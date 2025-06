Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"64e32f02-ab93-4cfd-929d-05ec60a9f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jonathan Joss férje jelen volt a színész és az állítása szerint őket melegségük miatt már korábban is támadó szomszédja vitájánál, amely során a szomszéd agyonlőtte Josst, és azt állítja: ezúttal is a homofóbia volt a vita kiváltó oka. A rendőrség szerint nincs bizonyíték homofóbiára.","shortLead":"Jonathan Joss férje jelen volt a színész és az állítása szerint őket melegségük miatt már korábban is támadó szomszédja...","id":"20250603_Homofob-szomszedja-lotte-agyon-a-Varosfejlesztesi-osztaly-szineszet-jonathan-joss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64e32f02-ab93-4cfd-929d-05ec60a9f1d3.jpg","index":0,"item":"6599cd41-a475-4b1c-8162-3b4256052e4a","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Homofob-szomszedja-lotte-agyon-a-Varosfejlesztesi-osztaly-szineszet-jonathan-joss","timestamp":"2025. június. 03. 14:15","title":"Homofób szomszédja lőtte agyon a Városfejlesztési osztály színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3be5-b154-467e-b131-7f4bc9d50818","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mostantól már az apró Toyota Aygo X motorházteteje alatt is hibrid hajtáslánc rejtőzik.","shortLead":"Mostantól már az apró Toyota Aygo X motorházteteje alatt is hibrid hajtáslánc rejtőzik.","id":"20250603_erosebb-gyorsabb-es-egyben-takarekosabb-lett-a-legkisebb-toyota-aygo-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/104b3be5-b154-467e-b131-7f4bc9d50818.jpg","index":0,"item":"f3900110-4951-4fd7-9253-a8de7fc470df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_erosebb-gyorsabb-es-egyben-takarekosabb-lett-a-legkisebb-toyota-aygo-x","timestamp":"2025. június. 03. 07:21","title":"Erősebb, gyorsabb és egyben takarékosabb lett a legkisebb Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A miniszterelnök azt mondta, felkészülnek a „nehéz együttműködésre” az új elnökkel.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, felkészülnek a „nehéz együttműködésre” az új elnökkel.","id":"20250602_lengyelorszag-elnokvalasztas-karol-nawrocki-donald-tusk-miniszterelnok-bizalmi-szavazas-jaroslaw-kaczynski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"5fdbca44-91d5-4cb3-9814-952aec317fc4","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_lengyelorszag-elnokvalasztas-karol-nawrocki-donald-tusk-miniszterelnok-bizalmi-szavazas-jaroslaw-kaczynski","timestamp":"2025. június. 02. 21:10","title":"Tusk bizalmi szavazást kér, Kaczynski kormányváltást sürget Nawrocki győzelme után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet, hogy az összeget humanitárius célokra fordíthassák a háború sújtotta országban.","shortLead":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet...","id":"20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0.jpg","index":0,"item":"4a3f4ac6-d0d6-417e-93b3-2e6de73c7aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","timestamp":"2025. június. 03. 08:55","title":"Abramovics három éve eladta a Chelsea-t, a vételár most Ukrajnához kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97246d64-d025-4aa9-8d4d-760b4f518f5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tizenhatan harcolhattak az amfiteátrumban, az esetről hallgat az olasz kulturális tárca és a Colosseumot fenntartó régészeti park is.","shortLead":"Tizenhatan harcolhattak az amfiteátrumban, az esetről hallgat az olasz kulturális tárca és a Colosseumot fenntartó...","id":"20250603_gladiator-jatekok-turista-romai-colosseum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97246d64-d025-4aa9-8d4d-760b4f518f5c.jpg","index":0,"item":"cdfa9056-6dc7-4055-85b3-723b79d58136","keywords":null,"link":"/elet/20250603_gladiator-jatekok-turista-romai-colosseum","timestamp":"2025. június. 03. 06:53","title":"Titokban gladiátorjátékokat tartottak turistáknak a római Colosseumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e73eca-ae6f-4cd7-b2c2-105a4173c324","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Paolo Dall’Oglio a jezsuita rend szerzeteseként szolgált a Közel-Keleten.","shortLead":"Paolo Dall’Oglio a jezsuita rend szerzeteseként szolgált a Közel-Keleten.","id":"20250603_sziria-eltunt-olasz-szerzetes-tomegsir-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79e73eca-ae6f-4cd7-b2c2-105a4173c324.jpg","index":0,"item":"a156127a-0d6e-4d12-b405-68abf9439e76","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_sziria-eltunt-olasz-szerzetes-tomegsir-holttest","timestamp":"2025. június. 03. 16:31","title":"Szíriai tömegsírban találhatták meg egy 2013-ban elrabolt olasz szerzetes holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0e2cbc-1a87-4995-9ec3-4bcd583ddec5","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"A gin és a belőle készülő koktélok vagy long drinkek hatalmas népszerűségnek örvendenek a világ minden táján, így itthon is. A nemzetközi és a hazai ginek palettája egyre szélesedik, legyen szó markánsan száraz, édesebb vagy épp fűszeres tételekről. De tényleg csak tonikkal érdemes? Kinek való a gin, és mit nyújtanak a hazai márkák? A Gin Market szervezőjével, a Grand Spirit tulajdonosával, Bárány Péterrel beszélgettünk.","shortLead":"A gin és a belőle készülő koktélok vagy long drinkek hatalmas népszerűségnek örvendenek a világ minden táján...","id":"20250603_SPAR-gin-market-budapest-barany-peter-kezmuves-gin-gasztro-fesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0e2cbc-1a87-4995-9ec3-4bcd583ddec5.jpg","index":0,"item":"d6a9fa8f-a483-4ebf-b60a-9e2d76a69f9d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250603_SPAR-gin-market-budapest-barany-peter-kezmuves-gin-gasztro-fesztival","timestamp":"2025. június. 03. 10:30","title":"Töretlen a népszerűsége és még messze a vége: így lett a gin a világ egyik legnépszerűbb itala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"56805d3d-dc3c-4520-bed7-165060fced64","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2023-hoz képest csökkent ugyan, de így is 39 milliárddal gazdagodott a felcsúti cégtulajdonos.","shortLead":"2023-hoz képest csökkent ugyan, de így is 39 milliárddal gazdagodott a felcsúti cégtulajdonos.","id":"20250603_meszaros-lorinc-v-hid-dobbenetes-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56805d3d-dc3c-4520-bed7-165060fced64.jpg","index":0,"item":"e746c57e-24fc-46d7-8061-489cc58683ac","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_meszaros-lorinc-v-hid-dobbenetes-nyereseg","timestamp":"2025. június. 03. 12:35","title":"Mészáros Lőrinc vasútépítő cége is döbbenetes nyereséget produkált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]