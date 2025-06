Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap ismerte el, hogy az ukrán hadvezetés és politika legmagasabb szintjein tervezték meg minden korábbinál nagyobb támadásukat az orosz harci gépek ellen. A Pókháló-hadműveleten 2023 vége óta dolgoztak, és a támadás során legalább negyven orosz harci repülőt semmisítettek meg vagy tettek használhatatlanná.

Ukrajna olyan kárt okozott hétvégén az oroszoknak, amelyet legalább tíz év és tömérdek pénz lesz rendbehozni Már csak egy olyan orosz stratégiai bombázótípus van, amellyel pótolni lehet az ukránok által elpusztított gépeket, az is elavult és nagyon drága. Az oroszok várhatóan kemény választ fognak adni a repülőtereiket ért támadásokra, de kicsi a valószínűsége annak, hogy a Kreml atomfegyvert vetne be, még úgy is, hogy a nukleáris doktrínájuk szerint erre lehetőségük van.

Roman Seremeta ukrán közgazdászprofesszor szerint több oka is van annak, hogy Ukrajna nyilvánosságra hozta a hadművelet egyes részleteit. Hétfői Facebook-bejegyzésében azt írta, a legfőbb ok, hogy ezen információk nagy része előbb-utóbb egyébként is nyilvánosságra került volna, ugyanis „az orosz hatóságok, a média és a műholdképek elemzői összeállították volna a képet”. Másodikként azt említette, hogy Ukrajna ezzel nemcsak taktikai sikerét ünnepli, hanem „pszichológiai és gazdasági költséget” is ró az oroszokra.

Zelenszkij: Az orosz titkosszolgálat épülete mellől irányította Ukrajna az orosz bombázókat kilövő akciót 2023 vége óta tervezték a most végrehajtott támadást, amelyben több tucat orosz harci repülőt semmisítettek meg vagy tettek használhatatlanná – árulta el az ukrán elnök.

Az ukránok a vasárnapi akciót Oroszország területéről indították, több részét sok ezer kilométerre Ukrajnától. Előbb drónokat csempésztek be, fából készült mobilházakat vittek be teherautókon, ezekbe rejtették el a drónokat, majd amikor támadni kellett, felnyitották a tetőt. Seremeta úgy véli, ezentúl minden teherautó és azok sofőrjei is potenciális fenyegetést fognak jelenteni az oroszok szemében.

A közgazdászprofesszor szerint a történtek után az orosz hatóságok kénytelenek lesznek

erőforrásokat csoportosítani a belföldi szállítási útvonalak ellenőrzésére és megfigyelésére,

növelni a felügyeletet és a biztonságot az autópályákon,

lassítani a katonai és polgári logisztikát az egész országban

és bizalmatlanságot kelteni a saját állampolgáraikban, különösen a sofőrökben és a vállalkozókban.

Seremeta úgy látja, mindez megnöveli majd az orosz ellátási láncok költségeit, megterheli az amúgy is feszített infrastruktúrát, és potenciálisan belső súrlódásokat okozhat. „Ukrajna nemcsak repülőgépeket semmisített meg, hanem fegyverként használta az orosz rendszeren belüli bizonytalanságot is” – összegzett.

(Nyitóképünk illusztráció)