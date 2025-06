Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján a lakástámogatásokhoz is begyűrűzhet a készpénzhasználat. Júliustól ugyanis az önerőt akár teljes egészében készpénzben is meg lehet fizetni. Jelenleg a készpénzben teljesített vételárrészlet nem haladhatja meg a vételár – csere esetén a vételár-különbözet – 10 százalékát. Júliustól jön a készpénz a falusi csok-nál és a csok plusznál is: zsebből is rendezhető lesz a kapcsolódó vételárrész

Radoslaw Sikorskit márciusban kisemberezte le a Tesla-vezér, a lengyel politikus pedig türelmesen kivárta a legjobb alkalmat a visszavágásra. Beszólt a lengyel külügyminiszter Elon Musknak

A magyar kormányfő sorozatban ünnepli a jobbos választási győzelmeket Kelet-Közép-Európában és úgy állítja be, hogy ő ennek a tábornak a vezetője. De előbb még el kell végeznie a házi feladatát: jövőre le kell győznie a Tiszát – írja Bécsből a Frankfurter Allgemeine Zeitung tudósítója, Stefan Löwenstein. FAZ-elemzés: Orbán küldetése „Brüsszel bevétele"

A 625 lóerős legújabb M-es divatterepjárók igen magas felszereltséggel csábítanak vásárlásra. Full extrás V8 biturbó új BMW X5 és X6 érkezett

Az intézkedés a blokkolt forrásokat érinti az állami szerveknél és a főváros esetében, az előterjesztések alapján tulajdonképpen lemond az állam a helyreállítási alap 10,4 milliárdjáról. Uniós kifizetéseket és pályázatokat törölhet a kormány két új rendelettervezet szerint

Megjelent egy rég várt rendelet, de sok haszon nincs belőle, mert nem ismeri az önkéntes segítők fogalmát. Csak olyan emberek világosíthatják fel a gyerekeket az iskolákban, amilyenek nincsenek

Szomorú látni azt a vergődést, ahogy a vezetés nem tud megbirkózni a város mindennapi életének a kihívásaival – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti közlekedés péntekre tervezett tízperces leállásával kapcsolatban. Karácsony Gergely főpolgármester tevékenységére utalva azt mondta: ha nem megy, akkor szóljanak, segítünk. A miniszterelnök szerint futótűzként terjedt el vidéken az olcsó drog, Oroszországgal pedig fegyverkorlátozási-megállapodást kell kötni. Orbán Viktor: Vannak emberek, akik csak azért, hogy pénzhez jussanak, gonoszságokat követnek el

A tudomány olykor meglepő helyeken talál megoldást komoly problémákra: most például herpeszvírusból származó fehérjét módosítottak oly módon, hogy az segíthesse a szervezet rák elleni védekezését. Majomherpesz hozhat áttörést a rák elleni küzdelemben