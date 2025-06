Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02b88a82-a734-4dfb-bc6a-171ee922f427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a 2024-es pénzügyi beszámolóját a Békemeneteket szervező CÖF alapítványa. Állításuk szerint a támogatásaikat magánemberektől és vállalkozóktól kapták, ám ez a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ellenőrizhetetlen.","shortLead":"Közzétette a 2024-es pénzügyi beszámolóját a Békemeneteket szervező CÖF alapítványa. Állításuk szerint a támogatásaikat...","id":"20250605_atlatszo-cof-beszamolo-atlathatatlan-tamogatas-rekordosszeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b88a82-a734-4dfb-bc6a-171ee922f427.jpg","index":0,"item":"96c5a4ee-8403-4d4f-9d1b-2d4a305f0289","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_atlatszo-cof-beszamolo-atlathatatlan-tamogatas-rekordosszeg","timestamp":"2025. június. 05. 12:53","title":"Átlátszó: Teljesen átláthatatlanul kapott rekordösszegű, 1,25 milliárd forint támogatást tavaly a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8418fb8b-3448-41ed-846e-5ec23481d46a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A korosodó Vitara és S-Cross a korábbiaknál szerényebb teljesítményű változatban folytatja életútját.","shortLead":"A korosodó Vitara és S-Cross a korábbiaknál szerényebb teljesítményű változatban folytatja életútját.","id":"20250604_gyengebb-uj-motort-kap-az-esztergomi-suzuki-vitara-s-cross","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8418fb8b-3448-41ed-846e-5ec23481d46a.jpg","index":0,"item":"20fb0eaa-6344-4be4-8a92-7ba4ab4c4ab3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_gyengebb-uj-motort-kap-az-esztergomi-suzuki-vitara-s-cross","timestamp":"2025. június. 04. 08:58","title":"Gyengébb új motort kapnak az esztergomi Suzukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkalmazás több verziót is készített, a visszafogott, de határozott Mészáros Lőrinctől a cinikusan fenyegetőző Mészáros Lőrincig.","shortLead":"Az alkalmazás több verziót is készített, a visszafogott, de határozott Mészáros Lőrinctől a cinikusan fenyegetőző...","id":"20250604_meszaros-level-chatgpt-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d.jpg","index":0,"item":"4ab8d44e-2ccf-44bf-8123-7fe160571fb6","keywords":null,"link":"/elet/20250604_meszaros-level-chatgpt-ai","timestamp":"2025. június. 04. 15:57","title":"„Én csak ott ültem a pálya szélén… és építettem egy stadiont” – Megírattuk a ChatGPT-vel Mészáros Lőrinc levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az orosz energiáról történő leválást, az oktatás színvonalának javítását, a piactorzító állami beavatkozások megszüntetését, a befagyasztott uniós forrásokhoz történő hozzáférés feltételeinek teljesítését és az állami kiadások csökkentését javasolja az Európai Bizottság a magyar kormánynak, miközben megállapítják, hogy Bulgária alkalmas arra, hogy január 1-jétől bevezessék az eurót.","shortLead":"Az orosz energiáról történő leválást, az oktatás színvonalának javítását, a piactorzító állami beavatkozások...","id":"20250604_Europai-Bizottsag_orszagspecifikus-ajanlasok_hiany_koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"f7f565a6-f959-40a8-bd73-c9af6e798384","keywords":null,"link":"/eurologus/20250604_Europai-Bizottsag_orszagspecifikus-ajanlasok_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2025. június. 04. 14:57","title":"Bulgária bevezetheti az eurót, Magyarországnak spórolnia kellene – itt vannak az Európai Bizottság országajánlásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0","c_author":"Wáberer Medical Center","category":"brandcontent","description":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények miatt nem mindig jutnak el időben az orvoshoz. Erről beszélt dr. Köves Béla, a Wáberer Medical Center urológiai központjának vezetője.","shortLead":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények...","id":"20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0.jpg","index":0,"item":"4a413804-3969-4722-a8c2-fe5f5214e122","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","timestamp":"2025. június. 05. 07:30","title":"Robottechnológiával ötvözött páciensközpontúság – ezt tudja hazánk legmodernebb urológiai központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek a betelepülést akadályozó jogszabállyal.","shortLead":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek...","id":"20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388.jpg","index":0,"item":"63397f56-234a-4993-bfb9-4fb03a47acb6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","timestamp":"2025. június. 05. 15:00","title":"Létszámhatár nélkül bármikor bejelenthetik a települések, hogy nem fogadnak több beköltözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az olasz edző a BL-döntőben elszenvedett kiütés után hagyja el Milánót.","shortLead":"Az olasz edző a BL-döntőben elszenvedett kiütés után hagyja el Milánót.","id":"20250603_labdarugas-olaszorszag-internazionale-simone-inzaghi-tavozas-szaud-arabia-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004.jpg","index":0,"item":"a4b1ae2e-ea42-4ef2-9e92-5b2c03414946","keywords":null,"link":"/sport/20250603_labdarugas-olaszorszag-internazionale-simone-inzaghi-tavozas-szaud-arabia-al-hilal","timestamp":"2025. június. 03. 17:39","title":"Simone Inzaghi távozik az Intertől és Szaúd-Arábiába tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fd6ab2-6852-4f3e-9c3a-c626cf214fcf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tudomány olykor meglepő helyeken talál megoldást komoly problémákra: most például herpeszvírusból származó fehérjét módosítottak oly módon, hogy az segíthesse a szervezet rák elleni védekezését. ","shortLead":"A tudomány olykor meglepő helyeken talál megoldást komoly problémákra: most például herpeszvírusból származó fehérjét...","id":"20250604_majom-herpesz-virus-feherje-modositas-rak-elleni-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34fd6ab2-6852-4f3e-9c3a-c626cf214fcf.jpg","index":0,"item":"dd8328d9-410d-4c85-9a44-b7e956dc8fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_majom-herpesz-virus-feherje-modositas-rak-elleni-gyogyszer","timestamp":"2025. június. 04. 20:03","title":"Majomherpesz hozhat áttörést a rák elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]