a közeledés jelentős. És részben Vlagyimir...","id":"20250519_Europai-Unio-Nagy-Britannia-vedelmi-es-kereskedelmi-megallapodasok-utazas-szendioxid-ado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16029f82-1aaa-4f6d-8616-c0344169a9da.jpg","index":0,"item":"adb557d7-7c91-490c-bb92-caa462c4003c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Europai-Unio-Nagy-Britannia-vedelmi-es-kereskedelmi-megallapodasok-utazas-szendioxid-ado","timestamp":"2025. május. 19. 15:43","title":"Öt évvel a Brexit után fontos védelmi és kereskedelmi megállapodásokat kötött Nagy-Britannia és az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65bf90e-b202-450b-8c35-04745d30de61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedro Sánchez szerint Moszkvához hasonlóan Tel-Aviv is háborús bűnöket követ el katonai műveletei során, ezért kulturálisan is azonos elbírálás alá kellene esnie Európa részéről. Izraelben bekérették a spanyol nagykövetet. ","shortLead":"Pedro Sánchez szerint Moszkvához hasonlóan Tel-Aviv is háborús bűnöket követ el katonai műveletei során, ezért...","id":"20250520_Oroszorszag-utan-Izraelt-is-ki-kellett-volna-zarni-az-Euroviziobol-a-spanyol-miniszterelnok-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65bf90e-b202-450b-8c35-04745d30de61.jpg","index":0,"item":"58392b36-b7cd-4a4a-97e5-111fe06d0b83","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_Oroszorszag-utan-Izraelt-is-ki-kellett-volna-zarni-az-Euroviziobol-a-spanyol-miniszterelnok-szerint","timestamp":"2025. május. 20. 15:38","title":"Oroszország után Izraelt is ki kellett volna zárni az Eurovízióból a spanyol miniszterelnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2933b0e5-b9a6-4171-8b91-2e0455bad11c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki kipróbálhatja, hogy milyen lesz odakerülni, ha van merszük nem csak az állam adócsecsein lógni.","shortLead":"Mindenki kipróbálhatja, hogy milyen lesz odakerülni, ha van merszük nem csak az állam adócsecsein lógni.","id":"20250520_Kutyapart-Kossuth-ter-borton-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2933b0e5-b9a6-4171-8b91-2e0455bad11c.jpg","index":0,"item":"b5c73d4e-d161-4e5f-a68e-2b5840c2f23c","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kutyapart-Kossuth-ter-borton-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 20. 11:31","title":"Börtönt épít a Kutyapárt a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e4c6fe-7a86-4422-a43f-8e4170e92102","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","id":"20250520_titokzatos-ujdonsag-leleplezesere-keszul-a-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3e4c6fe-7a86-4422-a43f-8e4170e92102.jpg","index":0,"item":"55c490d5-30f7-46e2-a80a-c27c793044ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_titokzatos-ujdonsag-leleplezesere-keszul-a-bmw","timestamp":"2025. május. 20. 07:21","title":"Titokzatos újdonság leleplezésére készül a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c05eb0-4b66-439e-8a94-aa31279dda63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Robert Palladino szerint Magyarország vezetése is pozitívan reagált a megújult elköteleződésükre.","shortLead":"Robert Palladino szerint Magyarország vezetése is pozitívan reagált a megújult elköteleződésükre.","id":"20250519_egyesult-allamok-robert-palladino-ideiglenes-ugyvivo-ukrajna-haboru-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10c05eb0-4b66-439e-8a94-aa31279dda63.jpg","index":0,"item":"8eedfb64-ba3c-4632-b646-5c14ddae0197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_egyesult-allamok-robert-palladino-ideiglenes-ugyvivo-ukrajna-haboru-europa","timestamp":"2025. május. 19. 15:53","title":"Budapesti amerikai ügyvivő: Olyan Európát szeretnénk, amely jobban támogatja Ukrajnát, és nem függ Moszkvától vagy Pekingtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár perccel a kezdés előtt értesítették a frakciókat, hogy az átláthatósági törvény ügyében a Fidesz rendkívüli bizottsági ülést hívott össze hétfő kora délutánra. A HVG kiderítette, mi a tervük ezzel, és ez a tárgyalási folyamat felgyorsítását jelenti-e.","shortLead":"Pár perccel a kezdés előtt értesítették a frakciókat, hogy az átláthatósági törvény ügyében a Fidesz rendkívüli...","id":"20250519_Nyolc-perc-alatt-hivtak-ossze-rendkivuli-bizottsagi-ulest-az-atlathatosagi-torveny-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"1e5da99a-396e-48c4-aed1-ad927eff90fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Nyolc-perc-alatt-hivtak-ossze-rendkivuli-bizottsagi-ulest-az-atlathatosagi-torveny-miatt-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 13:17","title":"Nyolc perc alatt hívott össze a Fidesz rendkívüli bizottsági ülést az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Wladár Sándor 2017 óta vezeti a szervezetet. A mostani tisztújításon nincs kihívója. ","shortLead":"Wladár Sándor 2017 óta vezeti a szervezetet. A mostani tisztújításon nincs kihívója. ","id":"20250520_magyar-uszoszovetseg-wladar-sandor-elnokvalasztas-tisztujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4.jpg","index":0,"item":"e3f26508-a8e0-4b27-a8f1-8ac571a40028","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-uszoszovetseg-wladar-sandor-elnokvalasztas-tisztujitas","timestamp":"2025. május. 20. 18:02","title":"Egyetlen jelölt van az úszószövetség elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]